Израиль не торопится с началом наземной операции в секторе Газа, продолжая уничтожать инфраструктуру ХАМАСа с воздуха. В ООН бьют тревогу. По словам генсека Всемирной организации, в палестинском анклаве остро не хватает медикаментов и предметов первой необходимости и ситуация – на грани гуманитарной катастрофы. При этом эксперты отмечают повышение уровня эскалации после того, как Вашингтон занял твердую произраильскую позицию. Американские военные фиксируют возросшую активность в регионе проиранских группировок, а Москва обвиняет в сложившейся ситуации ближневосточную политику США.

Израиль продолжает наносить воздушные удары по инфраструктуре ХАМАСа в секторе Газа. По информации Армии обороны, в результате атак были ликвидированы еще несколько высокопоставленных руководителей группировки, включая главу сил национальной безопасности Джехада Мхейсена, а также первую и единственную женщину в политическом руководстве ХАМАСа Джамилю аль-Шанти. При этом с началом наземной операции ЦАХАЛ не торопится – вокруг сектора Газа сконцентрированы десятки тысяч солдат и большое количество военной техники. Однако министр обороны еврейского государства Йоав Галант, обращаясь к военным, дал понять, что войска в любом случае войдут в Газу:

«Мы вам доверяем и рассчитываем на вас. Продолжайте тренироваться, пока есть время, организуйтесь, готовьтесь, команда придет. Спасибо, ребята, мы рассчитываем на вас, удачи. Те, кто сейчас смотрит на Газу издали, увидят ее изнутри. Я вам это обещаю».

Промедление некоторые эксперты связывают с дипломатическими усилиями президента США. Джо Байден занял твердую произраильскую позицию, однако, судя по всему, потребовал от Израиля минимизировать жертвы среди гражданского населения. В случае же проведения наземной операции потери среди мирных жителей могут существенно возрасти. Вместе с тем американский лидер недвусмысленно дал понять: Вашингтон поддерживает решение израильского руководства покончить с ХАМАСом. По словам президента, он ждет от Конгресса удовлетворения запроса на выделение миллиардов долларов на военную помощь Израилю, Украине и другим союзникам США. При этом Байден сравнил ХАМАС с российским лидером Владимиром Путиным:

«Поддержка наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину, является разумной инвестицией, которая будет реализована. Им необходимо защищать свой народ сегодня и всегда. Пакет мер по обеспечению безопасности, который я отправляю в Конгресс и прошу принять, представляет собой беспрецедентную приверженность безопасности Израиля, которая усилит качественное военное преимущество Израиля. Мы собираемся убедиться, что «Железный купол» продолжит охранять небо над Израилем. Мы собираемся убедиться, что другие враждебные игроки в регионе знают, что Израиль сильнее, чем когда-либо, и предотвратим распространение этого конфликта. Мы не можем и не позволим террористам, таким как ХАМАС, и тиранам, таким как Путин, победить. Я отказываюсь позволить этому случиться».

В Москве на это отреагировали очередными обвинениями в адрес Вашингтона. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал политику США на Ближнем Востоке главной причиной нынешнего кризиса и одновременно приветствовал действия другого регионального игрока – Ирана, в основе внешней политики которого лежит уничтожение Израиля.

«Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен. Я уже упоминал, что Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию, которая призывала остановить любые боевые действия и начать решать гуманитарные вопросы. Тем самым Соединенные Штаты, видимо, показали, что не готовы призывать к перемирию, к прекращению огня. А если это так, то, наверное, они будут исходить из того, что конфликт может и разрастаться. Какие цели при этом преследуются, мне судить тяжело. Попытки все опять свалить на Иран мы наблюдаем и считаем их достаточно провокационными. Тем более что иранское руководство занимает, я считаю, очень ответственную, взвешенную позицию и как раз призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион, на сопредельные страны».

Тем не менее именно во втором по величине городе Ирана Мешхеде был поднят черный флаг мести. В последний раз его поднимали в январе 2020 года после убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Тогда это вылилось в ракетные обстрелы американских военных баз в Ираке. И сегодня история повторяется. Военные объекты США, размещенные на иракской территории, где действуют подконтрольные Тегерану группировки, вновь подверглись ракетным обстрелам, а американский военный корабль, по словам представителя Пентагона Пэта Райдера, перехватил три ракеты, запущенные из Йемена проиранскими хуситами.

«Экипаж эсминца USS Carney, находящегося в северной части Красного моря, сбил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, которые были запущены силами хуситов в Йемене. Мы пока не можем с уверенностью сказать, на что были нацелены эти ракеты и беспилотники, но они были запущены из Йемена в северном направлении, потенциально по целям в Израиле».

Более того, Москва открыто поддержала позицию Турции по урегулированию конфликта и заявила о конструктивном настрое Египта.

«Данная инициатива, о которой я тоже на днях услышал, она явно продиктована стремлением добиться деэскалации и нормализовать обстановку. Что конкретно имеется в виду, мы, конечно, хотели бы услышать от наших турецких друзей, с которыми мы в контакте, в том числе и по этому вопросу. Я исхожу из того, что продолжатся все равно консультации заинтересованных стран. Египет проявляет инициативу, да и все мы хотели бы видеть деэскалацию в секторе Газа. В ближайшие дни предстоят контакты, в ходе которых и станет понятно, насколько реалистично на это рассчитывать», – заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Тем не менее Египет ясно дал понять, что размещать жителей Газы на своей территории он не намерен. Что же касается «конструктивных инициатив» Турции, то посол Израиля покинула страну после того, как представитель правящей партии «Справедливость и развитие» Сулейман Сезен публично «помолился за упокой души Гитлера»:

«Позвольте мне сказать одну вещь: все в истории злы на Гитлера, знают его как расиста. Но у Гитлера есть слова: «вы будете проклинать меня за каждого еврея, которого я не убил». Истинно так: я еще раз молюсь за упокой души Гитлера, так как сионисты, Израиль, евреи постоянно несут беспорядки миру, оказываются причиной всех бед. И я осуждаю Израиль. Будем надеяться, что этому террористическому государству придет конец как можно скорее, и мир обретет спокойствие после очищения его от евреев».

В ООН, тем временем, выражают надежду, что гуманитарная помощь все же будет доставлена в Газу в ближайшее время. Сообщается о достижении договоренности о пропуске через КПП Рафах двадцати грузовиков, однако во Всемирной организации подчеркивают, что это «капля в море», и гуманитарная миссия должна быть развернута в полном объеме. Прибывший в Египет генсек ООН Антониу Гутерриш призывает немедленно решить этот вопрос:

«В условиях этой гуманитарной катастрофы я призываю к двум немедленным гуманитарным действиям. ХАМАСу нужно немедленно и безоговорочно освободить заложников. Израиль должен предоставить немедленный и неограниченный доступ к гуманитарной помощи для удовлетворения самых основных потребностей населения Газы. И какими бы ужасающими ни были нападения, они не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа. Оба моих гуманитарных призыва важны сами по себе. Чтобы помочь их реализовать, я призываю к немедленному прекращению огня».

При этом генсек ООН не удержался и от политических призывов:

«Ни одно решение невозможно без создания независимого палестинского государства бок о бок с Израилем, с гарантированной взаимной безопасностью в соответствии с международными резолюциями и в соответствии с соглашениями, которые были установлены между двумя сторонами».

Однако Израиль, несмотря на перспективы ухудшения отношений с арабскими соседями, некоторые из которых уже открыто заговорили о возможности перерастания конфликта в масштабную региональную войну, судя по всему, намерен провести наземную операцию и положить конец группировке ХАМАС.

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