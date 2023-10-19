Медиа-клуб «Апсны.Иахьа» публикует интервью с заместителем председателя дорожного фонда Абхазии Виталием Цвижба. Он прокомментировал ситуацию с возможным изменением налога на транспортное средство в сторону увеличения. Цвижба отметил, что пока об этом говорить слишком рано:

«Это всего лишь разговоры вокруг нового законопроекта, он еще не принят, в нем будут корректировки, изменения. Когда будет принят закон, и он вступит в силу, тогда будет пояснение».

Цвижба уточнил, что работа над законопроектом идет с начала года и этим занимается Министерство экономики совместно с ГК «Абхазавтодор».

«Все вопросы были согласованы с нашим фондом, но все это пока находится на стадии обсуждения. Там идет речь о том, что страховые платежи, которые сегодня взимаются с владельцев российских транспортных средств, оплачивающих страховку, ездят по дорогам республики, не попадают в дорожный фонд республики, это не совсем справедливо. В данном законопроекте предусмотрено, что 20% денежных средств от оплаты страховки будут поступать в дорожный фонд. Но пока это всего лишь проект, и над ним идет тщательная работа», – сказал Виталий Цвижба.

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«Нужная газета» публикует мнение активного пользователя соцсетей Алхаса Кварацхелия по поводу реконструкции бывшего здания Совмина в Сухуме:

«Общество достаточно нервно отреагировало на вроде бы безобидную идею с отелем на месте бывшего дома правительства (Совмин) – почему? «Это символ», – говорили люди, но символ чего? По всей видимости, место обладает светской, если можно так выразиться, сакральностью и ассоциируется у граждан Абхазии с идеей построения независимого государства. Справедливости ради надо отметить, что текущая ситуация не может вызывать ничего, кроме глубокого сожаления. Здание брошено и медленно приходит в негодность, представляя опасность для окружающих, привлекая лишь маргинальный элемент, зевак из числа туристов и любопытных подростков, рискующих получить серьезные увечья. Очевидно, что так не может продолжаться вечно. Не хотелось бы обсуждать откровенно плохие рендеры, которыми пестрила сеть в последнее время, надеюсь, этим планам не суждено сбыться. Что делать? Видимо, надо определиться с функциональной направленностью объекта, едва ли стоит возвращать в него наше правительство, тут невольно на память приходит Гудаута времен войны 1992-93 гг. Тогда Владиславу хватало небольшого частного двухэтажного дома, и вроде бы справились со всем достойно. Выходит, направленность должна быть иной, но тут сразу возникает дилемма: почему-то мы все чаще выбираем между, уж простите меня, домом терпимости и казино, разве такой подход может быть уместен в данном случае? Простите, но планку надо повышать и не стесняться предлагать поистине революционные идеи. На мой взгляд, Международный Университет им. Владислава Ардзинба смотрелся бы намного предпочтительнее пресловутого «Президент-отеля». Да, и, конечно, первые этажи должны быть доступны для горожан: библиотека, кинотеатр, кафе-коворкинг и т.д. Задача в целом вполне посильная, надо только немного подумать, определиться и объявить международный конкурс проектов! С чего начать? Было бы здорово запустить публичную дискуссию по Абхазскому ТВ».

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Газета «Независимая Республика» пишет о проблеме общественного транспорта в столице Абхазии. Издание уточняет, что уже более года в Сухуме, в сторону районов Кяласур, Тхубун (Каштак), не ходит троллейбус, а это очень удобный социальный вид транспорта для горожан и гостей столицы. «Маршрут этот всегда востребованный. Тем более, в летний сезон, когда количество гостей прибавляется», – пишет «Независимая Республика».

Газете дал интервью генеральный директор Сухумского троллейбусного хозяйства Аслан Алан. Он подчеркнул, что троллейбусы могут обслуживать восточный маршрут, но не хватает водителей.

«Многие предпочитают работать в такси, трансферах, маршрутках. Чтобы вообще не оставлять восточную часть столицы без троллейбуса, мы уже давно работаем на этом направлении по временной схеме. Да, она неудобна, но мы ищем выход из положения. В это направление троллейбус направляется каждый день, с утра, с 7 часов. Делает два оборота. Потом один раз «идет» по этому же кругу к 20.00 часам. И так каждый день. Не хватает водителей. Я думаю, что мы выйдем из такого положения. Администрация г. Сухума тоже нам помогает», – отметил Аслан Алан.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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