Михаил Саакашвили: Все увидят мои активные действия в ближайшие недели и месяцы

«Все увидят мои активные действия в ближайшие недели и месяцы», - об этом говорится в письме находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которое опубликовано в Facebook, передает «ИнтерпрессНьюс».
По словам Саакашвили, он, будучи совершенно невиновным, уже 2 года находится в «плену России и российского олигарха».
«Они даже сам не помнят, в чем меня обвиняют, иногда называют «убийцей», а иногда - тысячами непристойностей. Конечно, я сожалею, что не могу помочь Украине непосредственно в войне, но не жалею о своем пребывании в Грузии, потому что мое пребывание здесь имеет символическое и практическое значение. Символично это подтверждение несправедливости этой войны и пророссийского режима и демонстрация того, что я не отступлю.
Практически же все увидят мои активные действия в ближайшие недели и месяцы. Я здесь, чтобы помочь каждому грузину и добьюсь того, чтобы жизнь для них стала намного более человечной и достойной. Я делал это раньше и смогу вместе с вами и сейчас!», - пишет Саакашвили в соцсети.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заочно был осужден по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и делу об убийстве банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани. Приговор к 6 годам заключения вынесены тремя судебными инстанциями - они окончательны и обжалованию не подлежат.
- При этом экс-президент является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В частности, он проходит по делу о растрате 9,2 млн лари, разгону акции протеста 7 ноября 2007 года, рейду в телекомпании «Имеди» и конфискации имущества ныне покойного миллионера, владельца «Имеди» Бадри Патаркацишвили.
- 3 июля 2023 года третий президент Грузии Михаил Саакашвили выступил дистанционно на заседании суда по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Кадры физического состояния экс-президента Грузии шокировали европарламентариев. Свою поддержку выразил Саакашвили глава офиса Зеленского - Андрей Ермак, а также советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Украина предложила 3 июля послу Грузии покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций в Тбилиси. Об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский.
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