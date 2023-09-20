В Карабахе погиб мэр Мартуни Азнавур Сагян

Азербайджан днем 19 сентября заявил о начале «антитеррористических мероприятий» в районах Нагорного Карабаха, которые населены этническими армянами. Армия обороны Нагорного Карабаха (военная структура, действующая в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике) сообщила, что 19 сентября около 11:10 азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Аскеранском районе, применив миномет.

Сразу после заявления Баку жители армянских районов Карабаха начали сообщать о сильных обстрелах из артиллерии.

Служба национальной безопасности Азербайджана заявляет, что операция началась после того, как ранее карабахские военные якобы совершили диверсию на 58-м километре автодороги Ахмедбейли – Физули – Шуши, заложив в этом районе противотанковую мину. В результате ее взрыва 19 сентября около 03:45 погибли двое гражданских лиц. Кроме того, Баку заявляет о гибели четырех азербайджанских полицейских, которые пытались добраться до «места терроризма».

Армия обороны Нагорного Карабаха заявила, что расценивает заявления Баку «как очередную дезинформацию». Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цель Азербайджана – вовлечь Армению в военную операцию, а Азербайджан начал операцию, нацеленную на то, чтобы подвергнуть население Нагорного Карабаха этнической чистке. Однако, по его словам, Республика Армения не вовлечена в военные действия и у Армении «нет армии в Нагорном Карабахе». Такое же заявление сделали и представители Минобороны Армении.