Мемориальные мероприятия в Грузии, посвященные 30-летию падения Сухуми, не обошлись без громких взаимных обвинений власти и оппозиции. Родители погибших в войне остались недовольны тем, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили отказался общаться с ними. Оппозиция обвинила власть в бездействии в вопросе деоккупации и восстановления территориальной целостности. Сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили в Батуми зачитали его письмо к абхазам, поместили в бутылку и символически отправили его в Абхазию.

«Вай, такому правительству, вай, вай!» – возмущалась мать одного из погибших в войне в Абхазии после того, как ей вместе с другими матерями не дали приблизиться к премьер-министру Ираклию Гарибашвили. Он вместе с членами правительства с утра возложил венок у тбилисского мемориала погибших в войнах за территориальную целостность Грузии и спешно, без комментариев удалился. Все, что глава правительства хотел сказать в день 30-летия падения в Сухуми, ранее распространила его пресс-служба.

В нем Гарибашвили этот день называет «одним из самых драматичных в истории современной Грузии», соболезнует семьям и близким погибших и еще раз заявляет о безальтернативности мира как фундамента, на котором вместе с абхазскими и осетинскими братьями будет построена «единая, сильная и развитая» Грузия.

Но матерям погибших в той войне хотелось в этот день услышать все это лично из уст премьер-министра Гарибашвили, чтобы он подошел к ним и пожал руку. Ведь некоторые все еще ждут, когда останки их сыновей будут найдены в Абхазии и перезахоронены там, где их родственники вдали от родного дома живут уже 30 лет:

«Мы ведь здесь стоим, пусть подойдут к нам, поговорят, – возмущалась одна женщина, не захотевшая назваться. – Приходят, смотрят, что принесенный ими венок на месте, разворачиваются и уходят. Я, как беженка, не увидела их поддержки».

«Вот в чем выражается невнимание государства к вам? – задается вопросом генерал-майор в отставке Коба Кобаладзе, директор Госслужбы по делам ветеранов, сам участник гумистинских боевых действий. – Ежемесячное пособие в 1000 лари семьям погибших? Мне просто обидно, что из года в год премьер-министр в этот день не подходит к нам, стоит вдали от нас, на расстоянии 10 метров! Это ведь день траура!»

В голосе генерала Кобаладзе почувствовалось напряжение:

– Никто не встречает этот день криками, провокациями, – пытаясь умерить пыл недовольных, он в сердцах ответил на реплику: не надо заступаться за людей из правительства. – Я, Коба Кобаладзе, говорю от себя и от имени моей матери, имя моего брата тоже есть на той мемориальной плите, мои хорошие, и моих друзей! Успокойтесь!

Мы просто хотим, чтобы правительство само поговорило с нами, обнадежило нас, сбавив тон, отвечали генералу Кобаладзе женщины, но тут же рядом вспыхнул другой очаг противостояния. Бывший депутат, член партии «Альянс патриотов» Ада Маршания, родом из Абхазии, громким голосом перебила дававшего интервью депутата из аффилированной с «Грузинской мечтой» партии «Сила народа» Дмитрия Хундадзе:

«Вы ничего не делаете для того, что бы мы вернулись в Абхазию. Это я вам говорю, калбатони Ада. Парламент страны, у которой два оккупированных региона, ни разу не рассматривает вопросы Абхазии и Цхинвальского региона. Это нормально? Вы начали хорошо, тогда я была с вами, но потом вы обманули народ, разочаровали их! Ваша политическая сила – обманщица! – не давала вставить слово депутату Хундадзе Ада Маршания, утверждая, что вовсе не она мешает давать Хундадзе «глупые интервью», это его присутствие в «парламенте мешает стране».

Дослушав оппонента, Дмитрий Хундадзе подчеркнул важность мирной политики правительства «Грузинской мечты» и по настоянию журналистов ответил о роли России в той войне и политике по отношению отколовшихся регионов. Не преминул он в связи с этим снова обвинить оппозицию в желании открыть второй фронт:

«Конечно же, роль России воспринимается негативно. Потому что эта реальность – Россия была инициатором этой войны. И в этом конфликте пользу извлекла только Россия. Потому сегодня, если будет применен силовой метод, что предлагает ряд политиков как внутри страны, так из-за рубежа, это опять будет в интересах России».

Вице-спикер парламента Гия Вольский в свою очередь напомнил, как «низко пал» во время другой, августовской войны, тогдашний президент Саакашвили, сдал территории, в том числе Кодорское ущелье, контроль над которым до 2008 года после абхазской войны сохраняла грузинская власть. А при власти «Грузинской мечты», по словам депутата Вольского, с помощью Международного комитета Красного Креста и сотрудничества с абхазской стороной активизировался процесс опознания и перезахоронения погибших во время войны в Абхазии. И множество жителей Абхазии и Южной Осетии пользуются услугами и льготами грузинского правительства в сфере здравоохранения, образования и предпринимательства.

