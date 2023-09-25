Вчера, 24 сентября, в абхазских СМИ появилась информация со ссылкой на туроператора «Русский экспресс», что этим летом стоимость туров в Абхазию подорожала на 31-33% по сравнению с летом прошлого года, – больше, чем в Египет и Турцию. Туроператор предупреждает, что цена будет расти. Отдых в Абхазии дорожает из-за повышенного спроса на него. По прогнозам гендиректора туроператора, весной 2024-го цены вновь поднимутся из-за падения рубля и переориентации туристов на ближнее зарубежье. Вряд ли этой тенденции – повышения спроса – помешает падение камней на дорогу на озеро Рица, особенно в Юпшарском каньоне, которое участилось в последние месяцы, и все же она не может не пугать туристов…

Несколько дней назад на сайте «Абхазия Open» были выложены видеоролик и текст:

«В Абхазии удалось снять на видео камнепад. Это сделали гиды, которые везли туристов на озеро Рица. Впереди едет серебристый «Альфард», тоже наш гид за рулем. Имейте в виду, что упавший камушек размером даже с монету может лишить вас жизни. Такие камнепады в горах – нередкое явление у нас по пути. Об издержках порчи авто мы даже и не заикаемся! Самое главное и ценное – это здоровье и жизнь. Так что опасность есть всегда… Именно в данном видео все обошлось».

На видео упавший сверху камень катится поперек дороги и докатывается до колеса двигающегося автомобиля. Но выкладывались и другие видео, например, где камень упал на стоящее авто и повредил бампер. Но самый ужасный случай произошел нынче 4 июня, когда погиб 27-летний турист из Пензы. Причем вопреки распространенной поначалу информации, машина, в которой ехали он со спутниками, не двигалась, а была остановлена в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка, который называют еще «Каменным мешком». Одна из подписчиц группы «Типичная Пенза» в соцсетях рассказала, что в момент камнепада в Юпшарском каньоне вместе с погибшим и пострадавшей, которой камнем сломало ногу, находились ее дочь с мужем и две подруги.

«Они чудом остались в живых. Машина была остановлена на трассе, все ребята вышли к скале, и тут в секунды… Джип стоял у обочины, и ребята все вышли. Если бы в машине остались, погибли бы все. Огромный кусок скалы упал на крышу машины», – написала она.

Единственное, что пока придумали, чтобы хоть как-то минимизировать в этом турсезоне опасность, – это приказом министра туризма запретить стоянку автотранспорта в каньоне, и то владельцы торговых точек в нем попытались в знак протеста перекрыть дорогу на Рицу. Понятно, что чем меньше времени люди будут проводить на опасном ее отрезке, тем меньше вероятности попадания в них камней. Но понятно в то же время, что проблему надо решать кардинально, то есть укреплять каким-то образом отвесные скалы, причем ведь камнепады случаются не только в Юпшарском каньоне. А перед этим надо выяснить и причины камнепадов.

В прошлом месяце директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия сделал в СМИ предположение, что участившиеся случаи камнепада в каньоне связаны с высыханием самшита из-за распространившейся несколько лет назад в Абхазии бабочки – самшитовой огневки. По его словам, корневая система самшита, который довольно плотно рос, в том числе на скалах каньона, хорошо сдерживала горные породы. Теперь на ее месте пустоты, в которые попадают солнечные лучи, дождевая вода, снег, лед...

«Эхо Кавказа» связалось с первым проректором Абхазского госуниверситета, директором Института экологии АНА Романом Дбаром. Он не стал дискутировать с версией о самшите, но у него несколько другое объяснение основных причин явления:

«Трудно сейчас говорить относительно этого, но совершенно точно можно говорить о том, что количество осадков за последние 15-20 лет увеличилось в Абхазии в два раза. И естественно, что эти осадки оказывают влияние, то есть формируются потоки, которые сносят, сдвигают камни к бортам. И это скорее первая и самая важная причина того, что увеличивается количество камнепадов. Этот фактор является самым важным и ключевым.

– Можно ли как-то воздействовать на склоны, чтобы их укрепить, есть какие-то технологии?

– Проблема эта в мире достаточно распространенная. И здесь первое, что, конечно, следует сделать, это провести изыскания для определения состояния этих склонов. Возможно, что на отдельных участках под воздействием осадков, потоков формируются всякие щебнистые, сколотые накопления камней, которые периодически могут падать с отвесных склонов. Такое обследование этих участков даст картину того, что там происходит на самом деле. Если такие места есть, то их надо просто разбирать. Это работы специальной группы с альпинистским снаряжением. В основном это гагрский участок, где есть такие небольшие водотоки, которые создали в этом году там серьезные проблемы со сходами селей. В свое время там просто разбирали завалы каменные, которые образовывались на этих участках. На тех же участках, где просто физически нет возможности проводить подобного рода работу в силу ее объемов, возможно, придется делать специальные укрытия типа тоннелей или козырьков, которые будут защищать транспорт и людей от камнепадов.

– А вот идея сеток каких-то, о которых пишут в соцсетях, – это серьезно?

– Ну, сетки широко применяются, но надо иметь в виду, что если это Юпшшарский каньон, где высота бортов составляет 500-600 метров, трудно себе представить, как на такой гигантской высоте можно закрыть сетками эти склоны… Так как у нас специализирующихся в этой области нет, то, конечно, для начала нужно привлекать их из-за рубежа, но при этом на месте формировать исследовательскую группу, которая, освоив эту методику, будет в дальнейшем самостоятельно заниматься данной работой.

– Если пока о практических рекомендациях говорить, потому что и продолжается турсезон, и будущий грядет… Кроме того, чтобы не останавливаться в Юпшарском каньоне, что туристам можно посоветовать?

– Для начала надо выделить участки, которые представляют особую опасность, и огородить их. Потому что наверняка можно определить, где с большей частотой происходят подобного рода инциденты».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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