Стратегическое сотрудничество между Грузией и Китаем развивается на самом высоком уровне, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на официальном приеме по случаю 74-й годовщины основания КНР. Декларированный властями Грузии курс на стратегическое сближение с Китаем на фоне записанного в Конституции курса по интеграции с ЕС и НАТО порождает у многих вопросы.

На торжественном приеме в посольстве Китая было сказано много теплых слов в адрес организаторов мероприятия. В своем выступлении Ираклий Гарибашвили выделил несколько моментов. По его словам, вступившее в силу в январе 2018 года соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем сыграло решающую роль в увеличении товарооборота между странами, и теперь Китай постоянно в тройке крупнейших торговых партнеров Грузии. За этим последовала односторонняя отмена визового режима для граждан Китая, и это, по мнению премьера, позволит наладить культурные связи:

«Грузия исторически выступает естественным мостом между Европой и Азией и является неотъемлемой частью Великого шелкового пути. Принимая это во внимание, я рад отметить, что наша приверженность инициативе «Один пояс, один путь» была еще раз подтверждена подписанием плана двустороннего сотрудничества между правительствами Грузии и Китая».

Кроме экономического сближения, в правительстве заявляют и о сближении позиций по геополитическим вопросам. К примеру, в своем интервью 11 августа Центральному телевидению Китая, по словам Гарибашвили, после «очень успешных и плодотворных» встреч с руководством Китая страны «стали стратегическими партнерами». Напомним, визит Гарибашвили в КНР состоялся в конце июля текущего года:

«Должен вам откровенно сказать, что мы полностью поддерживаем инициативы председателя Си Цзиньпина, и я скажу вам почему: все его инициативы направлены на мир, прогресс, модернизацию, процветание и развитие. Я считаю, это то, что нужно миру сегодня. Сегодня миру нужны мир, процветание и стабильность».

Депутат от оппозиции Теона Акубардия считает, что документ, подписанный высшими чиновниками Китая и Грузии, ставит вопросы о заявленных европейском и евроатлантическом внешнеполитических курсах.

«Решение правительства о стратегическом партнерстве с Китаем стало полной неожиданностью для парламента, который должен определить приоритеты внешней политики. Это еще раз показывает, что внешняя политика и политика безопасности планируются в неформальном стиле – стратегия определяется не в парламенте, а в узком кругу Бидзины Иванишвили», – говорит депутат.

Это мнение разделяет лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. По мнению политика, разговоры о стратегическом партнерстве с КНР означают дистанцирование от Запада:

«Политически стратегическое партнерство с Китаем находится в прямом противоречии с прописанным в Конституции курсом на сближение с евроатлантическими структурами. Многопартийная политическая модель Грузии также находится в противоречии с однопартийным Китаем, о каком политическом партнерстве они говорят? И, во-вторых, нашими стратегическими партнерами являются Евросоюз и США, которые воспринимают КНР как союзника России в глобальном противостоянии. Так на чьей стороне наше правительство?»

«Помощь Китая хорошо выглядит на бумаге, но очень плохо реализуется в жизни» – так оценил недавно подписанное стратегическое партнерство между Тбилиси и Пекином Дэн Фрид, бывший высокопоставленный чиновник Госдепа на проходящей недавно в Тбилиси конференции. Как отметил эксперт «Атлантического совета», «грузинскому правительству было бы полезно спросить африканские страны о результатах китайской помощи – Китай берет под контроль стратегические активы, а страны-получатели помощи оказываются в очень сложной финансовой ситуации».

В свою очередь, как говорит политолог Георгий Мелашвили, ответ по поводу неожиданного сближения Грузии с Китаем следует искать в устремлениях все более скатывающейся в авторитаризм «Грузинской мечты»:

«Отчетливо видно, что «Грузинская мечта» постепенно формирует вокруг себя пояс авторитаризма. Она расширяет связи с Венгрией, пыталась наладить отношения с Россией, другими авторитарными государствами, и вот наконец расширила географию до Китая. Это объясняется тем, что такому режиму очень трудно налаживать отношения с демократическими государствами. Отсюда следует, что «Грузинской мечте» все сложнее привести законодательство в соответствие с нормами ЕС, и в лексиконе руководства страны появились антизападные нотки и хвалебные оды руководству Китая. Поэтому они ищут партнеров, которых не будет беспокоить верховенство закона, права человека и прочие нормы демократической системы. Ей нужны партнеры, которые будут усиливать их позиции в Грузии и финансово, и политически».

В своем последнем интервью Радио Свобода Посол США в Грузии Келли Дегнан отметила, что «следует проявлять осторожность при принятии политических обязательств перед Китаем», а заявление, подписанное лидерами двух стран, «весьма перегружено политическими обязательствами, которые Грузия взяла на себя в одностороннем порядке».

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