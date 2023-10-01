Михаил Саакашвили: Все увидят мои активные действия в ближайшие недели и месяцы

«Все увидят мои активные действия в ближайшие недели и месяцы», - об этом говорится в письме находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которое опубликовано в Facebook, передает «ИнтерпрессНьюс».

По словам Саакашвили, он, будучи совершенно невиновным, уже 2 года находится в «плену России и российского олигарха».

«Они даже сам не помнят, в чем меня обвиняют, иногда называют «убийцей», а иногда - тысячами непристойностей. Конечно, я сожалею, что не могу помочь Украине непосредственно в войне, но не жалею о своем пребывании в Грузии, потому что мое пребывание здесь имеет символическое и практическое значение. Символично это подтверждение несправедливости этой войны и пророссийского режима и демонстрация того, что я не отступлю.

Практически же все увидят мои активные действия в ближайшие недели и месяцы. Я здесь, чтобы помочь каждому грузину и добьюсь того, чтобы жизнь для них стала намного более человечной и достойной. Я делал это раньше и смогу вместе с вами и сейчас!», - пишет Саакашвили в соцсети.