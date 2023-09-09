Завершился двухдневный визит Жозепа Борреля в Грузию – в страну, которая заявляет, что хочет быть кандидатом в члены ЕС, но ее правительство демонстративно проводит противоположную политику. Получит ли Грузия статус кандидата в ЕС? По итогам визита, ключевой вопрос, похоже, остался без ответа.

По сути, это был последний визит на высоком уровне из Брюсселя перед тем, как будет решена европейская перспектива Грузии. Примечательно, что за несколько дней до визита Рикард Йозвяк, редактор Европейского бюро Радио Свобода, написал, что впервые в Брюсселе выслушал мнение, ранее услышанное только из уст представителей оппозиции в Грузии: что «правительство, возможно, намеренно пытается провалить статус кандидата, чтобы затем обвинить Брюссель и показать избирателям, что Европейский союз непоследователен в своих обещаниях и что он никогда не собирался принимать Грузию в свои ряды».

Как предполагают некоторые аналитики, по всей видимости, визит высокого гостя был направлен именно на прояснение этого вопроса.

На вопрос журналистов, что если в случае отказа Грузии в статусе кандидата скептицизм в стране действительно усилится, Борелль попросил никогда не говорить, что Евросоюз отвернется от Грузии. «Эта позиция неприемлема», – отметил он.

В то же время на совместной пресс-конференции с премьером Ираклием Гарибашвили Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что «коэффициент совместимости политики Грузии с внешней политикой ЕС не очень высок».

Действительно, в настоящее время уровень соблюдения Грузией внешней политики и политики безопасности Евросоюза составляет около 43%, тогда как пару лет назад он превышал 60%. Показатели Молдовы и Украины значительно выше.

Политолог, основатель Европейского университета Георгий Мелашвили убежден, что, несмотря на невыполнение рекомендаций, в ЕС склоняются к предоставлению статуса кандидата, но с выдвижением дополнительных условий:

«В отношении Грузии в ЕС, конечно, могут сделать акцент на чисто технической стороне и сказать, что из 12 необходимых к выполнению пунктов готовы лишь три, и исходя из этого не предоставлять статус кандидата. Однако в Европе учитывают геополитическую обстановку в регионе. Всем ясно, что на фоне неудач России жизненно необходима хоть какая-то внешнеполитическая победа. И, конечно, провал евроинтеграции Грузии там выдадут за свой успех. Поэтому выбор непростой – предоставление статуса кандидата в ЕС можно воспринимать как отход от собственных принципов и норм, с другой стороны, отказ будет служить явным сигналом для перехода России к более агрессивным действиям на Кавказе. Думаю, в ЕС это понимают, особенно на фоне роста напряжения вокруг Армении, поэтому примут промежуточное решение: с одной стороны, предоставят статус, с другой стороны, обяжут Грузию выполнить взятые на себя обязательства по демократизации страны и проведению справедливых выборов в 2024 году. Это означает, что Грузия не получит доступа к финансовым средствам ЕС, которые выделяют странам-кандидатам на дальнейшее углублением реформ».

В целом, по словам эксперта, у неискушенного наблюдателя может сложиться впечатление, что, несмотря на невыполнение рекомендаций, «Грузинская мечта» сумела добиться получения приемлемого для себя результата. Однако развязанная Россией в Украине война вынуждает бывшие советские республики делать окончательный выбор в пользу Запада, дабы не быть поглощенными Россией:

«После вторжения РФ в Украину ситуация кардинально изменилась: пробудившийся от спячки Запад стал проводить более принципиальную политику, и безмятежное состояние «Грузинской мечты», которая методично наращивала торговое сотрудничество с Россией, пошатнулось. Конечно, там понимают, что в случае открытой агрессии РФ им не усидеть в теплых кабинетах, но они упрямо продолжают следовать политике нераздражения России. Поэтому Грузии необходимо поэтапно наращивать дипломатические усилия по интеграции с ЕС, а не пытаться усидеть на двух стульях. В противном случае катастрофа неминуема».

Сегодня оппозиция также поделилась с общественностью своими выводами вокруг вчерашнего визита. По мнению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, Евросоюз не оставит Грузию одну, несмотря на все потуги правящей партии:

«Что касается визита господина Борреля, то какие выводы из этого можно сделать? Во-первых, существует политический консенсус и решение Грузии стать полноправным членом Европейского союза. Во-вторых, мы сделаем это, когда будем готовы. В-третьих, мы не сможем стать полноправным членом Евросоюза, пока страной управляет сотрудничающая с Россией «Грузинская мечта», даже если в конце декабря мы получим статус кандидата. В-четвертых, мы, оппозиция, на встрече получили гарантию, что, несмотря на саботаж «Грузинской мечты», в декабре окончательного отказа не будет, это очень важно. «Грузинская мечта» – единственное, что стоит на пути европейской интеграции».

В октябре 2023 года станет известно, вынесет ли Еврокомиссия рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. После заключения Еврокомиссии, к концу 2023 года, лидеры Европейского совета оценят прогресс Грузии и других стран.

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