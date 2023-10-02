Министры иностранных дел стран ЕС, собравшиеся в Киеве, пообещали не уменьшать поддержку Украины

Пока в США спорят о том, стоит ли продолжать тратить миллиарды долларов на поддержку Украины в ее войне с Россией, Европейский союз демонстрирует полную солидарность с Киевом. Собравшиеся в украинской столице министры иностранных дел стран ЕС договорились не только продолжить, но и увеличить военную помощь Украине. В Москве, со своей стороны, надеются, что нежелание части политического истеблишмента США продолжать поддержку Киева приведет к сворачиванию как американского финансирования, так и помощи со стороны других союзников Украины.

Союзники Украины обязаны предотвратить очередную российскую кампанию по разрушению украинской гражданской инфраструктуры предстоящей зимой. Собравшиеся в Киеве министры иностранных дел стран ЕС пообещали не уменьшать поддержку Украины. По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, необходимо сосредоточить усилия на обеспечении ВСУ системами ПВО в количествах, достаточных для прикрытия стратегической инфраструктуры по всей стране:

«Прошлой зимой мы видели, каким зверским образом российский президент ведет эту войну. Мы обязаны все вместе предотвратить это всеми средствами, что есть у нас в наличии, настолько, насколько возможно. Вот почему в ходе моего второго визита в Киев этой осенью я призываю нас как европейцев, а на самом деле – всех по всему миру, приложить все усилия для того, чтобы обеспечить базовую зимнюю защиту Украины, состоящую из противовоздушной обороны, защиты критической инфраструктуры, но прежде всего – генераторов».

Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что Россия, по всей видимости, накапливает запасы ракет для новых волн атак на объекты ключевой инфраструктуры Украины. При этом новый глава ведомства Грант Шаппс выразил надежду, что США и Польша, несмотря на внутреннее давление в этих странах, продолжат оказывать поддержку Украине. Слова Шаппса прозвучали как ответ на трения в американском истеблишменте относительно размеров и форм оказания помощи Украине, а также продолжающегося спора между Киевом и Варшавой по поводу экспорта украинской сельхозпродукции. 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы, и трения с Украиной многие связывают с предвыборной кампанией. Что касается США, то помощь Киеву уже становится серьезным фактором в начинающейся президентской гонке.

В самом Киеве отмечают, что не чувствуют ослабления поддержки со стороны Вашингтона. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что невключение помощи его стране в экстренный закон об американском бюджете, принятый на следующие 45 дней с целью предотвратить правительственный «шатдаун», хоть и нерадостное для Киева, но все же разовое событие, а не свидетельство системного сдвига в отношении Соединенных Штатов к российско-украинскому конфликту:

«У нас нет ощущения, что поддержка со стороны США пошатнулась, поскольку Соединенные Штаты понимают, что то, что находится на кону в Украине, гораздо больше, чем просто Украина. Речь идет о стабильности и предсказуемости в мире, и поэтому я полагаю, мы сможем найти необходимые решения. Наше правительство тесно взаимодействует с представителями обеих политических сил в Конгрессе, добиваясь того, чтобы подобный «инцидент» не повторился «ни при каких обстоятельствах», – сказал Кулеба.

Дискуссия о военной и финансовой помощи Киеву – одна из центральных тем американской политики. Эта тема актуализировалась в конце прошлой недели в связи с «шатдауном», которого смогла избежать бюджетная система США. В итоге президент США Джо Байден поддержал проект временного бюджета, который не включает помощь Украине. В то же время Байден исключил, что американская поддержка Украины будет прервана.

«Вы знаете, откуда я родом, когда вы заключаете сделку и даете свое слово, вы его держите. Я хочу заверить наших союзников, американский народ и народ Украины: вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не уйдем. Подавляющее большинство обеих партий, я повторю, демократов и республиканцев, Сенат и Палата представителей поддерживают помощь Украине и осуждают жестокую агрессию, навязанную ей Россией. Прекратите играть в игры».

Однако «игра», очевидно, только начинается. Американский миллиардер Илон Маск спровоцировал новый скандал, опубликовав в своей соцсети X, бывшем Твиттере, мем о президенте Украины Владимире Зеленском, сопроводив его надписью: «Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов».

В Москве разлад в американском политическом истеблишменте по вопросу поддержки Украины приветствовали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек дальнейшее разочарование в финансировании Киева:

«Мы уже неоднократно говорили об этом, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от абсурдного спонсорства киевского режима будет возрастать в различных странах, в том числе в США. И эта усталость приведет к фрагментации политического истеблишмента и росту распрей».

Впрочем, европейские союзники Украины заверяют: несмотря на политическое противостояние в Соединенных Штатах, Киев может рассчитывать на поддержку ЕС, так как Россия сегодня представляет для Европы экзистенциальную угрозу. Об этом, в частности, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель:

«Эта война имеет глубокие последствия для всего мира. Но для нас, европейцев, это экзистенциальная угроза. Возможно, не все во всем мире видят это так, но для нас, европейцев, позвольте мне повторить: это экзистенциальная угроза. И именно поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину и обсуждать это с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы они тоже продолжали поддерживать. Я уверен, что это решение будет пересмотрено, и мы все вместе будем на стороне Украины».

Борреля поддержала и министр иностранных дел Франции. По словам Катрин Колонна, Москве не стоит рассчитывать на то, что Европа отступит:

«Сегодня наши страны рассмотрят, как мы можем поддержать Украину на дипломатическом и политическом уровне, как и планировалось на полях Вильнюсского саммита НАТО, чтобы обеспечить безопасность страны. А также, чтобы дать понять России, что ей не следует рассчитывать на нашу усталость – мы будем здесь еще долго».

Министры иностранных дел стран ЕС сошлись на том, что Европа не только продолжит, но и увеличит военную поддержку Украины. Речь в первую очередь идет о поставках боеприпасов и вооружений, а также обучении украинских военных.

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