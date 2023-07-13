Предложенные поправки к избирательному законодательству предполагают не считать нарушением ценза оседлости время, проведенное в зоне СВО. В остальном требования закона остаются прежними – пять лет постоянного проживания (девять месяцев в году) для кандидатов в депутаты, десять лет – в президенты.

Поправки были инициированы партией «Единая Осетия» в марте и встречены остальной частью парламента без особого энтузиазма. Депутаты убеждены, что их главная цель – обеспечить участие в выборах лидеру партии Анатолию Бибилову.

Он больше года после поражения в президентской кампании провел в Л/ДНР, где у экс-президента строительный бизнес, но, по уверениям источников, с некоторых пор еще значится политруком одного из тамошних воинских подразделений, то есть формально участвует в СВО.

Формально поправки касаются всех участников спецоперации, поэтому и открытое выступление против поправок может быть истолковано как выпад против всех. Отсюда и осторожные возражения депутатов из других фракций.

Примечательно в этом смысле выступление депутата Ивана Сланова при обсуждении законопроекта в комитете:

«Сам факт нахождения в зоне СВО еще не означает участия в боевых действиях, так как туда приезжает много людей с разной мотивацией, и механизмов выявления подлинных участников СВО среди так называемых добровольцев нет».

Согласитесь, намек на экс-президента очевиден.

Но и тех, кто реально участвует в СВО, общественное мнение разделяет на две категории. Первая – это служащие четвертой военной базы, в основной своей массе мальчишки до 30 лет. Это те, кого перевели из сокращенной усилиями президента Бибилова югоосетинской армии, при этом клятвенно пообещав им и их родителям, что ни при каких обстоятельствах они не поедут служить за пределы республики. Жители республики относятся к ним как к жертвам обстоятельств, искренне переживают за их судьбу.

Вторая категория – поехавшие на заработки мужчины, как правило, за тридцать, семейные, отцы двух и более детей. Зарплата контрактника в двести тысяч рублей – это недосягаемая в Южной Осетии или на Северном Кавказе планка, конечно, если вы не успешный предприниматель или не коррумпированный чиновник.

Есть среди них прослойка идейных – тех, кто считает, что в Украине сегодня решается судьба Южной Осетии, но их, по оценкам местных наблюдателей, единицы.

В какой-то момент, очевидно с подачи Анатолия Ильича (все-таки он единственный среди них политик), появилась идея возвести участников СВО в ранг защитников Отечества – тем более что эта ниша почти освободилась.

Этот проект отчасти попадает в общественные переживания по поводу того, что мир вокруг становится опаснее, угрозы независимости растут. Это видно на примере Карабаха или по тому, как сжимается кольцо вокруг Приднестровья. В этом смысле молодые люди с боевым опытом как бы становятся на место участников двадцатилетнего конфликта, в основной своей массе уже разменявших седьмой десяток или ушедших в мир иной. Теперь уже с участниками СВО связывают надежды на черный день, если он вдруг наступит.

Отсюда и желание тех политиков, кто рассчитывает на их поддержку, дополнить образ участников СВО, довести его до того статуса, каким обладали парни, защищавшие Цхинвал в самые безнадежные годы.

Эта работа началась в социальных сетях задолго до законодательных инициатив. И это не про сводки с фронта, не про репортажи о солдатской доблести.

Нет, работа началась с моральных замечаний «оставшимся в тылу» по поводу того, что приличествует им делать, а чего делать не следует. Я про упреки в адрес посетивших концерт грузинской певицы во Владикавказе и т.п.

Это работа по созданию новой страты моральных авторитетов, сформированной по принципу участия в спецоперации, естественно, под предводительством главного авторитета – Анатолия Бибилова.

Собственно, он эту работу и проводит. Вопрос: зачем вовлекать этих парней в политику. Какие цели преследуются? Тем более, их не так много, и влияние на общественное мнение у них невеликое.

Не попросят ли их завтра указать обществу, за кого прилично голосовать, а за кого не очень, кто имеет моральное право выдвигать свою кандидатуру, а кому надо еще поработать над собой?

И это не прогноз, но обеспокоенность, как бы ни получилась избирательная кампания в парламент «по законам военного времени». Подобные опасения уже высказываются в приватном общении, потому что из того же рупора теперь звучит, что, оказывается, президент Гаглоев – агент Ми-6, как и благочинный церквей Аланской епархии Синода противостоящих отец Иаков (Хетагуров).

Не станет ли борьба с внутренними врагами-шпионами лейтмотивом предстоящей избирательной кампании? В Южной Осетии такое уже проходили, когда политики вместо конкретных предложений по налаживанию жизни общества запугивали избирателя грузинской угрозой и указывали на своих оппонентов, как на засланных шпионов.

Другая сторона этой истории – насколько тема с поправками актуальная для югоосетинского общества и для самих участников СВО?

По мнению местных наблюдателей, людям все эти поправки не интересны, более того, население в принципе относится к теме СВО прохладно.

Эта тема, по сути, навязывается обществу политиками, желающими таким образом продемонстрировать лояльность Москве, ею заполняют те идеологические ниши, где должны проходить дискуссии о внутреннем обустройстве республики.

По уверениям наблюдателей, не интересен этот дискурс и самим участникам СВО, быть может, за исключением единиц, никто из них участвовать в выборах не собирается. Выходит, им тоже навязывают то, чего они не то чтобы не просят, даже не думают об этом.

По сути, мы сейчас наблюдаем попытку затащить этих парней в политическую междоусобицу и борьбу на предстоящих выборах. И это не самое лучшее, что можно предложить возвращающимся с войны. Гражданское общество указывает на стрессовые состояния приехавших с фронта, на необходимость их психологической реабилитации, адаптации к мирной жизни. На этом фоне странно выглядит обеспокоенность депутатов «единоосов» их неучастием в предвыборной драке.

Приведу мнение депутата Гарри Мулдарова, высказанное им при обсуждении поправок к избирательному законодательству: «Изменения в закон, в первую очередь, решили внести из-за экс-президента Анатолия Бибилова. И спешка с проектом закона тоже связана с этим. Иначе бы никто не додумался внести поправки в этот закон. А так наши парни воюют в зоне СВО за нашу свободу и, конечно, они не должны быть лишены возможности избираться в парламент».

Депутат Мулдаров попытался расставить все точки над «i», и ему это почти удалось, но в последний момент он зачем-то разрушил собственную аргументацию. Почему «они не должны быть лишены», если добровольно выехали из республики, заключили контракт с Минобороны соседнего государства, то есть осознанно нарушили ценз?

Тем более что никто их не лишает возможности избираться в парламент через пять лет после возвращения или баллотироваться в президенты через десять лет. Таков закон – или ценз существует, или его надо отменить для всех, потому что неизвестно, что еще произойдет в ближайшие годы, и сколько еще появится благородных поводов для внесения поправок.

Все это понимают, но почему-то не решаются произнести, потому что не хотят выглядеть в непатриотичном свете или даже, не дай бог, быть записанными в штаты Ми-6.

На случай, если законопроект не будет поддержан, по уверениям местных экспертов, у Анатолия Бибилова есть еще один способ его обойти. Якобы он является слушателем одного из тамошних учебных заведений, и если он предъявит ЦИК документ, что был послан в Л/ДНР на учебу по направлению государственной структуры, то его ценз не считается нарушенным.

Но все-таки ему важно продавить препятствие в общих интересах, продемонстрировать, что он и его партия стараются для всех. И это тоже один из элементов консолидации комбатантов вокруг себя.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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