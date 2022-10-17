Оппозиция критикует получившего абхазский паспорт бизнесмена Татуляна

Интервью лидера Абхазского народного движения (АНД) Адгура Ардзинба «Эху Кавказа» спровоцировало скандал в Абхазии.

Напомним, что Ардзинба направил запрос в Генеральную прокуратуру самопровозглашенной республики с просьбой провести проверку законности выдачи абхазских паспортов. При этом он рассказал, что 1 декабря 2020 года паспорт получил российский бизнесмен, руководитель Федерации спортивной борьбы города Сочи Рубен Татулян. Он известен по прозвищу «Робсон».

В ответ Татулян заявил, что его прадеды, деды и родители родились и проживали в Абхазии, а родственники «проливали кровь» за её свободу. При этом бизнесмен обвинил Ардзинба в распространении фейков и предложил ему средства на приобретение шампуня Head & Shoulders.

В организации ветеранов «Аруаа» это заявление Татуляна назвали «оскорбительным и провокационным выпадом», выразив при этом надежду, что необдуманные заявления не нанесут ущерб межэтническим отношениям в Абхазии.

«Хотим напомнить, что запрос в прокуратуру общественной организацией был направлен не только в отношении Татуляна, а в отношении всех, кто получил гражданство за последние два года именно по указу президента», – сказано в заявлении.

Возмущение в связи с заявлением Татуляна выразила и оппозиционная общественная организация «Аидгылара».

«Абсолютно непонятно, почему и на каком основании житель Краснодарского края Российской Федерации Татулян Рубен решил, что у него есть право и основания вмешиваться в политическую жизнь страны и давать на этот счёт комментарии», – сказано в заявлении.

«Татуляну, которому показалось, что меценатство способно развязать руки и распустить язык, сообщаем, что никакие транспортные средства и финансовая помощь, оказываемая его друзьям, или друзьям его друзей, ни в коей мере не способны гарантировать его право на разнузданность и вседозволенность в своих высказываниях и действиях», – добавили в общественной организации.

В провластной партии «Амцахара» выступили в защиту «известного мецената» Татуляна, в частности, передавшего в мае текущего года Абхазии пять новых автомобилей марки «Нива».

«Его родство и связь с Абхазией исчисляется сотней лет, и мы, ветераны, знаем и чтим заслуги его родных в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг. Не может не знать Адгур Ардзинба, какую помощь на протяжении многих десятков лет оказывает Рубен Татулян Абхазии, в том числе, в один из тяжелейших периодов – COVID–19», – говорится в заявлении.

В партии «Амцахара» также напомнили, что именно тема паспортизации привела к 2014 году к отставке абхазского президента Александра Анкваба.

«Нас нисколько не удивила очередная попытка использовать актуальную в обществе патриотическую тему для личных интересов – возвращения во власть. Ситуация не новая. И лица знакомые, и сценарий тот же», – сказано в заявлении.

В Абхазском народном движении, в свою очередь, реакцию провластной партии назвали «истеричной».

«Рьяная защита интересов полукриминального «бизнесмена» из Сочи, который периодически фигурирует в криминальных сводках зарубежной прессы, ставшего главным «меценатом» при правлении Аслана Бжания, красноречиво характеризует правление действующего президента. Дошло до того, что данный человек с явной поддержки высших должностных лиц страны стал в оскорбительной форме «советовать» абхазскому народу, как ему устраивать своё государство. Аслан Бжания в своем стремлении обогатить себя и свою семью привел нашу страну к полной маргинализации», – заявили в АНД.