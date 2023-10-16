Сухумская застройка: надежда на президиум

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии рассмотрела жалобу Сухумского городского собрания на решение судьи Сухумского городского суда Белы Хасая, которая признала незаконным и отменила нормативный акт органа местного самоуправления, ограничивавший высотность застройки центра столицы 16 метрами. Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил в силе решение Сухумского городского суда. Таким образом, суд снял все ограничения на стихийную и высотную застройку, которая, по мнению специалистов, наносит серьезный урон историческому облику города. Городское собрание будет обращаться в последнюю апелляционную инстанцию – в президиум Верховного суда.

Противостояние администрации города и Городского собрания

В общественном пространстве Абхазии идет борьба между желанием администрации города Сухума застраивать его фактически бесконтрольно и в самых привлекательных местах, таких как набережная и центральная часть, и Сухумским городским собранием, которое пытается ограничить эту потребность и сохранить исторический центр города.

Если сегодня пройти по набережной, можно обнаружить несколько новых стройплощадок, огромные пространства бульвара уже огорожены, там роются котлованы, вбиваются сваи и полным ходом идет строительство, а разрешения на застройку дает администрация города.

В ноябре 2009 году Сухумское городское собрание приняло два решения, которые ограничивают капитальное строительство и высотность строящихся в центре зданий на территории от бульвара до железной дороги и от Красного моста до улицы Титова. Почти 14 лет эти решения как-то работали, иногда, руководствуясь ими, даже запрещали строительство.

Но в этом году с появлением инициативы президента Аслана Бжания о принятии закона об апартаментах и апарт-отелях по всему центру города началась интенсивная застройка. Закона еще нет, и неизвестно, будет ли, а строительство то ли апартаментов, то ли апарт-отелей уже идет полным ходом.

Эта ситуация вызвала обеспокоенность у общества, независимые архитекторы и гражданские активисты вспомнили о существовании решений Сухумского городского собрания, опираясь на которые можно контролировать этот процесс, и стали писать и говорить о том, что застройка незаконна, потому что ведется без учета решений Собрания.

Администрация города сделала «ход конем» и подала два иска в суд с требованием отменить эти решения. Городские власти считают, что орган местного самоуправления не наделен полномочиями их принимать, и они нарушают их право выдавать разрешения на строительство. Администрация утверждает, что принятые Собранием акты должны были публиковаться в СМИ, как того требует закон, в свое время это сделано не было, а публикация в виде новостного сообщения не соответствует форме, и, следовательно, их нельзя считать законными.

Два судебных решения, и все ограничения застройки сняты

29 июня судья Сухумского городского суда Бела Хасая удовлетворила иск администрации города и отменила решение Сухумского городского собрания от 2009 года, ограничивающее высоту строящихся в центральной части города зданий 16-ю метрами. В этот же день другой судья Сухумского городского суда Астамур Тванба тоже по иску администрации города отменил другое решение Сухумского городского собрания, которое ограничивало капитальное строительство в городе. Таким образом, были сняты все юридические ограничения на застройку исторического центра Сухума.

Сухумское городское собрание подало кассационные жалобы на оба судебных решения. Коллегия Верховного суда Абхазии в составе судей Екатерины Адлейба и Мимозы Цушба под председательством Олеси Тарба рассмотрела жалобу на решение судьи Тванба и оставила его в силе, особое мнение высказала судья Мимоза Цушба.

Сегодня кассационная коллегия в том же составе – Тарба, Цушба и Адлейба, рассматривала жалобу на решение судьи Хасая об ограничении высотности строящихся в центре столицы зданий.

Два ходатайства Городского собрания Верховный суд оставил без удовлетворения

Адвокаты Сухумского городского собрания обратились к суду с ходатайством об отводе двух судей – Тарба и Адлейба. Эти судьи рассматривали кассационную жалобу Горсобрания, выслушали все доводы, сформировали по ним свое мнение и вынесли вердикт в пользу Сухумского городского суда и администрации города. Нынешний процесс аналогичный, доводы во многом схожи, и для всех очевидно, какое решение сегодня примут эти судьи.

Ходатайство рассмотрела заместитель председателя Верховного суда Ада Касландзия и в удовлетворении отказала. Тогда адвокаты и представитель Собрания юрист Саид Гезердава подали ходатайство об обращении в Конституционный суд, чтобы разрешить возникшее противоречие о полномочиях органа местного самоуправления между Конституцией и законом «Об управлении в административно-территориальных единицах»:

«В Конституции перечислены полномочия и указаны «иные полномочия», которые не исключены и не переданы органам государственной власти. Полномочия регулировать застройку и иметь право ограничивать застройку, вводить какие-то лимиты и ограничения тоже находятся в полномочиях Собрания исходя из Конституции, потому что это – суть органов местного самоуправления, они контролируют местную исполнительную власть, они создают местное законодательство. Это все не учитывается судами, мы имеем право поставить вопрос о соответствии принимаемых решений на основе закона и Конституции, а они говорят, что нет такого полномочия. Но, если нет полномочия в законе, а в Конституции оно есть, тогда это противоречие. И мы попросили коллегию судей рассмотреть наше ходатайство об обращении в Конституционный суд. Если они удовлетворят наше ходатайство, то производство по данному делу будет приостановлено, направлено в Конституционный суд, который уже будет смотреть закон, смотреть Конституцию и говорить, нет ли между ними противоречия.

