Агентство «Аиашара» публикует интервью с председателем экспертного фонда «Аамта» Натали Смыр. Она выразила мнение по поводу инициативы президента Аслана Бжания построить на месте бывшего Совмина президент-отель.

«Совмин – это символ Победы Абхазии! Это наша история!», – сказала Натали Смыр. По ее словам, большего кощунства, чем это предложение, и представить нельзя.

Заявление Аслана Бжания чревато плохими последствиями для народа Абхазии

«На площади Свободы перед зданием Совмина должны установить памятник Первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. Вы можете себе представить памятник лидеру абхазского народа перед отелем?! Или парад Победы перед люксовой гостиницей?! Заявление Аслана Бжания чревато плохими последствиями для народа Абхазии», – считает руководитель экспертного фонда «Аамта».

Она добавила: на продажу также выставлен порт в Алахадзы, который собирается приобрести депутат парламента Абхазии, а госдача в Мюссере уже отдана в аренду.

Общественный и политический деятель Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook прокомментировал заявление министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба о том, что республика намерена присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом глава МИДа заявил в эфире российского телевидения.

О каких «коренных интересах» абхазского народа говорит министр иностранных дел? Что вообще происходит в стране?

«Абхазия уже один раз была в составе союзного государства. В 1922 году Абхазия стала частью Союза ССР, причем в качестве самостоятельного государства и с правом выхода из нее. А в 1931 году Москва, не спрашивая воли абхазского народа, лишила Абхазию статуса республики и вогнала нас в состав Грузии. О каких «коренных интересах» абхазского народа говорит министр иностранных дел? Что вообще происходит в нашей стране? Мы зачем положили на алтарь свободы столько жизней, погубили столько поколений? Слов нет», – написал Тенгиз Джопуа.

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Фонд «Асаркьа» рассказывает о проведенном в Сухуме по инициативе Детского фонда Абхазии круглом столе, посвященном Международному дню девочек по теме «Актуальные проблемы девочек-подростков в абхазском обществе».

Издание пишет, что самые главные проблемы, с которыми сталкиваются девочки, – это насилие и замалчивание фактов. Уполномоченная по правам детей Мактина Джинжолия сообщила о трех случаях насилия над несовершеннолетними, с которыми к ней обращались за два года работы. Статистики нет, так как многие дела не доходят до правоохранительных органов, а дошедшие труднодоказуемы. Также есть факты домашнего насилия со стороны одного из родителей.

Помимо насилия, есть случаи буллинга в школе, в том числе со стороны учителей. «В основном предпочитают не обращаться, так как боятся стать изгоем в глазах общества, и такие случаи были», – говорит Джинжолия.

По словам главы Детского фонда Абхазии Асиды Ломия, она насчитала четыре случая педофилии всего за несколько месяцев. Хотя официальной статистики тоже нет. Психологи отмечали, что психических патологий, которые возникают по причине насилия или домогательств к девочкам, очень много.

У Уполномоченной по правам человека в Абхазии Анас Кишмария опасения вызывает то, что в обществе часто оправдывают насильника. «Самое страшное, что мы научились уходить от проблемы», – говорит она. И несмотря на то, что члены семей насильника стараются всеми способами его «обелить», «в целом в обществе насилие осуждается». Другая острая проблема – отсутствие кризисного центра для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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