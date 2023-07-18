Грузия может не получить в полном объеме финансовую помощь Международного валютного фонда (МВФ). Фонд приостановил выделение Грузии транша в 40 миллионов долларов. По мнению экспертов, это произошло из-за решения парламента реорганизовать, вопреки критике МВФ, структуру управления Нацбанка.

В апреле 2022 года правительство Грузии и МВФ согласовали трехлетнюю программу поддержки (Stand-by Arrangement), предусматривающую кредит в 289 миллионов долларов. Первый транш в 40 миллионов долларов уже поступил. В мае 2023 года состоялись переговоры о выделении второго транша. Окончательное решение должен был принять Совет исполнительных директоров МВФ в июне.

Однако вчера стало известно, что рассмотрение этого вопроса отложено и в настоящее время продолжаются переговоры. При этом, причину приостановки программы не называют.

По мнению экспертов рейтингового агентства Fitch, причиной «отсрочки» со стороны МВФ «частично является несогласие с кадровыми изменениями, внесенными в структуру Национального банка Грузии», которые подрывают институциональную независимость регулятора.

Дело в том, что срок полномочий последнего президента Кобы Гвенетадзе истек 2 марта, однако должность осталась вакантной, так как 26 июня парламент отклонил кандидатуры, представленные президентом Саломе Зурабишвили в Совет Национального банка.

Кроме того, «Грузинская мечта» высказала недоверие вице-президенту Арчилу Мествиришвили, которого обвинили в том, что он является агентом «Нацдвижения». Ему припомнили, что его карьерный взлет начался в 2004 году, когда он был назначен главой финансово-экономической службы в администрации Саакашвили. Он стал вице-президентом Нацбанка в 2009 году и, как говорят представители сегодняшних властей, находился в неформальном подчинении бывшего премьера Вано Мерабишвили.

Вопреки призывам МВФ, по инициативе «Грузинской мечты», парламент принял поправки в закон «О Нацбанке», в результате чего Мествиришвили был отстранен от исполнения обязанностей президента. В настоящее время они возложены на бывшего министра экономики Натию Турнава, избранную первым вице-президентом.

По словам вице-спикера Гии Вольского, только эти меры могли предотвратить саботаж, с помощью которого Нацбанк подрывал экономику страны:

«К сожалению, тема саботажа не сошла с повестки дня. И один из механизмов ее осуществления с большей вероятности находился в Нацбанке, если бы не своевременно принятое парламентом решение, которое поставило надежный заслон в этом вопросе. Конечно же, это не поставило под удар безопасность Нацбанка, как и его деятельность».

Профессор университета «Кавкасия» Акакий Цомая считает, что власти своими действиями показали: Национальный банк Грузии больше не является независимым.

«В МВФ также заявляли, что эта программа может быть приостановлена, если парламент примет этот закон, но парламент все равно это сделал и поставил под сомнение независимость Нацбанка. Дело тут не только в 40 миллионах – решения Международного валютного фонда учитывают не только такие авторитетные международные институты, как Всемирный банк или Банк реконструкции и развития Европы – он формирует отношение к стране в целом. Думаю, если программу окончательно свернут, это окажет негативное влияние на финансовую систему страны. Мы можем столкнуться с ситуацией, например, что Fitch снизит международный рейтинг с "BB" до "BB-" – таких случаев на практике было много», – сказал Цомая.

По словам главы правления «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, отсрочка рассмотрения программы МВФ наверняка обеспокоит и инвесторов.

«Это решение затронет нас экономически, так как ставки по кредитам, которые власти берут на осуществление инфраструктурных проектов, несомненно, возрастут. Кроме того, это отпугнет и инвесторов с высокой репутацией, которые доверяют информации, и среди них решения Международного фонда являются одной из составляющих этой информации. Разумеется, отток инвестиций ухудшит экономическое положение страны», – сказал эксперт.

Власть не в первый раз отказывается от макрофинансовой помощи ЕС по политическим мотивам. Напомним: в августе 2021 года правительство Грузии решило не брать льготный 70-миллионный кредит ЕС с годовой ставкой 0,12%. Кредит выдавался на 15 лет под обязательства реформирования судебной системы Грузии. Тогда на специальном брифинге Натия Турнава аргументировала позицию правительства тем, что у Грузии предостаточно внутренних ресурсов.

Эксперты и тогда высказывали соображения, что с самого начала было понятно: отказ правительства от помощи ЕС был связан с отказом от реформирования судебной системы, состояние которой, по оценкам наблюдателей ЕС, не соответствует обязательствам, взятым Грузией в рамках ассоциации с Евросоюзом.

В Нацбанке, между тем, заявили, что не теряют надежды вернуть ситуацию в нормальное русло.

«Как подтвердил Международный валютный фонд, программа не прекращена, отложено представление обзора программы в правлении организации. Сотрудничество продолжается. В настоящее время ведется работа с миссией Международного валютного фонда», – говорится в сообщении Нацбанка.

По мнению Акакия Цомая, остается минимальный шанс на пересмотр решения МВФ, если нынешнее руководство банка докажет, что последние события в Грузии не ставят под сомнение его институциональную независимость. Хотя, согласно мировой практике, именно приостановка программ является предвестником их отмены, считает эксперт.

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