Бюст героя Грузии Георгия Анцухелидзе открыт в Квемо Алвани

Бюст национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе открыт в Квемо Алвани (Ахметский район, регион Кахети). Автор - скульптор Бадри Тавберидзе.

Решение было принято жителями родного села героя - средства собирали всем Алвани. На церемонии открытия присутствовали члены семьи Георгия Анцухелидзе, местные жители, представители власти и члены оппозиционных партий.

«Мне очень тяжело, но сегодня я горжусь тем, что имя Георгия снова прозвучало. Я хотела бы поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого», - заявила супруга Георгия Анцухелидзе - Мака Чиквиладзе.

В конце октября ежегодно, с 2010 года, в селе Алвани проводится неделя национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе, сообщает SOVA.

Военнослужащий ВС Грузии, младший сержант, 24-летний Георгий Анцухелидзе попал в плен 9 августа 2008 года недалеко от Цхинвали и считался пропавшим без вести. Он погиб в результате пыток. Его останки были переданы официальному Тбилиси только спустя несколько месяцев. Тогда же в интернет были выложены кадры допроса и пыток грузинского военного, в котором близкие узнали Георгия. Звание Национального героя ему было присвоено посмертно. У Георгия осталась семья – супруга и двое детей.

По инициативе Минобороны Грузии, в 2018 году имя Георгия Анцухелидзе присвоили безымянному пику в Тушетии. Вершина находится на уровне 3 276 метров над уровнем моря. В честь Национального героя Грузии также названы десятки улиц в разных городах Грузии.