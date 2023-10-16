Карасин: Женевские дискуссии – альтернатива санкциям и взаимному озлоблению

Глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывший заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин опубликовал заявление о Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности, которым на днях исполняется 15 лет.

По его словам, переговорная площадка была создана «вскоре после драматических событий августа 2008 года, когда была отбита агрессия Саакашвили против Южной Осетии».

«Основная цель Женевских дискуссий – прочная безопасность Южной Осетии и Абхазии, стабильность в регионе Южного Кавказа. Помимо Абхазии, Грузии и Южной Осетии во встречах участвуют представители России, США, а также ООН, Евросоюза и ОБСЕ. С 2009 года в регионе действуют т.н. совместные механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Созданная структура является эффективной страховкой от серьёзных обострений в регионе и примером международного взаимодействия в сложных, взрывоопасных ситуациях», – отметил Карасин.

Он добавил, что встречи механизма продолжаются «даже в сегодняшних сложных условиях и остаются примером здравого смысла в международных делах».

«Вот вам альтернатива разного рода санкциям и взаимному озлоблению!» – заявил российский политик.

Ранее в Цхинвали выступили за продолжение диалога в рамках Женевских дискуссий, а абхазская сторона предложила Тбилиси возобновить встречи в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).