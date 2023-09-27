Пока Россия пытается делать вид, что недавние удары по объектам Черноморского флота в Севастополе, включая штаб ВМФ, не являются показателем того, что что-то идет не по плану, страны НАТО усиливают свой военный потенциал у границ России. Киев, со своей стороны, старается использовать любую возможность для получения как можно большего количества дальнобойных ракет. При этом в Киеве также осознали: пикировки с союзниками не самый лучший способ победить в войне.

Командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов скорее жив, чем мертв. После того, как Киев заявил о вероятной гибели адмирала в результате украинского удара по штабу флота в аннексированном Севастополе 22 сентября, в Москве воздерживались от комментариев. Однако в итоге командующий появился перед телекамерами. Сначала на селекторном совещании Минобороны, а затем и перед журналистами. При этом Соколов, отвечая на вопрос об атаке на штаб флота, заявил, что ничего особенного не произошло:

«А что у нас случилось? У нас ничего не случилось. Жизнь продолжается, Черноморский флот выполняет задачи, которые поставило командование перед ним».

Наблюдатели при этом отмечают: выполнять задачи российскому флоту, да и всей российской армии с каждым днем становится все сложнее. Страны НАТО недвусмысленно дают понять, что всерьез относятся к оборонительным возможностям альянса и намерены увеличивать военные возможности стран, находящихся в непосредственной близости к России. В Болгарии прошли учения по отражению возможного нападения. Цель – улучшить координацию между контингентами в случае реальных боевых действий. Помимо болгарских военных, в учениях приняли участие личный состав и техника из США, Италии, Греции, Албании, Северной Македонии и Черногории.

Командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Стюарт Мюнш подчеркнул, что учения помогли союзникам лучше понять условия и местность в Болгарии на случай, если им придется защищать эту страну от нападения.

«Альянс наиболее силен, когда мы действуем вместе как одна команда. Учения Noble Blueprint объединяют семь союзников по НАТО, чтобы лучше понять критические аспекты местности здесь, в Болгарии, и гарантировать, что мы будем готовы действовать вместе и, при необходимости, проводить оборонительные операции. НАТО – это альянс, действующий на 360 градусов, и мы работаем вместе, чтобы сдерживать и, если необходимо, защищаться от любой угрозы. Мы бдительны и готовы».

Примечательно, что учения прошли на фоне одобрения болгарским парламентом решения предоставить дополнительную военную помощь Украине. В частности, ракет зенитно-ракетных комплексов С-300. В Москве немедленно выразили возмущение этим решением и потребовали от Софии воздержаться от передачи ракет Киеву. Российская сторона утверждает, что решение идет вразрез с двусторонним соглашением между Москвой и Софией о военно-техническом сотрудничестве от 2002 года, согласно которому передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных из России, недопустима без ее предварительного согласия.

«Речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения Российской Стороны. Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам. Призываем Болгарскую Сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества», – говорится в заявлении российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Официальная София на призывы Москвы не ответила. В Киеве же подчеркнули: никакие протесты России не помогут до тех пор, пока Кремль не откажется от агрессивной политики. А до тех пор, уверяет президент Украины Владимир Зеленский, давление будет лишь нарастать:

«Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России. И обязательно наша работа с партнерами, чтобы закончить войну на украинских условиях на основе нашей Формулы мира. Совершенно справедливой».

Среди предложений Киева к западным партнерам в рамках противодействия российской агрессии, в частности, – нанесение ракетных ударов по заводам-производителям беспилотников в Иране, Сирии, а также по потенциальной сборочной площадке в Российской Федерации. Для этого Украина просит предоставить ей необходимые «средства поражения» в виде ракет дальнего радиуса действия.

В Москве при этом не скрывают, что намерены наращивать производство собственных ракетных вооружений. Министр обороны Сергей Шойгу в ходе посещения одного из предприятий ВПК похвалил его руководство за рекордные показатели:

«Мы надеемся, что достигнутый вами объем выпуска в 2024 году не просто сохранится, но и увеличится. А что касается сегодняшнего дня, то могу с радостью сказать, Борис Викторович, что наша совместная работа дала результаты. Объем производства вырос не на какие-то проценты, а в несколько раз. Это все очень нужно в зоне спецоперации».

По мнению наблюдателей, слова Шойгу косвенно подтверждают информацию западных разведок о том, что Россия испытывает дефицит как в боеприпасах, так и в ракетных вооружениях, используя ракеты класса «земля-воздух» для ударов по наземным целям.

Украина же, терпящая убытки от непрекращающихся российских ударов по своей инфраструктуре, пытается наладить несколько испортившиеся отношения с соседней Польшей. Переговоры по экспорту украинского зерна через польскую территорию продолжаются. Но для прорыва в этом диалоге Варшава требует от Киева отозвать жалобу, поданную против Польши во Всемирную торговую организацию.

«Я рад, что у меня был разговор с украинским коллегой. Я рад, что мы говорим о будущем, что мы строим механизмы для будущего и успокаиваем определенные эмоции. Следующая встреча состоится в ближайшие недели. Украинский министр заверил, что он поговорит с министром экономики Украины, чтобы рассмотреть возможность отзыва этой жалобы. Это было бы хорошо, потому что, если мы хотим говорить, искать решение, то такие действия лишние. Конечно, мы также говорили о транзите, о том, как бы мы могли помочь в этом», – заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

В Варшаве отмечают, что ведут переговоры с Литвой о переносе зернового контроля с польско-украинской границы в один из литовских портов, где контроль продукции будет осуществлять непосредственно Евросоюз. Киев, со своей стороны, предлагает задействовать порты Германии.

Отношения между Польшей и Украиной испортились после того, как Варшава вместе с Венгрией и Словакией решила продлить запрет, введенный для защиты местных фермеров от резкого падения цен на сельхозпродукцию из-за стремительного роста импорта зерна и продуктов питания из Украины после российского вторжения.

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