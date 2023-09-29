В канун Дня Победы общественная организация ветеранов войны «Аруаа» и экспертный фонд «Аамта» объявили о том, что не будут присутствовать на параде Победы и не примут участие в официальных мероприятиях. Это решение прокомментировали лидеры «Аруаа» Темур Гулия и фонда «Аамта» Натали Смыр. Их позиция основана на том, что действующий президент Аслан Бжания и правительство страны проводят политику, противоречащую ее национальным интересам.

Тридцатилетие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов - важная дата, празднование которой готовилось давно, и будет проводиться 30 сентября с особым размахом. Ни кого в Абхазии этот день не оставляет равнодушным, люди радуются победе и вспоминают погибших.

Но накануне этого важного дня часть ветеранов и общества объявили о своем нежелании участвовать в параде Победы и присоединяться к официальным торжествам.

Об этом публично заявили общественная организация ветеранов «Аруаа» и экспертный фонд «Аамта», который объединяет экс-депутатов парламента Абхазии.

Лидер «Аруаа» Темур Гулия прокомментировал заявление ветеранов и пояснил, чем оно вызвано:

«Мы поздравили народ Абхазии с тридцатилетием Победы, затем мы, конечно, объяснили нашему обществу, почему мы не участвуем в праздничных мероприятиях и непосредственно в параде. Мы, как известно, участвовали в работе пяти различных правительственных комиссий, в том числе в общественных советах при МИДе, при Сухумском собрании. Но, когда президент Бжания издал указ весной текущего года о ввозе грузинских товаров, для нас это – красная черта. Грузия – вражеская страна, мы с ней на грани войны на протяжении тридцати лет. Мы с ними не можем иметь никаких отношений, пока нас не признают. Следующее: вы знаете о таких антинародных проектах, которые попали из администрации президента в парламент, это тоже нас беспокоит. В связи со всеми этими проблемными вопросами мы отказываемся участвовать в параде Победы, к большому сожалению.

– Темур, у общества были претензии и ко всем предыдущим президентам тоже, но все-таки такой реакции, чтобы ветераны отказывались участвовать в параде Победы, не было. В чем особенность Аслана Георгиевича Бжания и почему такая жесткая реакция? И какова цель вашего заявления и вашей позиции?

– Все очень просто. Да, конечно, народ всегда недоволен руководителями, мы это знаем. Но тут исключительные моменты происходят в нашей стране. На протяжении нескольких месяцев, вы прекрасно знаете, как наше общество реагировало на эти проекты, которые сегодня лежат в парламенте, я имею в виду законопроект об апарт-отелях и апартаментах. Конечно, это отличительная претензия, поэтому такая реакция. Об этой проблеме не только оппозиционно настроенные организации высказывались, но и гражданское общество, и отдельные люди, в том числе диаспора за рубежом. Поэтому такая реакция и разница. Мы хотим сохранить те завоевания, которых мы добились тридцать лет тому назад. Абхазия – это суверенная страна, и у нее есть все атрибуты государственности. Мы их завоевали ценой крови наших братьев и сестер. Вот наша основная задача. То, что я сейчас говорю, ветеранам очень хорошо понятно. Я имею в виду настоящих ветеранов войны. Те, кто не принимал участие в народно-освободительной борьбе, те, кто не участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, у них слабое понимание того, о чем я сейчас говорю. Но я думаю, что основная часть населения страны, народ понимают, что надо сохранить страну в таком виде, в каком она нам досталась в результате кровопролитной войны.

– Темур, скажите, пожалуйста, где вы будете завтра и что вы планируете завтра?

– Вы видели, наверное, объявление нашей организации, мы собираемся у монумента нашему Верховному главнокомандующему Владиславу Ардзинба в одиннадцать часов. И там мы почтим память и вспомним Владислава и всех погибших наших братьев и сестер, и, думаю, на этом мы завершим завтрашний день».

Представитель экспертного фонда «Аамта» Натали Смыр поздравила народ Абхазии с Днем Победы, сказала о том, что эта дата чрезвычайно важная для страны, и объяснила, что побудило экс-депутатов отказаться от участия в праздновании:

«Мы все знаем, как тяжело далась нам эта победа, и сегодня мы видим, что происходит с нашей страной. Какие-то двойные стандарты, здесь нам предлагают поделиться суверенитетом, там нам предлагают принять закон об апартаментах, здесь нам предлагают отдать много гектаров земли… И с этими людьми мы почему-то должны праздновать такой значимый для нас, абхазцев, праздник, с этим руководством страны? В этом есть фальшь какая-то, на мой взгляд, это какие-то неправильные вещи. Поэтому в «Аамта» мы посовещались и решили, что сделаем такое заявление и скажем, что не будем принимать участие в официальных мероприятиях с руководством страны. Мы считаем, что праздновать, конечно, надо, этот праздник очень важный для абхазского народа и для Абхазии, но с таким руководством присутствовать на официальных мероприятиях мы отказались.

– Натали, какая реакция на ваше заявление? Есть ли у вас поддержка?

– Я, как правило, не мониторю социальные сети, но я думаю, что есть как сторонники, так и, конечно же, противники. Мы не призывали людей не участвовать в официальных мероприятиях, мы просто сказали, что лично мы, представители фонда «Аамта», не считаем нужным присутствовать на этих мероприятиях. Если говорить лично о моем отношении, я достаточно часто говорила о том, что у нас президент, который не был готов защищать свою родину. Меня возмутило, что Министерство обороны, министр Владимир Ануа наградил медалью к 30-летию Победы президента Аслана Бжания. Я вам зачитаю: награждены президент Аслан Бжания, Александр Анкваб, Рауль Хаджимба, Мераб Кишмария, Владимир Какалия, Сергей Шамба. Я хочу просто спросить у самого Аслана Георгиевича: «А за какие такие заслуги?» Это ведет к переоценке наших ценностей, гибель наших ребят обесценивается награждением Аслана Бжания к 30-летию Победы. Он же уехал, когда началась война, осенью 1992 года на спецзадание и забыл вернуться оттуда. Вот этот ложный патриотизм меня сегодня возмущает. Если ты любишь родину, ты должен был находиться здесь, пусть даже не беря в руки оружие. Президент говорит: «Да здравствует Абхазия!», а еще вчера он говорил: «Давайте ее продадим!» Разве это не лицемерие? И завтра мы, «Аамта», пойдем на могилу нашего Владислава Ардзинба и будем только там. Вот кто наш главнокомандующий, вот где наша победа! Значение личности в истории страны и народа – это всегда было. Именно личность всегда ведет народ за собой, а куда нас ведет Аслан Бжания? И он будет принимать парад Победы? Я видела кадры, где он стоит в спортивных брюках и принимает на репетиции парад Победы. Вы можете себе представить, что Путин будет в спортивных штанах принимать на репетиции парад Победы? Это кощунство и это смех! Они нам предлагают за бусы продать нашу страну, при этом завтра он будет принимать парад Победы… Я кому должна отдать честь?»

К организации ветеранов «Аруаа» и экспертному фонду «Аамта» присоединилась общественная организация «Аидгылара», также отказавшись участвовать в официальных мероприятиях и параде Победы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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