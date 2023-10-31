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Сборная Грузии по мини-футболу выиграла у Ирландии со счетом 10:1

Грузия вышла в 1/8 финала
Грузия вышла в 1/8 финала

На проходящем в Объединенных Арабских Эмиратах чемпионате мира сборная Грузии по мини-футболу выиграла у Ирландии со счетом 10:1.

Ранее Грузия обыграла Гватемалу (6:0) и действующих чемпионов мира, сборную Мексики (2:1).

С тремя победами в группе Грузия вышла в 1/8 финала. Соперником грузинской команды будут хозяева – сборная ОАЭ. Матч пройдет 1 ноября.

Отметим, что ЧМ по мини-футболу проводит Международная федерация мини-футбола (WMF), а мировое первенство по футзалу под эгидой ФИФА состоится в 2024 году в Узбекистане.

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