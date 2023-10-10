Должно ли правительство помогать гражданам Грузии вернуться на родину из Израиля? Вопрос вызвал полемику и острую дискуссию в Тбилиси. Оппозиция призывает к содействию гражданам, которые из-за взлетевших цен на авиабилеты не могут вернуться на родину. С такой постановкой вопроса не согласны не только руководство Georgian Airways, но и власти.

Правительству Грузии с помощью израильской стороны с начала боевых действий в Израиле удалось организовать на 11-12 октября два дополнительных рейса авиакомпании «Аирзена – Georgian Airways». Об этом накануне сообщил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.

«За 15-20 минут все билеты на дополнительный рейс на 11 октября были проданы. Мы работаем как с компанией «Аирзена», так и с израильской стороной о назначении нового дополнительного рейса на 12 октября. Пусть наши граждане в Израиле, которые желают вернуться в Грузию, обратят внимание на продажу авиабилетов по интернету. Должен также сказать, что решение об эвакуации жителей не принял ни один город в Израиле. Находиться в Израиле безопасно, если будем соблюдать те элементарные правила, которые предлагает нам израильская служба тыла», – заявил посол Жвания Общественному вещателю Грузии.

Но уже с утра в комментариях оппозиционным СМИ граждане Грузии в Израиле рассказали, с какими проблемы они столкнулись, следуя советам грузинского посла приобретать билеты через интернет. Вот что рассказала Анна Борчхадзе ТВ «Формула»:

«Когда мы зашли на сайт, цена авиабилета уже достигала более 1000 лари. А через пять минут и этих билетов не осталось. Посольство помогает только в случае, если у кого-то конкретный документ не в порядке, но говорит, что билет мы должны приобрести сами. Думаю, очень важно, чтобы были назначены чартерные рейсы».

Другой респондент ТВ «Формула» Анна Азарашвили пожаловалась на высокие цены и других зарубежных авиакомпаний:

«Сначала видно, что билет есть, но, когда пытаюсь его приобрести, показывает, что уже продан. И цены выросли на билет. Вчера один билет в один конец стоил 1000 евро, кажется, это был Pegasus».

До обострения ситуации в Израиле билет «Аирзена» экономкласса на рейс Тбилиси-Тель-Авив стоил около 120 долларов США, после начала войны цены взлетели до 800 долларов США. На это сразу стали жаловаться граждане Грузии в Израиле, а президент Саломе Зурабишвили, которая бойкотирует «Аирзена – Georgian Airways» с мая месяца из-за возобновления авиарейсов с Москвой, через соцсети накануне призвала компанию «хотя бы раз проявить социальную ответственность» и помочь грузинам, оказавшимся в беде. Президент получила от владельца компании Тамаза Гаиашвили гневный ответ. Он назвал грузинского президента «некомпетентной» и посоветовал Зурабишвили профинансировать рейсы из Израиля в Грузию из бюджета. Там же Гаиашвили посоветовал президенту, как эмигрантке из Франции, не путать «Georgian Airways» с французской «Air France», у которой авиапарке 600 самолетов, а у Гаиашвили – всего лишь три.

В заявлении пресс-службы утверждается, что цены повысились не из-за их решения, что их диктует свободный рынок, и что билеты и без того стоят дороже, когда желают их приобрести в день вылета или за день до него. Досталось от компании и грузинским НПО, которых, непонятно с какого боку и за что, она обвинила в коммерческом шпионаже. Назвав организации «купленными лоббистами», «Аирзена» сокрушалась, что в Грузии с тремя миллионами населения более шести тысяч НПО, большинство из которых работают против страны и народа. А завершила свое заявление хвалебной одой правительству: «Удивительно, что наше правительство в этих условиях умудряется сохранить мир и экономическое продвижение страны».

