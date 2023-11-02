В Абхазии продолжают следить за спором между арендаторами пансионата «Самшитовая роща» и Службой госбезопасности республики. Многим непонятно, почему один из самых крупных и прибыльных туристических объектов должен быть передан в управление ведомства. Развернувшийся скандал прокомментировали и представители СГБ.

На днях в пицундском пансионате «Самшитовая роща» собрались десятки представителей общественности, политики и парламентарии, чтобы, по их словам, противостоять попытке действующей власти отобрать объект у граждан Абхазии и ветеранов войны, у которых договор аренды должен действовать еще немало лет. Участник встречи, общественно-политический деятель Ахра Бжания заявил в тот же день «Эху Кавказа», что налицо попытка рейдерского захвата бизнеса у нелояльных к власти предпринимателей.

Напомним, что еще 23 июня пресс-служба президента Абхазии сообщила: пансионат «Самшитовая роща» передается в оперативное управление СГБ Абхазии. На Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации возложены обязательства по внесению соответствующих изменений в Перечень объектов республиканской и местной (муниципальной) собственности и контроль за исполнением данного постановления.

«Самшитовая роща» – дом отдыха, построенный в 1990 году КГБ СССР. Средств на его строительство не жалели: он обошелся в $55 млн. На сегодня это одно из самых комфортабельных мест размещения туристов в Пицунде – с бассейном, тренажерным залом, баней, сауной, косметическим кабинетом и действующим лечебно-диагностическим комплексом. Строила его турецкая фирма, и построила очень качественно. В первые послевоенные годы в пансионате размещалась миссия ООН в зоне грузино-абхазского конфликта. Затем она переехала в Сухум, а пансионат был сдан в аренду абхазским бизнесменам. Причем и тогда во время обсуждения вопроса об аренде «Самшитки» в парламенте кипели страсти. Наверное, были и другие претенденты…

Затем два десятка лет никаких споров вокруг данного вопроса не велось. Но уже нынешним летом после передачи арендуемой здравницы в оперативное управление СГБ пошли разговоры, что этот прибыльный объект хотят «отжать». Несколько месяцев никаких публикаций на эту тему не появлялось. Но в пятницу, 27 октября, распространилось сообщение, что представители следственного управления Министерства внутренних дел Абхазии при поддержке сотрудников Службы государственной безопасности пытались изъять у ООО «Самшитовая роща» бухгалтерскую отчетность. При этом никаких документов, подтверждающих правомерность подобных действий, учредителям ООО предоставлено не было.

Во вторник 1 ноября в «Самшитовой роще» снова ожидали появления представителей МВД и СГБ, и потому в большом зале собрались желающие противостоять их действиям. К ним обратились арендаторы Дмитрий Ардзинба и Геннадий Айба. Вот выдержки из выступления Айба:

«Спустя год после войны я возглавил курорты, и этот объект был тоже в ведении нашем. Очень, конечно, было сложно. Вы прекрасно все понимаете, что не было отдыхающих и даже намека, что когда-то к нам приедут отдыхающие. Потом сюда подтянулись ооновцы. Благодаря этим деньгам мы пытались не только этот объект восстановить, в порядок привести, но и другие – Новоафонскую пещеру, скажем. Потом в 1999 году мы подошли к Владиславу Григорьевичу (Ардзинба) и попросили сдать нам этот объект в аренду. Владислав Григорьевич говорит: «Вы что делаете? Вы не потянете» – потому что ни одного отдыхающего на тот момент близко в Абхазии не было. Он говорит: «Возьмите другие какие-то, есть же еще объекты в нормальном состоянии». Мы говорим: «Нет, мы хотим этот». «А вы вытянете?» Мы говорим, что постараемся. Три года ни одного отдыхающего здесь не было. Не дали развалиться… По чайной ложке, по чуть-чуть перевозили отдыхающих, когда была граница закрыта. Постепенно, постепенно жизнь пошла, пошли какие-то заработки. Мы начали делать ремонт. Больше того, за все время нашей деятельности в «Самшитовой роще» мы три капитальных ремонта сделали. Вот кроме стен, бетона, все от начала и до конца поменяли. Вот просто все. Насколько я знаю, мы больше всех из этой структуры платим налогов».

