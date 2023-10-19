На пресс-конференции в Сухуме представитель Сухумского городского собрания, специалисты Госуправления по охране историко-культурного наследия и свидетели судебных процессов по искам администрации города против Городского собрания подвели итоги и поделились впечатлениями. Отмена решений Городского собрания, которые регулировали хаотичную застройку центра столицы, по их мнению, будет иметь серьезные социальные последствия и приведет к утрате исторического центра.

У администрации города нет законного права давать разрешения на застройку в городе

Представитель Сухумского городского собрания в суде Саид Гезердава подвел итог судебных дел, которые на данном этапе Сухумское городское собрание проиграло. Поводом для обращения городской администрации с иском послужила, как было ими заявлено в суде, «шумиха в обществе». Он сообщил о том, что суд не услышал доводы Собрания и занял сторону городской администрации, которая не смогла доказать, что обладает правом давать разрешения на застройку:

«Довольно странная аргументация была у представителей сухумской администрации, они ссылались на какие-то архивные исторические документы, один из самых старых документов датировался 1940-м годом, другие - 1980-ми годами. То есть они не смогли даже представить в суде доказательств, которые бы подтверждали, что у них есть право разрешать строительство. На сегодняшний день, как это ни странно, у администрации города Сухума нет четко прописанного в законодательстве права разрешать строительство. Все это скрыто в каких-то второстепенных и третьестепенных документах. Но мы знаем, что есть закон «Об управлении в административно-территориальных единицах», и в этом законе это право отсутствует. Соответственно, это право в том виде, в котором они его реализуют, осуществляется очень произвольно. А у нас нет градостроительного кодекса, нет правил застройки, нет генерального плана, и вот в таких условиях представляете, что может наступить, тем более когда у нас активно здесь разворачивается апартаментстрой».

Саид Гезердава обратил внимание на то, что впервые в истории Абхазии две ветви власти судятся друг с другом. И сутью этого судебного процесса является стремление исполнительной власти ограничить права местного самоуправления и желание доказать, что у него нет полномочий по контролю исполнительной власти города. Суды встали на сторону исполнительной власти, глава которой назначается президентом, против депутатов Собрания, которые избираются жителями города. Таким образом, суды проигнорировали органы местного самоуправления и Конституцию, которая предоставляет им широкие права по контролю за действиями местной власти и защищает эти права от посягательств.

Саид Гезердава проинформировал журналистов о том, что судья Верховного суда Мимоза Цушба в двух процессах выразила особое мнение, в котором она поддержала аргументы и позицию Городского собрания, но, к сожалению, осталась в меньшинстве.

В ходе судебных процессов выяснилось, что существует серьезное противоречие между Конституцией и законом «Об управлении в административно-территориальных единицах», но суд отказал в удовлетворении ходатайства об обращении в Конституционный суд для разрешения этой проблемы.

В судебных процессах не принимали участие ни прокуратура, ни специалисты Государственного управления по охране историко-культурного наследия, несмотря на то, что адвокаты Собрания настаивали на этом.

Регламент высотности кабмина не ставит задачей сохранить исторический центр города

Юрист Государственного управления по охране историко-культурного наследия Шандор Кайтан критически отозвался о принятом полтора месяца тому назад кабинетом министров временного регламента предельной высоты строящихся объектов. Специалистов госуправления беспокоит не только высотность строящихся зданий, но и плотность застройки:

«У нас нет определения, где же историческая часть города. Даже у специалистов – археологов и архитекторов – нет по этому вопросу единого мнения. Мы даже не знаем, кто автор этого регламента. Но в нем абсолютно не учтены памятники и те же архитектурные и археологические строения. Например, на улице Воронова в разных ее частях разная высотность. По улице Воронова от улицы Лакоба до улицы Когония регламент разрешает строительство не выше 11 этажей. И это буквально в ста метрах от Сухумской крепости, которая является, по версии археологов, центральной частью города Сухума. Каждый квартал улицы Воронова уже застроен, и высотность там превышена. Не только о высотности идет речь, но о плотности застройки. Так как, когда мы говорим об опорном плане города, которого у нас нет, туда входят и памятники, которые находятся под землей, то есть археологические объекты, они могут быть и над землей, как, например, могильники».

По мнению Кайтана, решения Сухумского городского собрания от 2009 года останавливали хаотичную застройку и сохраняли от разрушения исторические и архитектурные памятники. Временный регламент, разработанный кабмином, по мнению специалистов госуправления, не исходит из задачи сохранить исторический центр города, он основывается на уже сложившейся ситуации. То есть, если есть пятиэтажные здания, значит, будем рядом строить здания такой же высотности. Это недопустимо, считают специалисты, так как закрепляет сложившуюся порочную практику.

У нас отбирают столицу, право на справедливый суд и само пространство для жизни

Представитель молодежного движения «Хара Хпицунда» Наида Абидова, которая посещала судебные процессы по решениям Сухумского городского собрания, поделилась своими впечатлениями:

«Мы наблюдали за тем, как представители Городского собрания и юристы озвучивают аргумент за аргументом, а перед ними вырастает глухая стена непонимания. Я никогда не забуду тот момент, когда судьи удаляются для принятия решения, и зал, в которым мы все понимаем, что мы единомышленники, мы все прекрасно понимаем, что решение было принято задолго до начала суда, но все равно не можем не надеяться на то, что наше присутствие что-то изменило, что аргументы что-то изменили. И разочарование, и стыд, которые заполнили этот зал заседания, когда решение было озвучено, можно было не просто увидеть, можно было ощутить! Очень показательно для меня было, что представители администрации сказали, что поводом для подачи иска в суд для них было общественное возмущение. И для меня это было очень удивительно, потому что законы и наше государство должны же поддерживать и отражать общественную мораль. И то, что мы считаем правильным, важным и ценным, они должны защищать, сохранять и регулировать. Вместо этого общественное волнение, которое показывает, что для нас важно и ценно, это повод найти способ заставить всех нас замолчать. И это, по-моему, симптом, который показывает, что вся наша система работает не так, как должна. У нас прямо сейчас отбирают самые сокровенные вещи. У нас отбирают нашу столицу, у нас отбирают право на справедливый суд, право на само пространство для жизни, само вот это место, где мы растем и развиваемся, место, которое нас формирует».

Саид Гезердава считает, что у принятых судами решений будут серьезные социальные последствия, они «развязывают руки тем, кто хочет превратить страну в один большой апарт-отель». Они снимают все ограничения на стихийную застройку города и его прибрежной полосы, что неизбежно приведет со временем к утрате исторического центра.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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