Для чего коммерческая авиакомпания «Аирзена» расширяет радиус воздушной навигации до политических границ, у оппонентов власти своя версия. Вспомнили, что именно «Аирзена – Georgian Airways» обслужила премьер-министра Ираклия Гарибашвили, слетавшего в Европу в личных целях. В соцсетях в эти дни многие вспоминают тот «чартерный скандал» и с иронией советуют премьер-министру Гарибашвили обратиться к отцу, Тариелу Гарибашвили, за помощью с чартером из Израиля. Ведь, по утверждению властей, именно его отец оплатил тот чартерный рейс, стоивший 34 тыс. евро.

Сегодня Михаил Даушвили, депутат от партии «За Грузию», от имени своей партии призвал правительство вплотную заняться вопросом:

«Тому, кто желает вернуться на родину, должна быть предоставлена такая возможность. Этой возможности создают препятствия многие факторы, в том числе финансовые, поэтому мы призываем правительство Грузии срочно запланировать несколько чартерных рейсов из Израиля в Грузию».

Это мнение разделяют многие оппозиционеры, приводя в пример, как другие страны организовывают спецрейсы для вывода своих граждан из горячей точки. Пафос оппонентов не разделил депутат «Грузинской мечты», глава комитета по вопросам прав человека Михаил Сарджвеладзе:

«Только для того, чтобы просто показать, что это проявление заботы, только из-за этого назначить (спецрейс) будет неправильно. Если будет необходимость, конечно же, он будет назначен».

Совсем другие слова хотелось бы услышать от депутата Сарджвеладзе, специалиста по международным отношениям, главе НПО «Гражданский совет по вопросам обороны и безопасности» Шорене Лорткипанидзе:

«Конечно же, власти должны сделать все возможное для эвакуации. Тут вопросы не должны возникать, видим, что там происходит. Мне больше нечего сказать, кроме того, что нельзя, чтобы глава комитета по правам человека говорил такое. Конечно, правительство должно предпринять все меры для безопасной эвакуации тех граждан Грузии, которые оказались в тяжелой ситуации. Так ведет себя любая демократическая, защищающая права человека страна. Если исходить из этих стандартов, думаю, просто стыдно делать такие заявления», – считает Шорена Лорткипанидзе.

В течение дня на сайте «Аирзена – Georgian Airways» цена билетов на дополнительные рейсы на 11 и 12 октября варьировалась от 600 до 800 долларов США; несколько раз менялось количество билетов: то совсем не показывая свободных билетов, то указывая на доступность девяти, а потом одного билета бизнес-класса.

«Аирзена – Georgian Airways» рейс в Тель-Авив выполняет самолетом Boeing-737 – 700. В нем 132 места, из них 12 мест бизнес-класса. В эти дни нет официальных данных о том, сколько граждан Грузии на данный момент находится в Израиле. То, что речь не может идти о малом количестве людей, следует из ранней статистики, которая есть в свободном доступе в поисковых системах в интернете. Она же указывает, что кроме официально находящихся в Израиле граждан нелегально там находятся несколько тысяч человек.

Такое заключение можно сделать и из информации МИД Грузии, появившейся в грузинских СМИ в 2016 году. Тогда в Израиль выехали 18 437 граждан Грузии, из них обратно вернулись 14 327. Получается, что более четырех тысяч человек остались там нелегально, если не направились в третьи страны.

С 2020 года ежегодно 1000 граждан Грузии могут получить рабочую визу в Израиль. С 2014-го между двумя государствами действует краткосрочный туристический безвизовый режим. Согласно отчету правительственной комиссии по вопросам эмиграции за 2016-2020 годы, Израиль на втором месте в списке стран, откуда больше всего депортируют граждан Грузии (после Турции). Таких за четыре года было 2 452 человека. Израиль входит в пятерку тех стран, откуда денежных переводов в Грузию осуществляется больше всего. За 2022 год эта сумма составила 199 миллионов долларов США.

Примечательно, что у правительства «Грузинской мечты» опыт осуществления спецрейсов в направлении Израиля имеется. Согласно данным, во время пандемии COVID-19 и глобального шатдауна c 1 февраля по 28 июля 2020 года для возвращения граждан Грузии в страну из Израиля МИД Грузии способствовал осуществлению 11 спецрейсов. Сейчас же четырех дней шокирующей весь мир войны для грузинских властей пока недостаточно.

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