Что же случилось дальше? Айба с недоумением продолжал:

«В один прекрасный момент вообще нежданно-негаданно нам говорят, что этот объект передают в управление СГБ. Извините, 25 лет здесь находиться - и хотя бы в курс поставить, хотя бы проконсультироваться, посоветоваться – ни одного слова, мы узнаем из средств массовой информации. Не совсем понятно, что происходит. Ну, прекрасно мы все понимаем, что сама ситуация возникла не между СГБ и нами, это идет от президента. Это его инициатива, это его идея. Стравить нас, наш коллектив, компаньонов с целой службой. Хотя при всем при этом мы абсолютно ничего не имеем ни против службы, ни против ребят… Если бы обратились ко всем и сказали: вот государству сложно сегодня, помогите силовым или каким-то структурам, создайте какой-то фонд, я не знаю, попечительский совет – двумя руками «за». Если кто-то рубль даст, мы готовы даже два… Но в виде наказания – чтобы как порка публичная, чтобы показать всем остальным, если мы с «Самшиткой» решаем, то с вами… Тридцать лет жизни здесь провести… Как родное – и коллектив, и все… Душу сюда вложить, в конце концов, потратить всю свою жизнь».

А вчера по Абхазскому телевидению ситуацию прокомментировал заместитель председателя Службы госбезопасности Абхазии Заал Хварцкия:

«Нами была предпринята попытка адаптировать неактуальные на сегодняшний день договорные отношения с текущими реалиями. Мы провели поэтапные переговоры с соучредителями, в которых предложили рассмотреть возможность увеличения арендной платы. Подобного рода предложение показалось нам разумным, так как объект туристического назначения с номерным фондом свыше четырехсот номеров, с многочисленными точками общепита и иным функционалом коммерческого значения выплачивает государству всего три миллиона восемьсот тысяч рублей ежегодно. Нам, к примеру, известны случаи, когда гостиницы с номерным фондом в 25-27 номеров сдают в аренду за семь и более миллионов рублей. К сожалению, вынуждены констатировать, что переговоры зашли в тупик и, возможно, стали на паузу. При этом хотим отметить, что мы действительно до сегодняшнего дня не проявляли каких-либо инициатив по расторжению договора с арендаторами. Тем более нами не рассматривался и не рассматривается вопрос о кадровой политике в пансионате. Сохранение профессионального коллектива «Самшитовой рощи» имеет для нашей Службы особо важное значение».

Это было первое выступление в СМИ сына героя Отечественной войны народа Абхазии Мушни Хварцкия, привлекшее внимание широкой общественности.

Бывший премьер-министр Абхазии Артур Миквабия в разговоре с «Эхом Кавказа» отметил, что довод о том, что объект раньше принадлежал КГБ, не выдерживает критики:

«Я хочу сказать, что после того, как Советский Союз закончился, было решение Владислава Ардзинба, который сказал: все, что на нашей территории стоит, мы это национализируем. Я имею в виду, все объекты. В том числе профсоюзные и так далее.

– Да.

– Потом кому-то дали выкупить, кому в аренду дали. А то, что ссылаются на КГБ СССР, это несуществующая организация, мало ли что было.

– Но сейчас арендаторы видят в происходящем попытку отжать у них такой комфортабельный туристический объект.

– Вообще, арендаторы почему его не приватизировали, я не знаю. Надо было до этого приватизировать – и не было бы вопросов».

Артур Артемович считает, что рассуждать о намерениях можно очень долго, пока нет доказательств. Но если у кого-то такие намерения и присутствуют, после общественного резонанса осуществить их будет трудно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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