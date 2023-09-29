Все события на этой неделе были так или иначе связаны с празднованием 30-летия Победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. 27 сентября вооруженные силы Абхазии освободили столицу от грузинских оккупационных войск, а 30 сентября установили флаг на абхазо-грузинской границе по реке Ингур. После кровопролитной войны с агрессором Абхазия провозгласила свою независимость, но еще пятнадцать лет уйдет на освобождение от грузинских военных формирований верхней части Кодорского ущелья.

Аккурат к праздникам вернулся из зарубежья к нам в Абхазию и глава нашего государства, Верховный главнокомандующий Аслан Бжания, и тут же стал отмечаться своим присутствием на открытиях памятников, возложении цветов, скачках и народных гуляниях.

27 сентября Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с днем освобождения столицы. Отдельного поздравления от президента за самоотверженное служение родине были удостоены чекисты – спецназ и личный состав СГБ. Одновременно, как из рога изобилия, сыпались не всегда логичные, но абсолютно всем понятные награждения и повышения в званиях.

На торжественном собрании в Министерстве обороны действующего президента, который во время войны выполнял, как он сам утверждает, «спецзадание» в Москве, наградили медалью «30 лет Победы в Отечественной войне народа Абхазии». Ответный реверанс не заставил себя ждать – Аслан Бжания присвоил очередные воинские звания командному составу Минобороны.

Чтобы как-то отвлечь внимание граждан от странного награждения Аслана Бжания медалью к 30-летию Победы, министр обороны Владимир Ануа заодно наградил медалями всех живых и даже мертвых президентов и министров обороны. Видимо, никакого диссонанса он не ощутил, так как это сообщение тут же появилось в СМИ.

28 сентября депутаты парламента провели первое заседание осенней сессии, на котором приняли постановление об амнистии в честь Дня Победы. По мнению депутата Кварчия, покинувшего зал заседаний в знак протеста, данное постановление меньше всего касается ветеранов войны, которые находятся в местах лишения свободы. На мой взгляд, это очень странная традиция освобождать преступников по поводу восхождения на трон или в ознаменование важных дат в истории.

Ветераны войны Западного и Восточного фронтов отметили наступающий праздник дружеским футбольным матчем в честь Дня Победы. Но самым главным процессом недели стала генеральная репетиция парада победы – по Сухумским дорогам поехали танки, бронемашины, гранатометы и другая военная техника. Движения транспорта было остановлено – горожане до полудня не смогли попасть на работу, дети – в школы, отдыхающие с чемоданами и сумками пешком двигались к вокзалу. А Верховный главнокомандующий Аслан Бжания тем временем репетировал свой выход на площадь Свободы.

Отметилось к празднику и Министерство экономики. Получилось смешно, потому что, как оказалось, все, что делается по российско-абхазской инвестпрограмме, посвящается юбилею победы. И лампочки на трассе, и разметка на дороге, и ремонт железнодорожных вокзалов, канализации, водопровода и ливневок – это все по случаю юбилея. Даже страшно предположить, что станет со страной после праздника.

Тем временем в сухумский порт вошел российский военный корабль. В День Победы жители и гости Сухума смогут побывать на корабле, где для них проведут экскурсии. Экипаж военного корабля посетит праздничные мероприятия, которые пройдут в столице Абхазии.

И вот эту, почти идиллическую картинку омрачило только два действия: заявления депутатов парламента шестого созыва из экспертного фонда «Аамта» и ветеранской общественной организации «Аруаа». Они заявили, что отказываются от участия в официальных мероприятиях, так как президент Бжания «не только не является участником войны», но и проводит антинародную политику.

Впрочем, сомнительное прошлое президента Аслана Бжания стало причиной отказа от участия в официальных праздничных мероприятиях для многих ветеранов войны, не входящих ни в какие организации. Правда, здесь нет единого мнения – одна часть ветеранов заявляет, что не будет участвовать в параде, который принимает Бжания, а другая говорит, что это их праздник, а кто там руководит парадом, им все равно. Парад пройдет завтра, 30 сентября, на площади Свободы в Сухуме. Есть нововведение, которое объясняют мерами безопасности: вести съемки парада дронами запрещено. Общественный транспорт в этот день будет работать бесплатно, но только после 15 часов дня, а до этого времени в столице введены ограничения на передвижение транспорта.

Подготовка ко Дню Победы затмила ряд других событий, таких, например, как участие министра ВД Киут в Третьей международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма. Она проходила в Москве. Пресс-служба МВД сообщила, что Роберт Киут выступил на конференции с докладом на тему «Влияние стран Запада на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Республике Абхазия посредством распространения идеологии экстремизма». Журналисты заинтересовались темой доклада и обратились в пресс-службу с просьбой опубликовать полный текст доклада на своих информационных ресурсах. Никакой реакции на публичный запрос журналистов не было, и доклад никто так и не увидел. Даже не знаю, как без этого доклада нам понять, как выражается влияние Запада и где у нас в стране распространилась идеология экстремизма.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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