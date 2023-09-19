Обзор грузинской прессы

Если будет подтверждена связь бывшего генерального прокурора Грузии с российскими спецслужбами, это станет катастрофой для системы госбезопасности страны, считает специалист по вопросам безопасности, профессор Университета бизнеса и технологий (BTU) Андро Гоциридзе. Его сотрудничество с ФСБ в период нахождения на посту главного обвинителя Грузии подразумевает контроль над следственной системой страны со стороны России, говорит эксперт в интервью «Квирис палитра».

Если мы посмотрим на события, которые развивались в Грузии в последние годы, мы не сможем считать задачи российской разведки невыполненными

«Главной задачей российской разведки, особенно в странах, которые Кремль считает постсоветским пространством, является расширение российского влияния, создание и развитие инструментов гибридной войны в бизнес и политических кругах, привитие лояльности к оккупантам, подрыв западной интеграции и саботаж демократических процессов. Если мы посмотрим на события, которые развивались в Грузии в последние годы, мы не сможем считать задачи российской разведки невыполненными… За последние 2-3 года было принято несколько решений в пользу России, которые нанесли большой ущерб безопасности Грузии, отношениям с ее партнерами и перспективам интеграции», – говорит Гоциридзе.

Один из способов избежать влияния лиц, возможно, связанных с российскими спецслужбами, на внутренние процессы в стране – это деполитизация государственных институтов, считает эксперт.

«К сожалению, в Грузии властные структуры оказывают влияние на министерства и бизнес, и в этих государственных институтах грань между правящей партией и государственной службой стирается. Именно поэтому деполитизация правоохранительной системы, спецслужб является важной составляющей западных рекомендаций», – сказал респондент издания.

«Импичмент президента означает, что правительство само будет способствовать формированию третьей силы», – заявляет политолог Вахтанг Дзабирадзе. Основная цель заявлений правящей «Грузинской мечты» о том, что Саломе Зурабишвили нарушает Конституцию государства, – ее политическая дискредитация, уверен эксперт.

Похоже, в правительстве осознают, что третьей силе нужен лидер, и есть большая вероятность, что им станет Зурабишвили

«Интерес к Зурабишвили возрос не только в стране, в оппозиции, но и среди наших партнеров. У нее было прекрасное турне по Европе, и «Грузинской мечте» не нравится ее успех. Очевидно, могут быть и другие причины, но я думаю, что главное то, что в ней видят соперника. Похоже, в правительстве осознают, что третьей силе нужен лидер, и есть большая вероятность, что им станет Зурабишвили. Факт, что доверие Зурабишвили сегодня очень высоко, особенно на Западе, поэтому я думаю, цель импичмента – нанести ущерб ее репутации», – цитирует Дзабирадзе информационное интернет-агентство interpressnews.

Политолог уверен, что при желании Саломе Зурабишвили удастся собрать сильную политическую группу, которая составит конкуренцию «Грузинской мечте» и «Национальному движению». Более того, вполне вероятно, что она сама решится на такой шаг и уйдет в отставку, если Грузии не будет предоставлен статус кандидата в ЕС, считает Дзабирадзе.

«Конечно, нужно гораздо больше, например, политическая программа, но важным будет то, что на третьем фланге появится весомый и поддерживаемый Западом лидер. Поэтому я думаю, что если нам не дадут статус, то все будет развиваться по такому сценарию, будут примерно те же процессы, что были на выборах 2012 года».

Не исключено и то, что действия «Грузинской мечты» продиктованы желанием председателя партии стать президентом, заявил политолог.

* * *

«Четыре недели до ожидаемой публикации отчета о расширении ЕС и три месяца до окончательного ответа. Что еще может сделать Грузия, чтобы получить статус кандидата?» – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Между тем представители ЕС неоднократно заявляли, что ожидают от Грузии прогресса в направлениях деолигархизации, реформы судебной системы и свободы СМИ. Политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что «Грузинская мечта» может выполнить упомянутые пункты за одну неделю.

«Оставшегося времени вполне достаточно для того, чтобы обсудить эти темы и принять по ним решения. Но я не думаю, что «Мечта» сделает это. Это те темы, не выполнив которые, по крайней мере, 1-2 из них, нам дадут статус, но ими придется заняться позже, это останется нашим заданием. То есть нам дадут статус при условии, что мы продолжим работу по указанным темам. Причем «Грузинской мечте» придется их выполнить как положено, а не так, как они считают», – сказал в интервью изданию Дзабирадзе.

Политолог Гия Абашидзе оценивает шансы Грузии на получение статуса как 50 на 50.

«В итоге, это будет политическое решение. Следует отметить, что у нас в Грузии чрезмерная свобода СМИ, наблюдается даже избыток дезинформации... Что касается судебной реформы, то здесь также было отмечено, что этот процесс идет волнами, необходимо определенное время, он не завершится ни за четыре месяца, ни за один год. Даже страны Восточной Европы все еще находятся в процессе реформы судебной системы», – сказал Гия Абашидзе в интервью газете «Резонанси».

Подписывайтесь на нас в соцсетях