На фоне того, как Израиль готовится к решающей стадии операции в секторе Газа, в Тель-Авив вновь прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Среди его главных задач – убедить Израиль снизить интенсивность ударов по густонаселенным районам и обеспечить максимальную безопасность местных жителей. Тем временем союзник ХАМАСа ливанская «Хезболла» обещает Израилю проблемы на севере, если ЦАХАЛ не свернет боевые действия в Газе.

Израильские войска замкнули кольцо вокруг города Газа на севере палестинского анклава. ЦАХАЛ готовится к решающей стадии операции по зачистке главного населенного пункта сектора от боевиков ХАМАСа. При этом в Армии обороны продолжают настаивать на том, что гуманитарный кризис провоцируют террористические организации, действующие в Газе.

«Мы продолжаем проливать все больше света на то, как ХАМАС цинично использует население. Сегодня мы опубликовали запись официального разговора представителя системы здравоохранения Газы с нашими силами и описание того, как ХАМАС использует топливо, предназначенное для больницы Шифа в своих террористических целях, обкрадывая больницу. Хотя ХАМАС утверждает, что топливо в больницах заканчивается, они сами крадут его у больных и пациентов. Мы продолжим разоблачать действия ХАМАС и то, как они цинично используют население в качестве живого щита», – заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

На фоне продолжения военной операции в секторе Газа в Израиль с третьим за последний месяц визитом прибыл госсекретарь США. Одна из задач Энтони Блинкена – убедить партнеров в необходимости максимального обеспечения безопасности населения Газы. На встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом Блинкен подчеркнул:

«Очень важно, чтобы, когда дело доходит до защиты гражданских лиц, попавших под перекрестный огонь, было сделано все, чтобы защитить их и оказать помощь тем, кто так отчаянно в ней нуждается, кто никоим образом не несет ответственности за произошедшее 7 октября. Мы работаем над всем этим вместе, у нас есть общая решимость довести дело до конца, и эта решимость не ослабнет. Мы также каждую минуту думаем о заложниках. И мы полны решимости сделать все возможное, чтобы вернуть их в целости и сохранности».

Ицхак Герцог, со своей стороны, опроверг обвинения в адрес Израиля в неизбирательности ударов по объектам в секторе Газа. По словам президента, ЦАХАЛ делает все возможное, чтобы население анклава не использовалось боевиками ХАМАСа в качестве «живого щита»:

«Я хочу показать, с каким уважением мы относимся к гуманитарному и международному праву. Это листовка, которую мы рассылаем жителям Газы, мы разослали более одного миллиона подобных листовок, отправили шесть миллионов текстовых сообщений и осуществили четыре миллиона телефонных звонков жителям Газы, заранее предупреждая об атаках, в том числе в Джабалии. Мы призываем их покинуть здания и районы, откуда по нам запускают ракеты, стреляют пушки и минометы, откуда происходили ужасающие, жестокие нападения. Все эти доказательства говорят сами за себя – мы защищаем гражданских лиц, переходящих в безопасную зону, давая им право на необходимую гуманитарную помощь и возможность защитить себя».

Однако союзники ХАМАСа продолжают настаивать: если Израиль не свернет боевые действия, последствия не заставят себя долго ждать. Впервые с начала войны с обращением к сторонникам выступил лидер ливанской группировки «Хезболла», которая время от времени обстреливает северные районы Израиля, заставляя держать на этом направлении значительную часть войск. Хасан Насралла восхвалил, как он выразился, «славную операцию», проведенную ХАМАСом 7 октября, и заверил, что эта атака показала «хрупкость и слабость Израиля»:

«Эта славная, масштабная операция вызвала землетрясение в плане безопасности, военного дела, политики, дипломатии и даже психологически. Это будет иметь глубокие стратегические последствия. Израиль ошибается, когда ставит перед собой такие цели, как полная ликвидация ХАМАСа и «Хезболлы». Израиль допустил ошибку, когда выбрал для своей кампании недостижимую цель – ликвидацию ХАМАСа. Ту же ошибку он допустил в 2006 году, когда объявил, что уничтожит «Хезболлу». Цели, стоящие перед нами сейчас: прекращение боевых действий по гуманитарным причинам, достижение победы ХАМАСа».

