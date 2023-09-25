«Азимут» начинает полеты в Тбилиси из Сочи и в Батуми из Москвы

Российская авиакомпания «Азимут» начинает полеты в Батуми из Москвы (Внуково) с 9 октября и в Тбилиси из Сочи с 11 октября. Об этом сообщается на официальном сайте российского авиаперевозчика.
По информации «Азимута», полеты будут выполняться по следующему графику:
Сочи–Тбилиси–Сочи
По средам – вылет из Сочи в 09:55; вылет из Тбилиси в 13:00.
По субботам – вылет из Сочи в 14:30; вылет из Тбилиси в 17:35.
Москва–Батуми–Москва
По понедельникам и четвергам – вылет из Москвы в 13:45; вылет из Батуми в 19:25.
В настоящее время «Азимут» выполняет рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Авиационные власти Грузии пока не сообщали о выдаче авиакомпании разрешения на полеты по новым маршрутам.
Кроме «Азимута», рейсы между городами России и Грузии есть у Georgian Airways (Тбилиси-Москва-Тбилиси) и Red Wings (Москва-Кутаиси-Москва, Сочи-Тбилиси-Сочи).
22 сентября Агентство гражданской авиации опровергло информацию о полетах в Грузию авиакомпании «Россия», которая внесена в черный список ЕС.
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