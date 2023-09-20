Блинкен обсудил эскалацию в Карабахе с Пашиняном и Алиевым

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.

В беседе с Ильхамом Алиевым Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и деэскалировать ситуацию. Госсекретарь подчеркнул, что военного решения нет, и что сторонам следует возобновить диалог для разрешения существующих разногласий между Баку и армянами Нагорного Карабаха, говорится в сообщении американской стороны.

Госсекретарь США отметил, что Алиев выразил готовность прекратить военные действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха. Блинкен подчеркнул необходимость немедленной реализации этого.

Госсекретарь США побеседовал с Николом Пашиняном о военных действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе. Он выразил глубокую обеспокоенность Вашингтона в связи со сложившейся ситуацией и подчеркнул, что США призывают Азербайджан немедленно прекратить военные действия и немедленно вернуться к диалогу.

Блинкен сказал премьер-министру Пашиняну, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении.

Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратились к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации. Баку представил предварительные условия встречи со Степанакертом: «чтобы прекратить антитеррористические мероприятие, незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься».

Азербайджан днем 19 сентября заявил о начале «антитеррористических мероприятий» в районах Нагорного Карабаха, которые населены этническими армянами. Армия обороны Нагорного Карабаха (военная структура, действующая в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике) сообщила, что 19 сентября около 11:10 азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Аскеранском районе, применив миномет.

Сразу после заявления Баку жители армянских районов Карабаха начали сообщать о сильных обстрелах из артиллерии.

Служба национальной безопасности Азербайджана заявляет, что операция началась после того, как ранее карабахские военные якобы совершили диверсию на 58-м километре автодороги Ахмедбейли – Физули – Шуши, заложив в этом районе противотанковую мину. В результате ее взрыва 19 сентября около 03:45 погибли двое гражданских лиц. Кроме того, Баку заявляет о гибели четырех азербайджанских полицейских, которые пытались добраться до «места терроризма». Армия обороны Нагорного Карабаха заявила, что расценивает заявления Баку «как очередную дезинформацию». Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цель Азербайджана – вовлечь Армению в военную операцию, а Азербайджан начал операцию, нацеленную на то, чтобы подвергнуть население Нагорного Карабаха этнической чистке. Однако, по его словам, Республика Армения не вовлечена в военные действия и у Армении «нет армии в Нагорном Карабахе». Такое же заявление сделали и представители Минобороны Армении.

По последним данным из Нагорного Карабаха, бои вдоль линии соприкосновения продолжаются.

Сообщается, что «Армия обороны оказывает упорное сопротивление вооруженным силам Азербайджана, которые пытаются наступать на разных направлениях, вооруженные силы Азербайджана продолжают применять артиллерийские и ракетные средства».