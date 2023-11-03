Главное событие недели – собрание общественности в пицундском пансионате «Самшитовая роща» повлекло за собой не просто ряд событий, но и, в некоторой степени, активизировало президента.

Но начну с предыстории. Несколько месяцев назад руководство страны передало курортный объект, который более 30 лет находится в аренде у ООО «Самшитовая роща», из ведения комитета по приватизации Службе государственной безопасности. Формулировка нелепая – заказчиком строительства пансионата в советские времена было СГБ СССР, а значит, СГБ Абхазии является его наследником (слава богу, что не стали СССР искать). В каком направлении мыслит президент Аслан Бжания, поняли все, так как передача курортных объектов и земли российским бизнесменам в этом районе страны проходит красной линией в истории правлении Бжания, а Службу госбезопасности возглавляет его шурин, что значительно облегчает процесс. Арендаторы возмутились, но не очень громко, так как, по-видимому, рассчитывали, что руководству страны хватит ума «не резать курицу, которая несет золотые яйца» для бюджета. Но спустя пару месяцев закончился курортный сезон, и следственные органы МВД в сопровождении спецназа СГБ явились в пансионат для изъятия документов, ссылаясь на некое решение, которое они не могут показать. Учредители ООО оказались не лыком шиты и отправили силовиков за письменным обоснованием изъятия документации. Очередной визит ожидался во вторник, и в пансионате собрались жители Пицунды и неравнодушные представители общественности, оппозиция, которые расценили действия власти как рейдерский захват. Силовики, увидев скопление людей, отменили запланированное мероприятие и провели «разъяснительную работу» на безопасном расстоянии – на государственном ТВ.

А теперь о последствиях. На защиту отечественного предпринимателя от власти, вернее от президента («сегодня «Самшитка», завтра все остальные»), встали все оппозиционные движения, которые до этого момента находились в состоянии размежевания. 2 ноября в Сухуме прошло совместное заседание представителей всех оппозиционных сил, научной и творческой интеллигенции, активных граждан, которые приняли решение об объединении. Получилось прямо-таки по-ленински – «для того чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться». Создан единый координационный совет, который, как следует из названия, будет вырабатывать совместный план действий. «Объединение усилий по противодействию угрозам национальной безопасности», – так сформулировал общую цель созданного совета депутат парламента шестого созыва Алхас Джинджолия.

Объединение оппозиции вынудило Аслана Бжания вернуться в информационное пространство, из которого он выпал после пресс-конференции 19 октября. Президент начал работу с перестановки кадров, которая буксовала больше месяца, с тех пор как он уволил с должности главу своей администрации Джансуха Нанба. Не совсем уволил, а только для того, чтобы назначить на его место, видимо, более верного единомышленника, представителя общественной палаты Абесалома Кварчия. Но здесь что-то пошло не так – место первого вице-премьера, предназначенное для Джансуха Нанба, было занято и не освобождалось по каким-то причинам. Однако после «Самшитки» первый вице-премьер Беслан Джопуа все же освободил свою должность для Джансуха Нанба, сохранив второй портфель министра сельского хозяйства. Даур Кове в очередной (третий) раз обменял портфель министра (на сей раз культуры) на должность четвертого главы администрации Галского района. Явное понижение, но Кове стойко «держал удар» и даже выразил на своей странице в ФБ полное понимание происходящих во власти процессов. Министерство культуры временно возглавила замминистра. Но это еще не все. На этой неделе в отряде помощников и советников Аслана Бжания появился еще один – им стал глава пресс-службы президента Ахра Смыр, уступивший свою должность опять же с приставкой и.о. неизвестной, во всяком случае в журналистских кругах, Теолине Аршба. Понятно, что никакого обоснования, но и даже биографии или фотографии нового руководителя пресс-службы на сайте президента не появилось.

Но «оживление» президента не ограничилось кадровыми перетасовками – Аслан Бжания пошел (поехал) дальше по улицам столицы смотреть, как используются российские средства, поступающие по инвестпрограмме. Он посетил крохотный сквер в центре города, работы в котором ведутся более полугода. Здесь покрасили фонтан и установили освещение. И президент в окружении чиновников и подрядчиков застыл у этой красоты. Вопрос президента к застройщику напомнил бородатый анекдот про экскурсию по психиатрической больнице.

– Освещение будет, правильно же?

– Да, конечно.

– Если будет освещение в стране, то будет освещаться…

И тут стало смешно и Аслану Бжания, и главе администрации столицы Беслану Эшба. Больше вопросов не было. А пользователи соцсетей опять вспомнили про печенье, о наличии которого Бжания спрашивал у отдыхающих этим летом после стихийного бедствия.

Но от президента сразу перейдем к парламенту, так как в правительстве на этой неделе ничего не происходило, если не считать того, что президент представил премьеру нового первого вице-премьера Джансуха Нанба.

Парламент на этой неделе пригласил к себе министра иностранных дел Инала Ардзинба, чтобы спросить его, что он понимает под вхождением Абхазии в состав союзного государства России и Белоруссии. Инал Ардзинба от встречи уклонился – МИД сообщил депутатам, что его нет в стране. Однако в тот же день на страницах ведомства появилось информационное сообщение об онлайн- совещании министра Инала Ардзинба с новым послом Абхазии в Сирии Мухаммадом Али. Судя по картинке, министр находился в Сухуме, а посол в Сирии. Но депутаты на такую маленькую ложь обращать внимания не стали.

Потому как 2 октября прошло заседание сессии парламента. По его результатам стало понятно, что, несмотря на грандиозные экономические успехи, дефицит бюджета по-прежнему составляет почти два миллиарда рублей. О серьезных экономических проблемах свидетельствует и то, что абхазская сторона не смогла выполнить условия российско-абхазского соглашения о софинансировании органов ВД и его действие продлевается еще на два года.

А еще на этой неделе началась старая история с электричеством. Уровень воды в Джварском водохранилище упал до минимума, и правительство вспомнило о наступающей зиме и дефиците электроэнергии, собираемости платежей, все еще неотремонтированной ВЛ, нехватке техники, денег и так далее. Обещают отключения и опять поднять цену на электричество почти в два раза. Пятый за три года глава государственной энергетической компании Тимур Джинджолия сообщил, что правительство уже (!) начало переговоры о предоставлении перетока электроэнергии из России. По неофициальной информации, российская сторона недовольная тем, что в Абхазии не приняты поправки в закон об энергетике (разгосударствление отрасли), угрожает поставками по коммерческим ценам – более пяти рублей за киловатт. Даже не знаю, как мы все будем жить без светящегося фонтана.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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