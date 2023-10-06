Премьер-министр получил в Испании подтверждение от всех европейских лидеров, что они поддержат предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Информацию об этом распространил сам Ираклий Гарибашвили. В оппозиции считают, что премьер пытается ввести в заблуждение общественность.

Третий саммит Европейского политического сообщества, созданного для дискуссий о будущем и настоящем континента, собрал в испанской Гранаде лидеров почти 50 государств.

Вопрос расширения ЕС будет стоять в повестке дня Европейского совета в декабре и будет обсуждаться на уровне лидеров, «в том числе вопрос Грузии», заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он акцентировал внимание на важности проведения реформ в Грузии, отвечая на вопрос грузинских журналистов.

«Проводите реформы в своей стране и убедитесь, что она соответствует европейским стандартам. Экономические реформы, борьба с коррупцией, независимость судебной власти – вот приоритеты», – заявил Шарль Мишель.

В свою очередь, правительственная делегация Грузии провела с десяток встреч на полях европейского форума. По информации премьер-министр Ираклия Гарибашвили, он надеется на благоприятный исход в связи с получением статуса:

«У меня также были важные двусторонние встречи с европейскими лидерами. Я аналогичным образом проинформировал их об этом прогрессе и получил подтверждение от всех европейских лидеров, что они поддержат статус Грузии как кандидата».

Напоследок премьер встретился с председателем Еврокомиссии. По информации пресс-службы грузинского правительства, в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен Гарибашвили подчеркнул важность присвоения стране статуса кандидата на вступление в ЕС. После встречи в разговоре с журналистами Гарибашвили отметил, что Грузия ожидает правильного политического решения со стороны Еврокомиссии в конце года:

«Госпожа Урсула позитивно оценила прогресс, достигнутый Грузией. Я ей сказал, что большинство из 12 рекомендаций выполнены, и основная причина сохранения поляризации кроется в неполучении статуса. Как только мы получим статус, это кардинально снизит уровень противостояния в обществе, и с этой оценкой согласны европейские лидеры».

Реакция в Тбилиси на эти заявления получилась противоречивой. Власти выразили убеждение, что Грузия в шаге от заветного статуса и лишь деструктивные действия президента и оппозиции являются препятствием на этом пути.

«Важно, что премьер-министр получил поддержку от руководителей исполнительной власти и глав государств относительно статуса кандидата Грузии. Это именно то, что мы подразумеваем под поддержкой европейской интеграции Грузии. Нам нужны такие заявления после встреч, а не те, которые у нас были, когда президент находилась с визитом без согласования. Мы помним единственный результат после визита президента: ее латвийский коллега сказал, что мы должны ввести санкции против России в качестве предварительного условия для более тесной интеграции в Европу. В этом разница между подходом правительства и президента», – подчеркнул спикер парламента Шалва Папуашвили.

В оппозиции обвинили власти во лжи. По мнению лидера фракции ЕНД Тины Бокучава, премьер исказил истинные итоги визита:

«Ни мы, ни большая часть общества не верим ни единому слову Гарибашвили, этот человек постоянно лжет по всем ключевым вопросам. Поэтому мы говорим напрямую с европейскими лидерами и получаем информацию из первых рук, и сами европейцы напрямую обращаются к грузинскому народу».

По обыкновению в политическую полемику по этому вопросу ввязался глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«Мы знаем, что скажет оппозиция, ведь это радикальные экстремисты и популисты, и они будут твердить, что премьер сказал неправду, это их задача и цель. Премьер сказал правду, советую следить за процессами и дождаться окончательных решений».

Впрочем, холодным душем для властей оказалось заявления посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, который сегодня прокомментировал текущий процесс инициированного «Грузинской мечтой» импичмента президента.

«К сожалению, это ослабляет государственные институты Грузии, и происходит это как раз в тот момент, когда должен быть опубликован первый отчет о расширении. Посмотрим, чем это закончится. Но ясно, когда это становится приоритетом номер один, этот процесс не способствует деполяризации и является несвоевременным, о чем четко выразился высокий представитель, вице-президент Жозеп Боррель, когда был в Тбилиси несколько недель назад», – сказал Павел Герчинский на дискуссии о будущем демократии, отвечая на вопрос журналистов.

Итог визита Гарибашвили принес еще один практический результат: на будущей неделе Грузию посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«У нас будет общее правительственное заседание в Тбилиси. Все министры будут со мной. Причина, по которой Грузия не получила статус, – это эгоизм лидеров, они не хотят давать вам финансовые ресурсы, что можно назвать усталостью от расширения. Это совершенно несправедливо по отношению к вашей стране… Я самый преданный сторонник вашего членства. Вы проделали отличную работу, и вы нам очень нужны», – цитируют Виктора Орбана грузинские СМИ.

Впрочем, не все считают необходимостью визит венгерского лидера в Грузию в канун публикации первого отчета о расширении со стороны ЕС. По словам политолога Корнелия Какачия, между официальной риторикой грузинской власти и оценкой ЕС статуса кандидата существует определенный разрыв. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Если руководствоваться этим принципом, то мне кажется, что стратегические отношения с Венгрией не пойдут на пользу Грузии, так как Венгрия сама является проблемным членом Евросоюза, правительство которого склоняется к авторитаризму», – заявил сегодня политолог журналистам.

Напомним, что до конца года станет известно, получит ли Грузия статус кандидата на вступление в ЕС. В 2022 году Брюссель предоставил этот статус Украине и Молдове.

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