– А вы хотите, чтобы Конституционный суд что сделал?

– Мы хотим, чтобы Конституционный суд подтвердил, что есть такое полномочие у Собрания, что есть пробел в законе об управлении в административно-территориальных единицах, раз суды нижестоящих инстанций говорят, что мы не имеем права на регулирование застройки, а мы говорим, что есть, вот, посмотрите Конституцию. И этот вопрос может урегулировать только Конституционный суд».

Суд в удовлетворении и этого ходатайства отказал, не найдя оснований для его удовлетворения.

Прения сторон: позиция адвокатов Горсобрания

Начались прения сторон, в которых выступили четверо защитников интересов Сухумского городского собрания.

Саид Гезердава в своей длинной и обстоятельной речи рассказал обо всех несоответствиях и нарушениях, которые были допущены судьей Хасая при принятии ею решения. Так, судебное заседание было проведено без участия представителей Городского собрания, таким образом, их лишили возможности огласить свои аргументы и доводы, нарушив принцип состязательности сторон. По словам Гезердава, в обоих решениях судей Хасая и Тванба содержится одна и та же грубая процессуальная ошибка – вместо статьи 223 используется статья 233 совершенно из другой главы. Получается, что двое разных судей в двух разных процессах допускают одну и ту же ошибку и неправильно определяют предмет доказывания. Причем эта ошибка содержится в двух совершенно идентичных абзацах двух решений разных судебных процессов, где совпадает каждое слово и каждый знак препинания, что говорит о том, что имело место серьезное вмешательство в деятельность того или иного судьи. Гезердава подчеркнул, что не увидел со стороны судей понимания роли местного самоуправления, которое является основой конституционного строя Абхазии, что закреплено в Конституции (статья 8). Судьи отменяют решения представительного органа в пользу лица, назначаемого властью. В суде не было доказано право администрации города Сухума на выдачу разрешений на строительство объектов недвижимости, что позволяет признать требования администрации города необоснованными.

Адвокат Кристина Лазба сказала о том, что ее шокировала скорость, с которой было вынесено судебное решение судьей Хасая:

«Фактически суд 29 июня назначил процесс и 29 июня вынес решение в таком нелегком деле, когда решается судьба нашей береговой зоны. Для меня является нонсенсом тот факт, что ни одно ходатайство стороны Городского собрания не было удовлетворено в ходе процессов, которые прошли в Городском суде как у судьи Тванба, так и у судьи Хасая. Я знаю точно, что на суде присутствовал эксперт по градостроительству, человек ждал, чтобы его допросили, он дал бы тоже свою оценку, имея на то полномочия. Ответил бы на вопрос: можно ли сегодня застраивать город Сухум, не имея основного закона о градостроительстве. За этим процессом следит вся страна, а суд лишил возможности участвовать в прениях сторон и изложить позицию Городского собрания. Можно даже сказать, что это было сделано умышленно. На сегодняшний день говорить о том, что суд вынес объективное решение, что были исследованы все доказательства, однозначно не приходится!»

Трое адвокатов и представитель Сухумского городского собрания излагали свои аргументы более двух часов.

Ни бе, ни ме, ни кукареку и вердикт

А вот выступление представителей Администрации г. Сухум Алмаса Какубава и Аслана Джинджолия заняло минуты две-три и удивило присутствующих, так как никаких аргументов в защиту своей позиции у них не было, от выступления в прениях они фактически отказались, а на единственный вопрос судьи Мимозы Цушба Какубава ответить не смог:

«Суд, принимая решение, в любом случае к данному вопросу подходит тщательно, и прежде, чем вынести решение, он проверяет.

Мимоза Цушба: По поводу того, что решение было вынесено в порядке главы 22, а дело в том, что глава 22 устанавливает иные сроки обращения с административно-исковым заявлением в суд. И в этом случае, как вы считаете, если в рамках главы 22 было рассмотрено данное исковое заявление, какие сроки действуют?

– Уважаемый суд, не могу сказать ничего по данному вопросу».

Джинджолия к выступлению Какубава ничего не добавил.

Судьи Верховного суда – Олеся Тарба, Екатерина Адлейба и Мимоза Цушба в удовлетворении жалобы Сухумскому городскому собранию отказали, Мимоза Цушба и на этот раз выразила свое особое мнение. Таким образом, судьи поддержали Сухумский городской суд и администрацию города и сняли все ограничения на стихийную застройку центра столицы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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