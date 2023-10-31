В Пицунде в санатории «Самшитовая роща» собрались политики, депутаты и представители общественности, которые возмущены попытками действующей власти отобрать объект у его законных арендаторов. Участник встречи, общественный деятель Ахра Бжания заявил, что налицо попытка рейдерского захвата бизнеса у нелояльных к власти предпринимателей.

Один из самых известных и рентабельных объектов туристической сферы Абхазии санаторий «Самшитовая роща» в Пицунде стал очередным центром противостояния между обществом и властью, которая без согласия арендаторов пытается передать его в собственность Службе государственной безопасности. Арендаторами санатория являются граждане Абхазии и ветераны войны.

В пятницу, 27 октября, представители следственного управления Министерства внутренних дел Абхазии при поддержке сотрудников Службы государственной безопасности пытались изъять у ООО «Самшитовая роща» бухгалтерскую отчетность. При этом никакие документы, подтверждающие правомерность подобных действий, учредителям предоставлены не были.

Сегодня в «Самшитовой роще» снова ожидали появления представителей МВД и СГБ. Общественность расценила эти действия как попытку рейдерского захвата властью объекта у законных арендаторов. В Пицунде собрались политики, депутаты, представители общественности и сотрудники «Самшитовой рощи».

Участник этой встречи – общественный деятель и ветеран войны Ахра Бжания рассказал о том, что происходит с «Самшитовой рощей»:

– Ахра, скажите, пожалуйста, что за встреча сегодня была в санатории «Самшитовая роща» в Пицунде?

Мы не понимаем, каким образом собственность, пускай даже когда-то и числившаяся за КГБ СССР, может представлять собой наследственную вотчину для СГБ Абхазии?

– Это была импровизированная акция поддержки арендаторов «Самшитовой рощи», потому что правительство предпринимает ряд, на наш взгляд, необоснованных, а, возможно, и незаконных мер для того, чтобы передать этот пансионат в аренду третьим лицам и перезаключить уже имеющееся соглашение об аренде на других условиях. В частности, вызывает возмущение, что, не уведомив законных арендаторов, имущество пансионата с прилегающими территориями было передано в хозяйственное пользование Службе государственной безопасности Абхазии на том основании, что якобы когда-то этот объект строился для КГБ СССР. Как стало известно, в дальнейшем новая управляющая структура планирует поменять условия аренды. Мы не понимаем, каким образом собственность, пускай даже когда-то и числившаяся за КГБ СССР, может представлять собой наследственную вотчину для СГБ Абхазии?

В 1995 году был подписан указ о национализации всего имущества в Абхазии. На основании этого все права собственников на территории Абхазии для кого бы то ни было, для любых третьих лиц, организаций и стран кроме граждан Республики Абхазия стали неактуальны. Поэтому никакие права наследования или передача близкородственным структурам не имеют под собой ни юридической, ни политической основы, это нонсенс. Если следовать такой логике, то завтра и послезавтра к любым арендаторам – гражданам Абхазии – туристических, промышленных или производственных объектов придут и скажут: «Знаете, в советское время это принадлежало МВД СССР, поэтому давайте передадим это нашей милиции, пускай она распоряжается, и заключайте с ней договоры».

Мы считаем, что это делается для того, чтобы вытеснить абхазский бизнес со всех потенциально привлекательных территорий

Для чего это делается? Мы считаем, что это делается для того, чтобы вытеснить абхазский бизнес со всех потенциально привлекательных территорий. А все активы, которые сегодня принадлежат абхазским гражданам и абхазским бизнесменам или совместным предприятиям, отдать не абхазским гражданам, а иностранцам, близким друзьям президента или членов правительства. Это процесс вытеснения абхазского бизнеса, абхазских граждан из потенциально финансовоемких отраслей деятельности, которые наполняют наш бюджет. Мы этому, естественно, противостоим. Почему СГБ должна распоряжаться объектами курортной сферы? Мы что для этого налоги платим, чтобы они распоряжались пансионатами и гостиницами? Мы платим налоги для того, чтобы они охраняли наш сон, следили за тем, чтобы по Ачигварской линии было, наконец, проведено расследование; чтобы аэропорт не передавали в долгосрочное пользование людям, у которых сто тысяч на счету; чтобы грузинские иконы сюда не завозили и так далее. Вот их работа, за это мы платим.

– Ахра расскажите об этом объекте и какова позиция его владельцев на данный момент?

– Сегодня пресс-конференцию дали арендаторы – Дмитрий Ардзинба и Геннадий Айба. Они рассказали, что на этом объекте после завершения войны была размещена миссия ООН. Потом, когда ее перевели в Сухум, компаньоны подошли к руководству Абхазии и сказали, что хотят взять этот объект в аренду. Им в ответ сказали, что вы не сможете содержать этот огромный объект, отдыхающих у нас нет, вы разоритесь. Но они взяли его в аренду и долгие годы, когда в Абхазии ни одного туриста еще не было, содержали его, не дали разграбить, поддерживали в рабочем состоянии и сделали все возможное, чтобы постепенно этот объект вышел на рентабельный уровень.

Это эффективно работающая структура, с какой стати вы собираетесь там что-то менять, тем более такими мутными непонятными схемами?

Сегодня это один из наиболее успешных объектов туристической инфраструктуры. Он ежегодно дает бюджету солидные суммы, которые наши граждане используют для выплаты социальных пособий, поддержки образования и так далее. Это эффективно работающая структура, с какой стати вы собираетесь там что-то менять, тем более такими мутными непонятными схемами? Если вы хотите что-то делать, много других областей, куда вы можете приложить свои усилия. Почему это происходит? Может быть, потому, что эти ребята (арендаторы) дружат с оппозиционерами и нелицеприятно высказываются о деятельности сегодняшнего руководства страны? Так пол-Абхазии, если не больше, высказывается. Они что теперь пол-Абхазии будут отодвигать от бизнеса за то, что они не поддерживают власть?

– Есть информация, что с владельцами этого объекта подписан договор аренды на 45 лет. Так ли это и что они планируют предпринять в этой ситуации?

Этому рейдерскому захвату мы не дадим осуществиться. Факт таков, что у законных арендаторов эффективно работающего объекта хотят отобрать бизнес из-за политической нелояльности

– Насколько я знаю, аренда подписана до 2030 года. Люди, которые там сегодня собрались, около 200 человек, – политические деятели, общественность, депутаты и сотрудники санатория. Мы сказали, что воспринимаем это как рейдерский захват, как желание отогнать неугодных от бизнеса и желание приблизить к бизнесу тех, кто поддерживает власть. Этому рейдерскому захвату мы не дадим осуществиться. Было принято решение, что депутаты, которые там присутствовали, их было шесть человек, будут инициировать парламентские слушания и парламентское расследование по этому поводу. И мы посмотрим, какой результат у этого будет. Я уверен, что власть не сможет отстоять свои позиции, потому что они просто на каком-то песке построены, белыми нитками все шито. Люди были возмущены и, может быть, даже нелицеприятно высказывались, но факт таков, что у законных арендаторов эффективно работающего объекта хотят отобрать бизнес из-за политической нелояльности. Кроме того, там была проверка, УБЭП сидел у них полгода, ничего не нашли. Если они ничего не нашли, что за причина расторгать с ними договор и менять собственника? Такая вот ситуация.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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