Впрочем, как и ожидалось, шейх Насралла воздержался от объявления войны, ограничившись лишь общими угрозами.

Израиль в ответ предупредил: если «Хезболла» перейдет от громких заявлений к реальным действиям, ответ ЦАХАЛа будет не менее жестким, чем в отношении ХАМАСа. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари дал понять: войска на севере находятся в полной боевой готовности:

«Вчера мы провели широкомасштабную атаку и нанесли удар по ряду террористических ячеек «Хезболлы» в ответ на массированный огонь, который привел к ранениям среди гражданского населения. Наши силы в районе северной границы находятся в состоянии высокой боевой готовности и готовы реагировать на любой инцидент, возникающий сегодня, завтра или в ближайшее время».

Впрочем, главный союзник Израиля Вашингтон пока не видит серьезных предпосылок к возможности открытия «Хезболлой» второго фронта.

«Очевидно, мы обеспокоены продолжающимися нападениями на израильские силы на севере, как и сами израильтяне. Но мы пока не видим никаких признаков того, что «Хезболла» готова действовать в полной мере. Так что посмотрим», – сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

При этом Россия, занявшая пропалестинскую позицию, проводит собственные консультации со странами региона. На встрече с главой МИД Кувейта его российский коллега Сергей Лавров обозначил позицию Москвы:

«Мы призываем активизировать усилия по обеспечению условий для скорейшего возобновления всеобъемлющего переговорного процесса между Палестиной и Израилем. Понятно, что на данном этапе это сделать сложно, но как только мы достигнем режима прекращения огня, нам необходимо вернуться к возобновлению прямых переговоров о создании независимого палестинского государства, предусмотренного решениями Совета безопасности ООН в границах 1967 года, государства, которое будет существовать в мире и безопасности с Израилем».

Что касается недавних масштабных антисемитских выступлений на Северном Кавказе, то Москва заверяет: это следствие информационной войны со стороны Запада. Люди же, как подчеркивает президент России Владимир Путин, не могут без гнева смотреть на то, что делает Израиль с населением Газы:

«Конечно, они вбрасывали фейковые новости. Мы знаем, что информацию распространяли через социальные сети люди, которые живут за границей, в том числе и в Украине. В этом плане меня, конечно, удивляет позиция этих заокеанских субъектов. Они вроде поддерживают евреев Израиля и в то же время с помощью своих агентов из Украины пытаются организовать еврейские погромы в нашей стране. Какой невероятно подлый трюк! Это уже не двойные стандарты, даже не знаю, как это назвать, это какое-то извращенное состояние ума. И это говорит о том, что на самом деле они, скорее всего, преследуют свои интересы, а не интересы каких-то третьих народов и третьих стран. И в данном случае интерес состоит в том, чтобы бороться с Россией и дестабилизировать Россию изнутри. Это абсолютно неприемлемо в нашей многонациональной стране. Конечно, на фоне нынешних ужасных событий это легко сделать. Как я уже говорил ранее своим коллегам во время заседания Совбеза, когда видишь страдающих, окровавленных детей, сжимаются кулаки и наворачиваются слезы. Я думаю это реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека нет сердца, оно каменное. Но в то же время мы должны с ясной головой понимать, где корень зла, откуда оно исходит».

ХАМАС между тем готов на «полный компромисс» с Израилем по сделке об освобождении всех израильских заложников, захваченных 7 октября. Об этом заявил старший член политбюро группировки Гази Хамад.

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. И мы хотим, чтобы наши заключенные тоже вернулись домой. Так что я думаю, что мы готовы сейчас к полному компромиссу, к полной сделке, чтобы получить всех заложников, военных или гражданских».

По данным Израиля, ХАМАС с 7 октября удерживает в заложниках 242 человека. Четырех заложников освободили сами члены группировки, еще одного освободили израильские войска. ХАМАС утверждает, что спрятал заложников в «безопасных местах и туннелях» в секторе Газа. Ранее представители Армии Израиля сообщали, что среди заложников два десятка детей и от 10 до 20 человек старше 60 лет. Что касается палестинских заключенных, то в июле этого года ООН сообщала, что

Израиль удерживает в тюрьмах около пяти тысяч палестинцев.

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