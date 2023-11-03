Администрация Сухума начала восстанавливать тротуары, на отсутствие которых давно жалуются горожане. Одновременно идет реконструкция одного из старейших городских парков столицы. Своими мыслями о том, как идет озеленение города, поделился Артур Чолокян, инструктор горного туризма, администратор группы «Сухумская беседка» в социальной сети Facebook. Он считает, что восстановление тротуаров заслуживает всяческого одобрения, но в вопросе озеленения городским властям недостает системного подхода.

– Артур, в чем суть проблемы?

– Я вижу, что отношение администрации нашего города к зеленому облику столицы, который был создан в 1950-х годах, в основном очень поверхностный, к нему очень несерьезно относятся.

– В чем это выражается?

Да, это прекрасные шикарные эвкалипты, они прижились, но когда вся улица засажена платанами, а там в разнобой будут расти эвкалипты, я бы сказал, что это выглядит немножко по-деревенски

– Нет систематической посадки растений. За последние тридцать лет зеленый облик столицы поредел, образовалось очень много проплешин на центральных улицах города, большие промежутки между деревьями там, где раньше их было много. Некоторые деревья высохли и были спилены, другие просто спилили. И до сих пор нет даже попыток восстанавливать этот облик. Например, район Синопа, Кодорское шоссе. Когда едешь вдоль трассы, видишь большие участки дороги, где раньше росли огромные красивые гималайские кедры, сейчас там ничего не растет. И если даже местами что-то посажено, видно, что нет системного подхода. Пример для меня – улица Воронова, которая в советское время была красиво засажена одними платанами. А теперь я вижу, что кто-то, я не знаю это администрация или волонтеры, в районе армянской школы высадили эвкалипты. Да, это прекрасные шикарные эвкалипты, они прижились, но когда вся улица засажена платанами, а там в разнобой будут расти эвкалипты, я бы сказал, что это выглядит немножко по-деревенски. Даже если волонтеры или кто-то сам решил посадить какие-то деревья, администрация должна такие действия контролировать.

– Артур, Сухум – это южный город, и летом в городе очень жарко. Создается впечатление, что в середине прошлого века город был более зеленый и более тенистый, чем сегодня. Как вы ощущаете эти изменения в городе?

Мне кажется, что можно было об этом подумать на перспективу и оставлять квадраты, чтобы через несколько лет иметь возможность высадить деревья. Легче это сделать сейчас, на это не нужны миллионы

– Именно это я и хочу сказать, потому что мы – южная страна, и Сухум – южный город, но у меня такое впечатление, как будто у нас идет бой с тенью. Деревья постоянно вырубаются, обрубаются, бесконтрольно варварски сносятся… Сейчас я обратил внимание на то, что у нас появилась хорошая тенденция: администрация города делает тротуары. Люди радуются этому, и я тоже рад, несомненно. Но недавно, прогуливаясь по улице Джонуа и по улице Гулия, я увидел, что на новом и свежем тротуаре нет места для деревьев. Там, где растет дерево, вокруг него делают рамочку, а потом уже делают тротуар. Но там, где деревьев нет, а они всегда были, потому что в советское время деревья сажали вдоль всех улиц на равных расстояниях, так вот теперь там выкладывают просто гладкий ровный тротуар из плитки. Мне кажется, что можно было об этом подумать на перспективу и оставлять квадраты, чтобы через несколько лет иметь возможность высадить деревья. Если через несколько лет администрация проснется и захочет высадить деревья, то придется долбить и ломать новый тротуар. Мне кажется, что легче это сделать сейчас, на это не нужны миллионы, просто надо продумать заранее. Вот это и есть стратегическое мышление, а я его не вижу у администрации города.

– Поскольку вы неравнодушны к зеленому покрову города, что еще привлекает ваше внимание?

Люди сажают, кто во что горазд, их не стоит обвинять в этом, но администрация должна следить за этим и не пускать все на самотек

– Касаясь зеленого облика столицы, могу сказать, что у нас существует принцип: где-то густо, а где-то пусто. Сейчас если что-то сажают, то на набережной. Хибла Герзмава сажает на набережной сакуру; есть фестиваль Фазиля Искандера, и в честь него сажают тоже на набережной эвкалипты. Этого все равно недостаточно, но по сравнению с другими парками и улицами города набережная все же перенасыщена растительностью и вниманием. А вот другие части города страдают от невнимательности. На проспекте Мира в центральной его части огромное количество мест, где можно высадить тот же камфорный лавр, который растет вдоль всей этой улицы. Но мы видим, как люди перед своими домами сажают то, что они могут или хотят посадить. Где-то растет мушмула, где-то еще непонятно какое дерево. Люди сажают, кто во что горазд, их не стоит обвинять в этом, но администрация должна следить за этим и не пускать все на самотек.

