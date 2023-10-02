Граждане Сербии, которых заподозрили в «подготовке Евромайдана», покинули Грузию

Трое граждан Сербии, которых допросили в грузинской Службе государственной безопасности (СГБ) по делу о «подготовке Евромайдана», покинули Грузию и отправились в Белград. Об этом сообщил представитель СГБ Хвича Бегиашвили на брифинге.

По информации грузинской спецслужбы, Синиса Сикман, Елена Стойсич и Слободан Джинович 26-29 сентября проводили в тбилисской гостинице «Ибис» тренинг для тех НПО и гражданских активистов, которые «должны сыграть решающую роль в подготовке и осуществлении процессов насильственного свержения власти».

В СГБ говорят, что граждане Сербии, члены НПО «Канвас» (CANVAS, «Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий») прибыли в Грузию по приглашению проекта USAID («Институт управления Восток-Запад»). Каких-либо официальных обвинений им не предъявили.

СГБ опубликовала видеоматериал, снятый во время тренинга. Материал, утверждают в ведомстве, был добыт «в результате тайного следственного действия, проведенного на основании постановления судьи».

Напомним, что 18 сентября в Службе государственной безопасности Грузии заявили, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре текущего года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия. В СГБ заявили, что в осуществлении «революционного сценария» планируется использовать организацию CANVAS, созданную бывшими лидерами сербского молодежного движения «Отпор».

В грузинской спецслужбе утверждают, что авторами «революционного сценария» являются бывший заместитель министра внутренних дел в правительстве Михаила Саакашвили, ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, бывший охранник Саакашвили – Михаил Батурин, а также командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.