– Мы помним не только горечь, – продолжила госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани:

«Вместе с жестокостью войны, мы хорошо помним примеры достойной поддержки, человеческого сочувствия и дружбы абхазов и грузин. Их связывает многовековая история мирной и уважительной совместной жизни. Именно эта связь и наше единство являются предусловием и прочным фундаментом. На нем мы должны обосновать долгосрочный мир, который обусловит наше примирение, единение, благосостояние и лучшее будущее в сильном, развитом и европейском государстве».

Но этому лучшему будущему, по мнению пришедших сегодня к мемориалу оппозиционеров, мешает пророссийская политика «Грузинской мечты», которая войну Абхазии рассматривает только в ключе грузино-абхазского этноконфликта, не заостряя внимание на роли России, которая и тогда, и сейчас провоцирует конфликты, развязывает войну, грубо попирая суверенитет и территориальную целостность соседних государств, наглядным примером которого являются Украина и Грузия. Так считает и генерал в отставке, один из главных участников августовской войны 2008-го Мамука Курашвили:

«Мы должны ценить память тех людей, чьи фамилии выбиты на этой плите. Эти люди воевали не ради извинений, они воевали за территориальную целостность Грузии. Она будет восстановлена в любом случае. Геополитическая ситуация меняется. Наши герои воюют в Украине за территориальную целостность Грузии, боремся и мы. Такую страну, в которой рождаются такие герои и бойцы, никто никогда не сможет ввести в состав России. Пусть это будет всем понятно!»

Лидер партии «Европейская Грузия», бывший глава Совбеза Гига Бокерия считает, что настало время цивилизованному миру предоставить достоверную информацию о зверствах против грузин в той войне. Его партия, кстати, после массовых убийств в украинском городе Буче организовала кампанию: «До Бучи была Абхазия»:

«Россия осуществила военную агрессию, а потом устроила геноцид грузин в Абхазии. К сожалению, тогда из-за множества факторов все это было сочтено просто этническим конфликтом - это входило в интересы России. Сегодня с опозданием, но изменилась позиция свободного мира по отношению к России, против этого зла. Это возможность для Грузии хотя бы сейчас сообщить правду о той войне миру».

Многие оппозиционные лидеры, вспоминая сегодня события 30-летней давности, сходились во мнении, что мирный путь возвращения абхазов и осетин в лоно грузинской государственности совпадает с европейским путем страны – получение статуса кандидата, а потом и вхождение в ЕС, но этому препятствует антизападная и пророссийская политика «Грузинской мечты».

В этом же обвинил со своей страницы Facebook Михаил Саакашвили. Обвинив Россию в разжигании войны и срыве его мирных инициатив, Саакашвили напомнил абхазам, что им с грузинами нечего делить, что еще в 2005 году, будучи президентом, он протянул руку мира абхазам и осетинам. «Атинчара» – это мир на абхазском, говорится в письме Саакашвили, которое его сторонники в прямом включении его аккаунта зачитали у побережья Черного моря в Батуми:

«Россия принесла Абхазии разрушение и бесперспективность. Абхазам мы предлагаем полностью новое будущее: пусть Кутаиси станет общим для Абхазии и Грузии государственно-административным центром. Второе: общими для Абхазии и Грузии официальными государственными языками будут абхазский и грузинский. Третье: первичные инвестиции в экономику Абхазии составят 10 миллиардов долларов», – читал один из участников шествия предложение Саакашвили к абхазам, в котором он также обещает региону свободную экономическую зону и представительство абхазов в будущей Верхней палате парламента (о чем говорится и в Конституции Грузии).

На фоне скандирования: «Да здравствует Сухуми, Грузия! Абхазия – Грузия!» участники акции поместили письмо Саакашвили в бутылку и бросили в море – символически направляя письмо к побережью Абхазии. Правда, в своем письме ни он не говорит, ни его сторонники не уточнили, как Саакашвили собирается сначала выйти из заключения, прийти к власти и выполнить предложенное абхазам. Окажется ли предложение Саакашвили для абхазов тем, от которого невозможно отказаться, с учетом всех обстоятельств, повисает в воздухе.

За 13 месяцев и 13 дней войны 1992-92 гг. по разным данным погибло 16 тысяч человек, из них 10 тысяч этнических грузин, более 2000 тысяч считаются пропавшими без вести, а около 300 тысяч человек стали вынужденно переселенцами. Спустя 30 лет после окончания войны большинство семей беженцев остаются без собственного жилья и с (не)угасающей надеждой, что при этой жизни смогут вернуться в родные дома в Абхазии.

Подписывайтесь на нас в соцсетях