По данным Грузстата, за первые восемь месяцев текущего года более двух третей произведенного в Грузии вина было продано в России. Это находит подтверждение в российских СМИ, где Грузия, наряду с Литвой, названа лидером по количеству продажи вина на этом рынке. Специалисты в Грузии считают, что равнение на российский экспорт стимулирует ухудшение качества вина.

По данным официальной статистики, всего за первые восемь месяцев 2023 года в Российскую Федерацию поступило вина на общую сумму 485 миллионов долларов. Четверть продукции поступила из Литвы, которая до сих пор не славилась своими виноградниками или многовековыми традициями виноделия. По сравнению с прошлым годом, импорт из Литвы увеличился на 20,6%, что напрямую связано с санкциями и превращением Литвы в своеобразный алкогольный хаб – по факту страна попросту реэкспортировала винную продукцию в РФ.

Грузия, как крупный производитель вин, идет второй в списке. Согласно информации, опубликованной Национальным агентством статистики Грузии, в январе-августе 2023 года экспорт вина в Россию вырос на 19,4%, что принесло казне 112,1 млн долларов. Всего за первые восемь месяцев страна поставила на экспортные рынки 59 миллионов литров вина, из них 70% (40 миллионов литров) были экспортированы в Россию. Вторым экспортным направлением грузинского вина стала Польша, куда за отчетный период было продано 3,6 миллионов литров вина, что составляет 6% от общего объема экспорта. Третий экспортный рынок – Украина, на долю которой приходится 5% продажи грузинских вин.

Как подчеркивают виноделы, наращивание экспорта вин в Россию стимулирует проводимая Минсельхозом Грузии практика субсидирования сдачи урожая винограда, что приводит к росту количества в ущерб качеству продукции. Для справки, только за последние три года правительство выделило около 300 миллионов лари на закупку винограда, в том числе излишков некондиционного.

Впрочем, по словам главы Минсельхоза Отара Шамугия, государство продолжит прилагать усилия для поддержки виноградарей в целях роста экспорта их вин. Свое заявление министр сделал в ходе фестиваля винной продукции в Тбилиси.

«Нам важно поддерживать виноградарей и виноделов, государство для этого делает все, и в результате экспорт вина увеличивается с каждым годом. В прошлом году мы экспортировали рекордное количество вина – 103 миллиона литров, и по данным за девять месяцев этого года сохраняем опережающую динамику роста», – сообщил министр.

Виноделы считают, что проводимая властью политика стимулирует производство низкосортного, ориентированного на российский рынок вина. Яго Битаришвили, основатель компании Iago Wine, в интервью СМИ обрисовал свое видение ситуации.

«Привязывать Грузию к нестабильному рынку России всегда содержит риски. Главный вызов нашего виноделия состоит в том, чтобы продать больше вина на альтернативных рынках, возможно, даже в Азии. Прежде всего, это означает, что качество вина должно повышаться, а качество вина повышается только за счет высококачественного винограда, чего, к сожалению, невозможно достичь при такой политике субсидий. Виноград разной степени зрелости и сортов смешивают из разных мест, – получается масса, из которой сложно производить качественное вино. Также проблема заключается в низкой осведомленности о грузинском вине в мире. Я считаю, что и государство, и частный сектор должны больше тратить на маркетинг. Таким образом, будет продано больше вина, в экономике будет больше доходов, а бюджет будет испытывать меньшее давление в направлении субсидий», – говорит эксперт.

Аналогично считает основатель «Тбилвино» Зураб Маргвелашвили. По его мнению, государство упрямо стимулирует увеличение количества в ущерб качеству.

«Государство закупает поврежденный и низкосортный виноград, чем, безусловно, кое-кому помогает, но страдает качество вина. В погоне за гарантированными субсидиями большинство виноградарей не заботятся о качестве продукции, их интересует количество сданного винограда, чтобы получить больше субсидий. Разумеется, субсидии не толкают виноградарей выращивать качественный виноград, так как государство скупает побитый градом и испорченный виноград, который также идет на переработку», – заявил специалист изданию BMG.

По информации государственного винодельческого предприятия «Компания по управлению урожаем», переработано более 22 тысяч тонн винограда, поврежденного по причине климатических условий. Всего по стране переработано около 180 тысяч тонн винограда, из них приблизительно 90% процентов пришлись на марки винограда Ркацители и Саперави. Свой урожай винзаводам сдали 13 тысяч виноградарей.

Как предполагают эксперты, при сохранении текущей динамики до конца года Грузия выйдет на твердое первое место на российском рынке по поставкам вин, так как в конце июля правительство РФ повысило пошлины на ввоз вина из «недружественных» стран с 12,5 до 20%, что существенно ограничит импорт из стран Балтии.

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