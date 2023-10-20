Неделя началась с судебного заседания. В Верховном суде рассматривали жалобу Сухумского городского собрания на решение суда первой инстанции, разрешившего администрации Сухума застройку исторической части города.

Суть проблемы заключается в том, что некоторое время назад администрация города начала выдавать разрешения на беспорядочную застройку центральной части нашей столицы. И тут активисты, выражающие обеспокоенность уничтожением исторического облика города, вспомнили, что 14 лет назад Сухумское городское собрание, понимая, что исполнительная власть не заинтересована в принятии генплана застройки столицы, приняло два постановления, ограничивающие высотность зданий и застройку исторической части Сухума. Когда эти документы извлекли на свет божий, администрация города решила разрубить гордиев узел и признать их ничтожными в судебном порядке, и подала исковую жалобу в суд на решение местного органа самоуправления. Конечно, суды встали на сторону исполнителей, а не законодателей, и в необычном для себя скоростном режиме, игнорируя право сторон на состязательность, мнение специалистов, общественное мнение, не привлекая прокуратуру к судебному процессу, быстренько приняли решение, которое устраивало исполнительную власть – в суде первой инстанции, а затем и в кассационной. Теперь у администрации города есть подтвержденное судами право на застройку города так, как ей вздумается.

Юристы городского собрания, представители государственного комитета по охране исторических памятников и общественные активисты подвели итоги проигранных судебных процессов на пресс-конференции в Сухуме 19 октября. Они не намерены отдавать столицу олигархам и будут обращаться в президиум Верховного суда. Хотя и понимают, что шансы добиться решения в интересах общества невелики. Юрист Саид Гезердава отметил, что все происходящее вписывается в интересы власти и олигархов, которые уже начали многоэтажную застройку набережной города апартаментами. Представители комитета по охране исторических памятников констатировали, что историческая часть столицы в результате такой дикой застройки будет утеряна.

Эту весьма нерадостную картину перебила пресс-конференция президента. Здесь были грандиозные планы на будущее и потрясающий успех во всем. Аслан Бжания сыпал достижениями – скоро самолеты начнут летать из Сухумского аэропорта, который отдан частной фирме (Бжания даже обещал назвать фирму в октябре нынешнего года), российский электропоезд «Ласточка» будет курсировать между Сочи и Абхазией, в Очамчыра расквартируется Черноморский флот России, и Аслан Бжания выделил для этого землю, но не считает нужным об этом говорить. Затем Бжания похвалил президента России за понимание и сообщил, что поднял на встрече семь вопросов. Цифра, конечно, счастливая, но что это за вопросы, Бжания не сообщил. Впрочем, из его речи выпали и вопросы, которые поднимал Путин, – даже в числовом обозначении. Что-то мутно и невнятно сообщил о выгодах, которые получит Абхазия от транзита грузов через свою территорию, отчитал журналистов за критику власти и наговорил много такого, что не вписывается в понимание закона и людей.

Интересные детали – беспрецедентные ограничительные меры. Никогда еще ни один президент не додумывался до того, чтобы запрещать журналистам снимать пресс-конференцию на телефоны. Охрана отбирала у журналистов телефоны на входе в здание, а заодно и сумки. Поэтому сообщение пресс-секретаря, что в зале есть вай-фай, прозвучало смешно. Впрочем, меня не удостоили такой высокой чести присутствовать на столь редком событии, как пресс-конференция Аслана Бжания. По словам пресс-секретаря, в наказание за то, что я не посетила предыдущее мероприятие под названием пресс-конференция. А на самом деле потому, что на протяжении трех лет я упорно обращаюсь к пресс-службе с запросами об интервью с Асланом Бжания. Впрочем, потеряла я не много – мифы об успешности власти и президента, который даже количества своих помощников и советников не знает, это не мой жанр.

Тем временем, пока Аслан Бжания рассказывал журналистам о прекрасном будущем страны, которое наступит после ее распродажи оптом и в розницу, в Москве уполномоченные по правам человека Абхазии и Венесуэлы – Анас Кишмария и Хосе Руис Ангуло подписали меморандум о взаимопонимании. То есть, как сообщают государственные СМИ, «обменялись лучшими практиками». Уверена, что после такого обмена защита прав людей в Абхазии выйдет на другой уровень и уполномоченная начнет обращать внимание на незаконные увольнения, на состояние женской камеры в ИВС МВД, будет бороться за право граждан на доступ к информации и так далее.

Еще один чиновник, министр просвещения Инал Габлия, вообще не вернулся в страну с позапрошлой недели. Оказалось, что в Москве у него больше дел, чем в Абхазии – после присутствия на встрече президента с абхазскими студентами московских вузов он переместился на конференцию, посвященную Ушинскому (или наоборот), а затем на заседание межправкомиссии. Здесь он встретился со своими коллегами – министрами экономики, здравоохранения и так далее, тоже пребывающими вторую неделю кряду за пределами страны. Действительно, чего мотаться «туда-сюда» – не железные ж поди.

Чиновники, оставшиеся в Абхазии, тоже проявляли общественную активность – участвовали в круглых столах и играли в футбол. 18 министерств и ведомств принимают участие в турнире по мини-футболу, который стартовал 19 октября. Ну что тут скажешь: спорт – это здоровье, а важность здорового образа жизни для наших чиновников переоценить невозможно.

Оживилась на этой неделе и оппозиция – на расширенной встрече с представителями общественности речь шла о совместной повестке, которая станет объединительной для всех слоев общества. «Давайте объединимся не под кандидата, а под идею», – сказал депутат шестого созыва парламента Леонид Чамагуа.

На этой неделе активизировались СМИ. К погоде и спорту прибавился подсчет цитрусовых, которые вывозят из страны. Должна сказать, что здесь наблюдаются некоторые успехи. Количество вывезенных мандаринок превышает показатели прошлого года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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