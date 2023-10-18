Сегодня стали известны некоторые неизвестные детали поездки на Кипр руководителей «Нацдвижения». По словам председателя «Нацдвижения» Левана Хабеишвили, кроме бывшего министра обороны Давида Кезерашвили, на встречах присутствовали близкие к Иванишвили бизнесмены. Не всем в партии такие инициативы пришлись по вкусу.

Напомним, 12 октября лидеры крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единого национального движения» отправились на Кипр на встречу с экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала «Формула» Давидом Кезерашвили. Сегодня вернувшийся с Кипра председатель «Национального движения» рассказал о неизвестных прежде деталях поездки. Как заявил Леван Хабеишвили в эфире телекомпании «Пирвели», на встрече с Давидом Кезерашвили также присутствовали близкие к Бидзине Иванишвили бизнесмены. Также в своем выступлении Хабеишвили опроверг обвинения оппонентов в том, что он якобы ездил к неформальному правителю ЕНД. Основная цель поездки – диалог о необходимости смены режима Иванишвили, и, по словам Хабеишвили, эти бизнесмены выразили готовность профинансировать избирательную программу ЕНД.

«Что значит неформальное правление? Все происходило открыто, ничего не скрывалось. В этом кругу были представлены многие интересные люди, грузины, в том числе работающие в Грузии, которых сегодня можно считать бизнесменами, приближенными к Бидзине Иванишвили. Эти люди считают, что правлению пророссийской партии должен быть положен конец, их немало, и убежден, Иванишвили это очень не понравится. По всей видимости, сейчас Иванишвили будет лихорадочно проверять – кто-то приехал из Грузии, кто-то из Франции, кто-то из Германии, кто-то из Бельгии, кто-то из Швеции, кто-то из Финляндии. Поэтому я продолжу диалог со всеми, включая Кезерашвили, кто сможет заложить хоть один кирпичик в дело демонтажа системы Иванишвили», – заверил Хабеишвили.

Факт встречи с приближенными олигарху бизнесменами раскритиковал бывший председатель «Нацдвижения» Ника Мелия. По словам политика, существуют легитимные вопросы, на которые общество должно получить ответы.

«Для меня неприемлема политическая коррупция, превращение политики в средство зарабатывания денег и копирование олигархической системы управления Иванишвили. Когда в дом главного финансиста партии входит группа принимающих решения статусных лиц и встречается с «близкими к Бидзине бизнесменами», мы имеем право считать, что для этих политиков вполне приемлема сложившаяся в стране коррупционная система, в противном случае, они бы не пошли на это. Сегодня эти бизнесмены зарабатывают деньги, побеждая в тендерах, которые уносят жизни людей. Что нужно им от оппозиционной партии? Легитимация интересов Иванишвили и, в случае смены власти, защита собственных. А что нужно политикам от оппозиции? Какие цели ты, лидер партии, преследуешь, когда встречаешься с такими людьми, если для тебя неприемлемы существующая политическая коррупция и система правления? Для тебя важен демонтаж системы или смена имен и фамилий?» – обратился, по всей видимости, бывший председатель партии к действующему посредством социальной сети.

Происходящее свидетельствует, что дела в главной оппозиционной партии остаются крайне запутанными. По информации некоторых СМИ, изгнание из рядов партии Ники Мелия и его соратников является вопросом времени, так как бывший председатель и еще несколько бывших членов политсовета «Нацдвижения» открыли отдельный офис ЕНД.

По словам члена политсовета Васо Урушадзе, деятельность Мелия давно вышла за пределы его мандата:

«Своими действиями Ника Мелия и Бачо Долидзе давно пошли наперекор стратегии "Нацдвижения"».

Косвенно информацию подтвердил один из лидеров партии Леван Бежашвили, который на вопрос журналистов об исключении Мелия ответил таким образом:

«Вопрос исключения из партии могут принять председатель, генеральный секретарь в единоличном порядке и политсовет после прохождения необходимых процедур».

В ответ представитель группировки «оппортунистов» Бачо Долидзе парировал, что дела в партии пошли настолько плохо, что она, по образу «Грузинской мечты», фактически перешла на ручное управление из-за кулис:

«Мы считаем, что партия не управляется оттуда, где она находится фактически. Хуже всего там поступают с действующим председателем Хабеишвили, которого использовали в качестве инструмента зачистки рядов. Сейчас он находился на Кипре для получения новых директив от неформального правителя, в конце концов, не для укрепления же здоровья весь партийный бомонд туда отправился?»

В «Грузинской мечте» тоже убеждены, что происходящие в ЕНД процессы являются наглядной иллюстрацией теневого правления.

«Уже давно «Нацдвижение» превратилось в партийный суррогат, иначе как назвать тот факт, что менеджмент партии отправляется на поклон своему фактическому правителю? Напомню, (Кезерашвили) – это тот человек, который совершил неприемлемый для политика поступок, обокрав собственную армию, находясь на посту министра обороны, и это официально доказано грузинским судом», – заявил председатель парламентского комитета Ираклий Кадагишвили.

Не забывают в «Национальном движении» и о протестном движении. Представитель Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе заявила, что завтра, 19 октября, в 11:00 с площади Республики в Тбилиси начнется марш протеста, который завершится около именного села Иванишвили Чорвилы. Участники манифестации собираются напомнить олигарху, что он не может избежать ответственности.

Подписывайтесь на нас в соцсетях