Гарибашвили: венгерскому народу повезло, что у них такой сильный и патриотичный лидер

Премьер-министры Грузии и Венгрии обсудили основные направления сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, безопасности, образования и культуры. «По всем направлениям у нас есть конкретный, ощутимый прогресс и результаты», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции.

«Я хочу поприветствовать настоящего друга и сильного сторонника нашей страны Виктора Орбана. Я счастлив и рад, что премьер-министр Виктор Орбан приехал в Грузию со своим кабинетом. Сегодня мы провели первый межправительственный саммит, который можно назвать уникальным. Сегодня – исторический день в отношениях между Грузией и Венгрией. Напомню, что в прошлом году у нас были достаточно интенсивные встречи, я посещал с визитом в Будапешт, где мы договорились провести первый межправительственный саммит. Также мы подписали соглашение в Будапеште и стали стратегическими партнерами», – отметил Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили поблагодарил венгерского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, отметил вклад Виктора Орбана в укрепление «истинных ценностей и традиций»

«Нас особенно радует тот факт, что наши страны объединяет приверженность традиционным и вечным ценностям, которые сыграли решающую роль в сохранении нашей истории, культуры, нашей идентичности, в целом в формировании нашей повседневной жизни. Это включает в себя верность нашей стране и нашей вере, святость семьи, уважение традиций. Я говорил это в Венгрии и повторю сейчас – венгерскому народу повезло, что в такое трудное время у Венгрии такой сильный и патриотичный лидер, который защищает интересы своей страны и служит интересам всего мира», – добавил он.

Между тем, Виктор Орбан в очередной раз подтвердил поддержку стремления Грузии стать членом ЕС.

«Если бы Венгрия не вступила в Евросоюз в свое время, темпы экономического роста в Евросоюзе упали бы. Экономический рост последних 20 лет можно объяснить главным образом присоединением Центральноевропейского региона, а это означает, что Европейскому Союзу нужна такая динамика, такая энергия, такие люди, которые хотят работать, у которых есть амбиции. Если Европа не примет таких людей, когда придет время, ЕС в конечном итоге заплатит за это, потеряет свою конкурентоспособность», – сказал он.

При этом венгерский премьер заявил, что Грузия заслуживает статус больше стран, которым он уже был предоставлен.

«Экономические показатели страны высоки, и я верю, что Европейский Союз заинтересован в соединении с Кавказским регионом, и лучшее решение – это связь через Грузию. Мы очень разочарованы и возмущены тем, что Грузия не получила статус кандидата, в то время как страны, получившие его, сильно отстают. Мы в Европейском Союзе должны решить, рассматриваем ли мы расширение как политический процесс или процесс, основанный на заслугах?!» — заявил Орбан.