За последние три недели Нацбанк Грузии в целях стабилизации национальной валюты продал на валютных торгах более 100 миллионов долларов. Однако за последнюю неделю лари все равно обесценился на несколько пунктов. Эксперты называют несколько причин.

На фоне стабильного экономического роста в текущем году грузинская национальная валюта имела тенденцию к укреплению. Если в конце марта 1 доллар можно было обменять за 2 лари 60 тетри, то к концу июня лари укрепился к доллару на 12 пунктов. Относительная стабильность была нарушена 20 сентября, когда грузинская валюта подешевела до 2 лари 70 тетри за доллар.

В целях стабилизации курса в сентябре Нацбанк провел три аукциона, на которых были проданы резервы в объеме 64,8 миллиона долларов – об этом говорится в еженедельном обзоре регулятора. В октябре Нацбанк осуществил еще одну интервенцию – объемом 44,9 миллиона долларов. Впрочем, после нее лари потерял в «весе» еще несколько пунктов.

Эксперты сходятся во мнении, что валютный кризис обусловлен совокупным воздействием внешних и внутренних факторов. Напомним, обвал лари на рынке последовал за скандальным решением Нацбанка, который в индивидуальном порядке отменил блокировку активов попавшего под американские санкции бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе – тогда лари за несколько дней обесценился сразу на семь пунктов.

В целом аукционы лишь приостановили обесценение лари, считает бывший сотрудник Нацбанка профессор Гоча Тутбиридзе. И хотя курс пока удается удержать, но, по мнению Тутберидзе, на ситуацию продолжают оказывать воздействие происходящие в Нацбанке негативные процессы: после серии громких отставок в совете Нацбанка осталось четыре представителя из девяти. После этого парламент в экстренном режиме утвердил назначение новых членов совета, чтобы избежать коллапса.

«Спешное назначение в совет Нацбанка двух новых членов, которые не имеют необходимого опыта и квалификации, вызвало нервозность на рынке. Думаю, если не предпринять неординарных шагов, в конечном итоге это отразится на суверенном рейтинге Грузии. Сейчас меры для стабилизации лари начисто лишены практического смысла, так как экономика находится на подъеме, а инфляция находится возле ноля. Думаю, валютные интервенции больше делаются для психологического воздействия в целях нивелирования скандала, связанного с решением Натии Турнава. В целом я бы сказал, что консолидированная позиция коммерческих банков, которые не поддержали приказ регулятора и не разблокировали активы попавшего под санкции бывшего генпрокурора, спасли лари от обрушения. Кто знает кухню изнутри, осведомлен, что ни один банк не посмеет произвести транзакции со счетов попавшего под международные санкции человека. Это грозит серьезными санкциями, вплоть до наступления банкротства. Грузинские банки плотно связаны с международной банковской системой, поэтому никто не возьмет на себя такие риски».

В свою очередь, по мнению профессора тбилисского университета Иосифа Арчвадзе, текущий валютный кризис обусловлен и внешними, и внутренними факторами. По мнению эксперта, валютные торги будут продолжены до тех пор, пока не будет найдена новая точка равновесия.

«Спрос на валюту растет, и главным образом это обусловлено глобальной нестабильностью и военными действиями в непосредственной близости от границ Грузии. Разумеется, бизнес начинает скупать валюту, чтобы обезопасить свои резервы для импорта, который дорожает на фоне негативных известий в регионе. В свою очередь, политическая нестабильность внутри Грузии также порождает негативные ожидания – достаточно вспомнить громкие стычки в парламенте или скандальные перестановки в Нацбанке. Наступил период, когда экономика продолжает развиваться завидными темпами, но финансовая стабильность поставлена под вопрос. Происходит это из-за объема экономики Грузии, которая настолько мала, что малейшие колебания вызывают панику на рынке. Что касается интервенций Нацбанка, они несут двойной эффект – стабильность валюты не только сбивает ажиотаж на рынке, но и является гарантией общественного спокойствия».

В целом, по мнению экспертов, недавнее заявление Международного валютного фонда о том, что решение Нацбанка от 20 сентября заставляет фонд беспокоиться о финансовой стабильности страны, не добавляет стабильности лари. Последующая далее приостановка поддерживаемых МВФ программ в Грузии также является крайне тревожным сигналом для бизнеса, который, продолжая скупать валюту на рынке, дополнительно обесценивает лари.

По состоянию на 31 августа 2023 года конвертированные в иностранную валюту международные резервы Грузии составили рекордные 5 миллиардов 436 миллионов долларов США. Согласно финансовому отчету Нацбанка за прошлый год, более 90% резервов размещены в казначейских облигациях Соединенных Штатов Америки, на которые начисляются соответствующие процентные льготы.

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