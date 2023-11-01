Кобахидзе: женщины-депутаты не имеют права говорить о вежливости

Председатель «Грузинской мечты» назвал требование части оппозиции об отставке председателя парламентского комитета по обороне Ираклия Берая «несерьезным». Так Ираклий Кобахидзе комментирует соответствующее требование части оппозиции, озвученное после того, как Берая вступил в словесную перепалку с депутатом Теоной Акубардия. Более того, по мнению Кобахидзе, «вежливости не хватает именно оппозиционным женщинам-депутатам»:

«Когда эти люди, в том числе и конкретные женщины-депутаты, говорят о вежливости и таких высоких материях, они не имеют на это морального права. Если кого и беспокоит вежливость в этом парламенте, так это оппозиционных женщин-депутатов. Если кто-то и невежлив в этом парламенте, так это именно оппозиционные женщины-депутаты. Они не имеют морального права говорить о чьей-то отставке. Прежде всего, пусть следят за своей вежливостью и этикой, с чем у них есть серьезные проблемы и недостатки. Если депутат-женщина выходит и называет депутата-мужчину «маленьким мужчиной», разве это не оскорбление на гендерной почве?».

Кобахидзе также обвинил женщин-депутатов, вступающих в полемику мужчинами-парламентариями, в дискредитации гендерных квот.

«Как может женщина-депутат так себя вести?! Я смотрю на этих депутатов, и вижу, что эти квоты явно дискредитируются. Если кто-то в этом парламенте и проводит искусственную поляризацию, так это женщины-депутаты от оппозиции. Я хочу призвать их уважать свой парламентский статус, тот факт, что есть женщины-депутаты, и вести себя по-другому!», — сказал Кобахидзе.