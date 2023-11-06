Сочинского бизнесмена с абхазским диппаспортом объявили в розыск

МВД России объявило в розыск бизнесмена Рубена Татуляна, известного как «Робсон». Это следует из базы розыска ведомства, сообщили российские СМИ.

В карточке указано, что разыскиваемый имеет дипломатический паспорт, который был выдан в Абхазии в 2020 году. По какой именно статье разыскивается бизнесмен, не уточняется.



Ранее «Известия» сообщали, что правоохранители провели обыск у Татуляна в Сочи по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. Отмечалось, что бизнесмена подозревают в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилищных комплексов в Сочи. Российский «Пятый канал» со ссылкой на источник передавал, что бизнесмен, предположительно, находится в Армении.

Напомним, что прошлогоднее интервью абхазского оппозиционера Адгура Ардзинба «Эху Кавказа», в котором он рассказал, что 1 декабря 2020 года Рубен Татулян получил абхазский паспорт, спровоцировало скандал в самопровозглашенной республике. Сам Татулян тогда говорил, что его прадеды, деды и родители родились и проживали в Абхазии, а родственники «проливали кровь» за её свободу.