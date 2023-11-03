Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Президент вернулся к людям. Итоги абхазской недели

Аслан Бжания пошел по улицам столицы смотреть, как используются российские средства, поступающие по инвестпрограмме
Аслан Бжания пошел по улицам столицы смотреть, как используются российские средства, поступающие по инвестпрограмме

Главное событие недели – собрание общественности в пицундском пансионате «Самшитовая роща» повлекло за собой не просто ряд событий, но и, в некоторой степени, активизировало президента.

Но начну с предыстории. Несколько месяцев назад руководство страны передало курортный объект, который более 30 лет находится в аренде у ООО «Самшитовая роща», из ведения комитета по приватизации Службе государственной безопасности. Формулировка нелепая – заказчиком строительства пансионата в советские времена было СГБ СССР, а значит, СГБ Абхазии является его наследником (слава богу, что не стали СССР искать). В каком направлении мыслит президент Аслан Бжания, поняли все, так как передача курортных объектов и земли российским бизнесменам в этом районе страны проходит красной линией в истории правлении Бжания, а Службу госбезопасности возглавляет его шурин, что значительно облегчает процесс. Арендаторы возмутились, но не очень громко, так как, по-видимому, рассчитывали, что руководству страны хватит ума «не резать курицу, которая несет золотые яйца» для бюджета. Но спустя пару месяцев закончился курортный сезон, и следственные органы МВД в сопровождении спецназа СГБ явились в пансионат для изъятия документов, ссылаясь на некое решение, которое они не могут показать. Учредители ООО оказались не лыком шиты и отправили силовиков за письменным обоснованием изъятия документации. Очередной визит ожидался во вторник, и в пансионате собрались жители Пицунды и неравнодушные представители общественности, оппозиция, которые расценили действия власти как рейдерский захват. Силовики, увидев скопление людей, отменили запланированное мероприятие и провели «разъяснительную работу» на безопасном расстоянии – на государственном ТВ.

А теперь о последствиях. На защиту отечественного предпринимателя от власти, вернее от президента («сегодня «Самшитка», завтра все остальные»), встали все оппозиционные движения, которые до этого момента находились в состоянии размежевания. 2 ноября в Сухуме прошло совместное заседание представителей всех оппозиционных сил, научной и творческой интеллигенции, активных граждан, которые приняли решение об объединении. Получилось прямо-таки по-ленински – «для того чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться». Создан единый координационный совет, который, как следует из названия, будет вырабатывать совместный план действий. «Объединение усилий по противодействию угрозам национальной безопасности», – так сформулировал общую цель созданного совета депутат парламента шестого созыва Алхас Джинджолия.

Объединение оппозиции вынудило Аслана Бжания вернуться в информационное пространство, из которого он выпал после пресс-конференции 19 октября. Президент начал работу с перестановки кадров, которая буксовала больше месяца, с тех пор как он уволил с должности главу своей администрации Джансуха Нанба. Не совсем уволил, а только для того, чтобы назначить на его место, видимо, более верного единомышленника, представителя общественной палаты Абесалома Кварчия. Но здесь что-то пошло не так – место первого вице-премьера, предназначенное для Джансуха Нанба, было занято и не освобождалось по каким-то причинам. Однако после «Самшитки» первый вице-премьер Беслан Джопуа все же освободил свою должность для Джансуха Нанба, сохранив второй портфель министра сельского хозяйства. Даур Кове в очередной (третий) раз обменял портфель министра (на сей раз культуры) на должность четвертого главы администрации Галского района. Явное понижение, но Кове стойко «держал удар» и даже выразил на своей странице в ФБ полное понимание происходящих во власти процессов. Министерство культуры временно возглавила замминистра. Но это еще не все. На этой неделе в отряде помощников и советников Аслана Бжания появился еще один – им стал глава пресс-службы президента Ахра Смыр, уступивший свою должность опять же с приставкой и.о. неизвестной, во всяком случае в журналистских кругах, Теолине Аршба. Понятно, что никакого обоснования, но и даже биографии или фотографии нового руководителя пресс-службы на сайте президента не появилось.

Но «оживление» президента не ограничилось кадровыми перетасовками – Аслан Бжания пошел (поехал) дальше по улицам столицы смотреть, как используются российские средства, поступающие по инвестпрограмме. Он посетил крохотный сквер в центре города, работы в котором ведутся более полугода. Здесь покрасили фонтан и установили освещение. И президент в окружении чиновников и подрядчиков застыл у этой красоты. Вопрос президента к застройщику напомнил бородатый анекдот про экскурсию по психиатрической больнице.

– Освещение будет, правильно же?

– Да, конечно.

– Если будет освещение в стране, то будет освещаться…

И тут стало смешно и Аслану Бжания, и главе администрации столицы Беслану Эшба. Больше вопросов не было. А пользователи соцсетей опять вспомнили про печенье, о наличии которого Бжания спрашивал у отдыхающих этим летом после стихийного бедствия.

Но от президента сразу перейдем к парламенту, так как в правительстве на этой неделе ничего не происходило, если не считать того, что президент представил премьеру нового первого вице-премьера Джансуха Нанба.

Парламент на этой неделе пригласил к себе министра иностранных дел Инала Ардзинба, чтобы спросить его, что он понимает под вхождением Абхазии в состав союзного государства России и Белоруссии. Инал Ардзинба от встречи уклонился – МИД сообщил депутатам, что его нет в стране. Однако в тот же день на страницах ведомства появилось информационное сообщение об онлайн- совещании министра Инала Ардзинба с новым послом Абхазии в Сирии Мухаммадом Али. Судя по картинке, министр находился в Сухуме, а посол в Сирии. Но депутаты на такую маленькую ложь обращать внимания не стали.

Потому как 2 октября прошло заседание сессии парламента. По его результатам стало понятно, что, несмотря на грандиозные экономические успехи, дефицит бюджета по-прежнему составляет почти два миллиарда рублей. О серьезных экономических проблемах свидетельствует и то, что абхазская сторона не смогла выполнить условия российско-абхазского соглашения о софинансировании органов ВД и его действие продлевается еще на два года.

А еще на этой неделе началась старая история с электричеством. Уровень воды в Джварском водохранилище упал до минимума, и правительство вспомнило о наступающей зиме и дефиците электроэнергии, собираемости платежей, все еще неотремонтированной ВЛ, нехватке техники, денег и так далее. Обещают отключения и опять поднять цену на электричество почти в два раза. Пятый за три года глава государственной энергетической компании Тимур Джинджолия сообщил, что правительство уже (!) начало переговоры о предоставлении перетока электроэнергии из России. По неофициальной информации, российская сторона недовольная тем, что в Абхазии не приняты поправки в закон об энергетике (разгосударствление отрасли), угрожает поставками по коммерческим ценам – более пяти рублей за киловатт. Даже не знаю, как мы все будем жить без светящегося фонтана.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях

  • 16x9 Image

    Изида Чаниа

    В 1978 году окончила сухумскую среднюю школу №2, в 1983 году – биохимический факультет Абхазского госуниверситета. 

    Работала в газетах «Абхазский государственный университет», «Советская Абхазия», «Аидгылара», на Абхазском ТВ, в газетах «Экспресс-хроника», «КоммерсантЪ», внештатным корреспондентом в российских информационных агентствах «Постфактум», «Интерфакс». С 1998 года по 2016 год – редактор газеты «Нужная газета», с 2016 года – редактор газеты «Мырзаканаа».

    Член Союза журналистов Абхазии, председатель Ассоциации журналистов и работников СМИ Абхазии.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG