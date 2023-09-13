Апартаменты – удар по абхазскому бизнесу и угроза нацбезопасности

Экс-министр по налогам и сборам Даур Курмазия и экс-гендиректор госкомпании «Черноморэнерго» Аслан Басария на пресс-конференции в Сухуме выступили против закона об апартаментах и объяснили, почему считают его неприемлемым.

Экс-министр по налогам и сборам Даур Курмазия проинформировал журналистов о том, как термин «апартаменты» отражается в абхазском законодательстве. Он используется в классификаторе видов экономической деятельности и относится к «деятельности гостиниц и прочих мест временного проживания». Он отнесен к разряду гостиниц в Санитарных правилах и в законе «О туристической деятельности». В настоящее время можно на законном основании строить апарт-отели и апартаменты, но исключительно для временного проживания туристов. Зачем под определенный вид гостиничных объектов принимать отдельный закон?

Абхазское законодательство под «туристом» понимает физическое лицо, посещающее страну в различных целях без занятия оплачиваемой деятельностью. Однако предлагаемый президентом Абхазии закон об апартаментах в статье 5 части 7 прямо предусматривает право собственника апартамента использовать его для извлечения прибыли и сдавать туристам.

В Российской Федерации правовой статус апартаментов не урегулирован, они не являются туристическими объектами, но статуса жилья у них тоже нет. Там обсуждается вопрос о возможном признании подобных строений жильем и запрете их дальнейшего строительства. Собственник апартаментов в России не может получить в этом помещении постоянную регистрацию.

Даур Курмазия делает следующий вывод:

«Нам же предлагают узаконить и применить эту схему в целях обхода ограничений в нашем законодательстве продажи жилья иностранцам. Если исключить из нашего законопроекта неуместные термины «апарт-отель» и «апартамент» и заменить их термином «помещение, предназначенное для проживания», которым оно, по сути дела, и является, то по содержанию закона будут устранены все противоречия, и в сухом остатке останется проект закона, позволяющий продавать такие помещения иностранным гражданам. В этой связи необходимо отметить, что в Абхазии также применяются серые схемы по продаже жилья иностранцам. Законодательство пытаются обходить различными способами, сделки совершаются и начали совершаться не вчера. По этой причине государственные органы, уполномоченные осуществлять контроль в этой сфере, должны систематизировать имеющуюся информацию о видах и количестве обхода ограничений законодательства и представить ее для разработки проектов законов, ограничивающих обход законодательства».

Даур Кумазия сообщил, что проект закона не был согласован ни с миграционной службой, ни с Министерством внутренних дел, как органами, которые должны осуществлять контроль за миграцией. Легализация апартаментов нанесет серьезный удар по местному бизнесу. За последнее время, сказал Курмазия, выделено более 100 земельных участков под строительство объектов размещения туристов, этот бизнес успешно развивается, зачем создавать ему проблемы?

Экс-гендиректор госкомпании «Черноморэнерго» Аслан Басария заявил, что закон об апартаментах наносит урон национальной безопасности. В Абхазии сложилась уникальная субкультура, которую одним росчерком пера можно привести к демографическому дисбалансу и нарушить уклад, который создавался веками.

Всего в Абхазии планируется построить около 30 000 апартаментов, в каждом может жить семья минимум из трех человек, а то и больше. Это означает, что появится около 100 тысяч иностранных граждан. При населении 250 тысяч человек 100 тысяч иностранцев – это недопустимо.

Он напомнил о визите вице-премьера правительства России Новака. Во время экскурсии в Пицунду управляющая строящимся комплексом «Москва Резорт» сообщила ему, что это будет анклав, т.е. изолированная территория. Там же прозвучало, что планируется построить более 2300 апартаментов. Внутри анклавов не действуют законы Абхазии, и туда нет доступа государственным органам.

Закон о статусе апартаментов еще не принят, а строительство их уже началось, сказал Басария. Он обратил внимание журналистов на владельца территории, переданной «Москве Резорт»:

«Данный объект застраивает господин Ткачев, я хотел бы сослаться на такой информационный ресурс, как «Росбизнесконсалтинг daily» от 27 января 2014 года. Зачитаю: «Губернатор Ткачев формировал казачьи дружины с целью ограничить приток в край жителей из Северокавказского региона, таких же граждан России. Более того, на расширенном заседании коллегии Главного управления Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю в августе 2012 года, обращаясь к сотрудникам полиции, он посетовал на то, что в соседнем Ставропольском крае земли очень легко занимают другие народы, прежде всего, кавказской национальности. И уже русская часть населения чувствует себя там некомфортно. Прямая речь: «Я думал и размышлял, что мы еще успеем, что между Кавказом и Кубанью есть фильтр – Ставрополье, но теперь я вижу, что его нет. Следующие мы с вами», – резюмировал господин Ткачев. Прямая речь: «Таким образом, я уверен, у нас нет другого пути, мы будем выдавливать, наводить порядок, спрашивать документы, заниматься миграционной политикой. Здесь кубанцы, здесь у них свои законы, здесь они достаточно жесткие ребята», – говорил он. Так вот, как я понимаю, господин Ткачев уже выдавил кавказцев с территории Краснодарского края и приехал сюда выдавить кавказцев с территории, которая ему предоставляется как анклав».

«Какова цель государства? Насколько принятие тех или иных решений коррелируется с красными линиями по безопасности? Во имя чего был пройден такой тяжелый исторический путь? К чему мы, собственно, идем?» – по мнению Аслана Басария, эти вопросы требуют ответов. «Любая власть временная, а народ – это постоянная величина», – заключил он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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