После отказа Нацбанка Грузии исполнять международные санкции лари значительно обесценился. Озабоченность по этому поводу высказал Международный валютный фонд, предупредив о риске прекращения некоторых международных программ.

В соответствии с постановлением исполняющей обязанности президента Нацбанка Натии Турнава, которое она приняла единолично, международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если в отношении него грузинским судом не вынесен обвинительный приговор по соответствующему делу.

Сделано это было после того, как коммерческие банки заблокировали счета находящегося под санкциями США Отара Парцхаладзе. Последний считается человеком, приближенным к Бидзине Иванишвили. Он занимал пост генпрокурора при его премьерстве. Таким образом, постановление Нацбанка восстановило доступ Парцхаладзе к банковским активам и финансовым операциям.

Бывший глава Нацбанка Роман Гоциридзе считает, что действия бывшего министра экономики, а ныне главы регулятора Натии Турнава, поставили под вопрос репутацию Нацбанка:

«Нашим европейским перспективам нанесен еще один чувствительный удар. Разумеется, действия Натии Турнава, которая подчинилась диктату от главы правящей партии, ставит под вопрос независимость этой структуры. Между тем одним из главных требований Евросоюза является независимость финансовых институтов. Кроме того, обвалился курс лари, и банку пришлось валютными интервенциями смягчать удар. Десятки миллионов долларов ушли ради того, чтобы российский агент снял деньги со своих счетов! Вчера в отставку подали три вице-президента банка, он практически не имеет полномочий. И, наконец, серьезный удар нанесен сотрудничеству с МВФ. На 17 октября был намечен визит его миссии, и, по всей видимости, он не состоится. Таким образом, утверждение второго транша трехлетней программы для Грузии объемом 289 миллионов долларов сорван из-за несогласия с изменением структуры управления Нацбанком».

По словам руководителя Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе, цель назначения Натии Турнава, исполняющей обязанности президента Национального банка, заключалась в реализации политики олигархического правительства Бидзины Иванишвили, который, предвосхищая западные санкции, фактически взял бразды правления регулятором в свои руки:

«Как известно, в результате изменений в законе о Национальном банке была добавлена должность четвертого вице-президента. Ее занимала Натия Турнава, которая затем стала исполняющей обязанности президента банка. Сам факт издания исключительного приказа о снятии санкций с Парцхаладзе еще раз свидетельствует о том, что Натия Турнава на самом деле была приглашена для реализации планов неформального правления Бидзины Иванишвили».

Впрочем, в правящей партии считают, что устойчивости финансовой системы ничего не угрожает. За последние два дня Нацбанк вывел на торги около 60 миллионов лари для стабилизации курса. По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, все попытки противников Грузии обречены на провал.

«Это их мечта – обрушить все в этой стране, финансовую систему, государственную систему, это их мечта. На самом деле, ничего не рухнуло, единственным результатом вчерашнего ажиотажа стало то, что лари обесценился на несколько сотых, но лари вернется на прежнюю отметку. Оппозиция может очень хотеть, но угрозы нет, все банки функционируют исправно, режим санкций защищен, абсолютно все в порядке, поэтому эта искусственная агитация, которая была направлена на создание искусственного финансового кризиса, обречена на неудачу!» – заявил Кобахидзе.

По состоянию на 31 августа 2023 года международные резервы Грузии составляют рекордные 5 миллиардов 436 миллионов долларов США. По статистическим данным НБГ, конвертированные в иностранную валюту международные резервы представляют собой основной резерв Национального банка. Согласно финансовому отчету Нацбанка за 2022 год, большая часть резервов (более 90%) размещена в казначейских облигациях Соединенных Штатов Америки, на которые начисляются соответствующие процентные льготы.

Действия Нацбанка Грузии Госдеп США назвал «прискорбными» и предупредил, что все учреждения и частные лица, которые проводили банковские операции с попавшим под санкции бывшим генпрокурором Отаром Парцхаладзе, также подвергают себя риску санкций.

Свою обеспокоенность по этому поводу высказали и в Международном валютном фонде. Решение Нацбанка Грузии изменить свой подход к международным санкциям «может иметь потенциальные последствия для программы МВФ в Грузии», – заявил глава миссии Джеймс Джон.

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