– Если помечтать, Артур, каким бы вы хотели видеть город?

– Ярким, цветущим, зеленым, ухоженным и чистым Черноморским городом, в котором была бы видна рачительная рука хозяина, в данном случае администрации. Чтобы было понятно, что город любят его жители и те, кто должен о нем заботиться.

– Буквально сейчас происходит реконструкция парка «Сказка», который находится на пересечении улиц Воронова и проспекта Мира. Парк непростой, я помню, что какое-то время тому назад вы поднимали вопрос в связи с этим парком. Напомните, пожалуйста, что это было? И что вы ждете от его реконструкции, каким хотите видеть?

– Парк «Сказка» долгое время был, наверное, самым заброшенным центральным парком Сухума. И, когда несколько лет тому назад началась его реконструкция, я был рад. Но однажды, проходя мимо парка, я увидел, что строители тракторами сносят осветительные столбы. А я знал, что эти столбы имеют исторические корни, это столбы Индо-Европейского телеграфа, который в XIX веке соединял Лондон и Индию через территорию Российской империи. Он шел вдоль побережья современного Краснодарского края через Грузию, Абхазию и дальше в Европу. На каждом столбе есть надпись «Siemens Brothers London №5», они чугунные. Братья Сименс приезжали сюда и устанавливали эти столбы. Видимо, в советское время, в пятидесятых годах, на территории этого парка собрали со всего города эти столбы и установили здесь как осветительные, поддерживающие плафоны. Возможно, этот парк – единственное место на всем Черноморском побережье, где находится такое большое количество этих столбов. Я как-то изучал эту тему…

– Расскажите, пожалуйста, подробнее, это интересно.

– Есть люди в России, которые ищут эти столбы. Их, может быть, один или два на всем Черноморском побережье Краснодарского края можно встретить. А тут в Абхазии в одном только месте их больше десяти. Я понимаю, что мало кто об этом знал, видимо, никто не обращал на них внимания. Когда я увидел, как их варварски тракторами сносят и ломают, а это чугун, и ему больше 100 лет, соответственно, он очень хрупкий, я обратился к вам, чтобы вы помогли осветить эту тему на «Эхе Кавказа». И тогда администрация, узнав о ценности этих столбов, пообещала, что они их будут реставрировать и потом установят на том же месте. Кстати, вчера я увидел новость, что в парке «Сказка» начали устанавливать отреставрированные столбы. Это очень хорошая новость, я очень рад, что администрация сдержала свое слово, и надеюсь, что удалось сохранить максимальное количество этих столбов, что администрация помнит о своем обещании. Ремонт движется к завершению, и я надеюсь, что мы увидим эти отреставрированные столбы на тех же местах. Я бы хотел увидеть этот парк с теми же столбами, и чтобы он приобрел благодаря этому особую историческую ценность. Это даже могло бы стать его рекламной фишкой, потому что принято везде в мире использовать памятники. Например, в Гагре есть памятник Индо-Европейскому телеграфу, но это – самодел, потому что они не нашли ни один настоящий столб, они не знали, что такое количество столбов есть у нас в Сухуме.

– Что необходимо сделать, чтобы ситуация с озеленением в городе как-то начала меняться?

Я думаю, что можно было бы заказать государству определенное количество саженцев из тех пород деревьев, которые растут в нашем городе, с расчетом на четыре года

– Нужно стратегическое мышление. Я могу вспомнить случай, который был несколько лет тому назад. Я решил посадить на проспекте Мира пару деревьев в том месте, где этих деревьев уже нет, там росли камфорные лавры. Я поехал в Институт ботаники в Агудзеру, чтобы купить саженцы камфорного лавра. На месте узнал, что у них таких саженцев нет. Я поговорил с агрономом и узнал, что ни местные администрации, ни государство, никто у них подобные саженцы не заказывает. Он сказал, что, если бы им заказали, они бы могли выращивать эти саженцы в большом количестве, но нужно время. Я думаю, что можно было бы заказать государству определенное количество саженцев из тех пород деревьев, которые растут в нашем городе, с расчетом на четыре года. Оплатить Институту ботаники эту работу, и через четыре года мы бы получили большие хорошие саженцы этих растений. Я вижу в этом двойную выгоду. Мы поддерживаем местного производителя, и деньги не уходят за границу. Кроме того, если даже что-то сажается, например, пальмы или другие растения, решение, как я понимаю, принимается относительно быстро, и в срочном порядке закупают за границей необходимые растения. Плюс заключается в том, что мы получаем здоровые местные саженцы, в которых нет никаких вредителей, это важно, так как эта проблема существует. Мы знаем, что в тех же эвкалиптах, которые были посажены на улице Воронова, обнаружили каких-то вредителей. Просто надо заложить это года на четыре вперед, наверное, как-то так…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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