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Политика

Бизнесмены Иванишвили и партактив ЕНД. О чем говорили на Кипре?

Леван Хабеишвили

Сегодня стали известны некоторые неизвестные детали поездки на Кипр руководителей «Нацдвижения». По словам председателя «Нацдвижения» Левана Хабеишвили, кроме бывшего министра обороны Давида Кезерашвили, на встречах присутствовали близкие к Иванишвили бизнесмены. Не всем в партии такие инициативы пришлись по вкусу.

Напомним, 12 октября лидеры крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единого национального движения» отправились на Кипр на встречу с экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала «Формула» Давидом Кезерашвили. Сегодня вернувшийся с Кипра председатель «Национального движения» рассказал о неизвестных прежде деталях поездки. Как заявил Леван Хабеишвили в эфире телекомпании «Пирвели», на встрече с Давидом Кезерашвили также присутствовали близкие к Бидзине Иванишвили бизнесмены. Также в своем выступлении Хабеишвили опроверг обвинения оппонентов в том, что он якобы ездил к неформальному правителю ЕНД. Основная цель поездки – диалог о необходимости смены режима Иванишвили, и, по словам Хабеишвили, эти бизнесмены выразили готовность профинансировать избирательную программу ЕНД.

«Что значит неформальное правление? Все происходило открыто, ничего не скрывалось. В этом кругу были представлены многие интересные люди, грузины, в том числе работающие в Грузии, которых сегодня можно считать бизнесменами, приближенными к Бидзине Иванишвили. Эти люди считают, что правлению пророссийской партии должен быть положен конец, их немало, и убежден, Иванишвили это очень не понравится. По всей видимости, сейчас Иванишвили будет лихорадочно проверять – кто-то приехал из Грузии, кто-то из Франции, кто-то из Германии, кто-то из Бельгии, кто-то из Швеции, кто-то из Финляндии. Поэтому я продолжу диалог со всеми, включая Кезерашвили, кто сможет заложить хоть один кирпичик в дело демонтажа системы Иванишвили», – заверил Хабеишвили.

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Бизнесмены Иванишвили и партактив ЕНД. О чем говорили на Кипре?
by Эхо Кавказа

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Факт встречи с приближенными олигарху бизнесменами раскритиковал бывший председатель «Нацдвижения» Ника Мелия. По словам политика, существуют легитимные вопросы, на которые общество должно получить ответы.

«Для меня неприемлема политическая коррупция, превращение политики в средство зарабатывания денег и копирование олигархической системы управления Иванишвили. Когда в дом главного финансиста партии входит группа принимающих решения статусных лиц и встречается с «близкими к Бидзине бизнесменами», мы имеем право считать, что для этих политиков вполне приемлема сложившаяся в стране коррупционная система, в противном случае, они бы не пошли на это. Сегодня эти бизнесмены зарабатывают деньги, побеждая в тендерах, которые уносят жизни людей. Что нужно им от оппозиционной партии? Легитимация интересов Иванишвили и, в случае смены власти, защита собственных. А что нужно политикам от оппозиции? Какие цели ты, лидер партии, преследуешь, когда встречаешься с такими людьми, если для тебя неприемлемы существующая политическая коррупция и система правления? Для тебя важен демонтаж системы или смена имен и фамилий?» – обратился, по всей видимости, бывший председатель партии к действующему посредством социальной сети.

Происходящее свидетельствует, что дела в главной оппозиционной партии остаются крайне запутанными. По информации некоторых СМИ, изгнание из рядов партии Ники Мелия и его соратников является вопросом времени, так как бывший председатель и еще несколько бывших членов политсовета «Нацдвижения» открыли отдельный офис ЕНД.

По словам члена политсовета Васо Урушадзе, деятельность Мелия давно вышла за пределы его мандата:

«Своими действиями Ника Мелия и Бачо Долидзе давно пошли наперекор стратегии "Нацдвижения"».

Косвенно информацию подтвердил один из лидеров партии Леван Бежашвили, который на вопрос журналистов об исключении Мелия ответил таким образом:

«Вопрос исключения из партии могут принять председатель, генеральный секретарь в единоличном порядке и политсовет после прохождения необходимых процедур».

В ответ представитель группировки «оппортунистов» Бачо Долидзе парировал, что дела в партии пошли настолько плохо, что она, по образу «Грузинской мечты», фактически перешла на ручное управление из-за кулис:

«Мы считаем, что партия не управляется оттуда, где она находится фактически. Хуже всего там поступают с действующим председателем Хабеишвили, которого использовали в качестве инструмента зачистки рядов. Сейчас он находился на Кипре для получения новых директив от неформального правителя, в конце концов, не для укрепления же здоровья весь партийный бомонд туда отправился?»

В «Грузинской мечте» тоже убеждены, что происходящие в ЕНД процессы являются наглядной иллюстрацией теневого правления.

«Уже давно «Нацдвижение» превратилось в партийный суррогат, иначе как назвать тот факт, что менеджмент партии отправляется на поклон своему фактическому правителю? Напомню, (Кезерашвили) – это тот человек, который совершил неприемлемый для политика поступок, обокрав собственную армию, находясь на посту министра обороны, и это официально доказано грузинским судом», – заявил председатель парламентского комитета Ираклий Кадагишвили.

Не забывают в «Национальном движении» и о протестном движении. Представитель Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе заявила, что завтра, 19 октября, в 11:00 с площади Республики в Тбилиси начнется марш протеста, который завершится около именного села Иванишвили Чорвилы. Участники манифестации собираются напомнить олигарху, что он не может избежать ответственности.

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