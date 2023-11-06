Изида Чаниа

Информационное пространство все чаще заполняется постновостными объяснениями «дешифровальщиков», которые рассказывают, что хотел сказать тот или иной публичный деятель. Как-то так случилось, что политики, артисты, деятели культуры где-то растеряли свой словарный запас и перешли на неизвестный никому язык. Пока мы разбирались, правильно ли мы все поняли Маргариту Симоньян, на помощь пришла готовая взять на себя всю вину безмолвная нейросеть, которая подделала голос и видео Дудя с Цыгановой. И ситуация стала совсем запутанная: мало того что СМИ рассказывают о событиях, преломляя их через призму редакционной политики и цензуру, так теперь еще стало непонятно, кого мы слушаем – робота или человека? Где найти правду, как распознать козни искусственного интеллекта, переплюнувшего всех интриганов в мировой истории? Тут даже «синхронный переводчик» будет выглядеть как нечто технологически устаревшее.

Слава богу, что технологии в Абхазии не зашли столь далеко, да и наша страна, видимо, к счастью, интересует мирового потребителя информации гораздо меньше, чем Цыганова с Дудем и Симоньян. Но идиотские ситуации, незамеченные миром, регулярно случаются и у нас. О чем говорят чиновники, часто не понимают не только в народе, но и там, наверху.

К примеру, депутаты не могут понять министров, ответственных за принятие решений. Конечно, это приятно, потому как сближает нас с нашими избранниками. Вот на прошлой неделе депутаты парламента Абхазии пытались поговорить по душам с министром иностранных дел Иналом Ардзинба. Оказалось, что они, как и все мы, в задумчивости и хотят узнать, что зашифровано в месседже нашего руководства, заявляющего о фантастической идее вхождения Абхазии в союз, созданный Белоруссией и Россией. Но не будем гадать о том, что имеют в виду президент и министр, когда говорят о «готовности» Абхазии – народ, себя лично, финансовые возможности или профессиональные ресурсы, потому как вопросов много. Скажем только, что министр уклонился от встречи с депутатами, и вероятность того, что он не может ответить на вопросы, сразу возросла в разы. Возможно, мы опять все неправильно поняли, а может быть (попытаюсь подсказать «перевод», пока в их штате нет синхрониста), Абхазия будет выступать в Союзе России и Белоруссии в качестве наблюдателя или вольного слушателя или, не побоюсь этого страшного слова, фасилитатора? Но это мои домыслы, будем ждать – может быть, когда возьмут в штат синхронного переводчика, ситуация прояснится. Главное, чтобы это произошло до того как, а не после.

А пока о другом непонятном шифре, из-за которого развернулись баталии в абхазском информационном пространстве. Я не буду повторять в подробностях решение правительства, согласившегося изобрести для Службы государственной безопасности, возглавляемой шурином президента, новую «эффективную» форму деятельности - смесь семейного подряда и хозрасчета, – передав им в управление один из самых крупных курортных объектов в Пицунде «Самшитовую рощу». Об этом достаточно сказано, и это, на самом деле (в нынешней ситуации), неудивительно, ведь единственной видимой функцией СГБ в последние годы стало исполнение поручений их бывшего начальника Аслана Бжания, впорхнувшего (лиричность навеяна заявлением пропрезидентских сил) в президентское кресло в 2020 году. Поэтому я остановлюсь только на избранной руководством аргументации, так как она все из той же серии – думали одно, сказали другое.

Итак, в июне нынешнего года глава Госкомимущества Беслан Кубрава официально объяснил, что передача курортного объекта происходит потому, что СГБ обратилась в правительство с такой просьбой. А правительство, «учитывая ведомственную принадлежность объекта в период Абхазской АССР», приняло решение «в строгом соответствии с действующим законодательством». (Однако руководство Грузии может не суетиться, речь идет об отдельно взятом объекте, не имевшем отношения к СГБ Грузии.) А уже в ноябре нынешнего года выясняется, что Беслан Кубрава имел в виду совсем не то, что сказал. И это наша тема.

Дешифровщиками выступили проправительственная партия «Амцахара» и некий Союз политических сил, костяк которого составляют советники и помощники президента Аслана Бжания. Вот они-то все вместе и объяснили нам, что у бюджетообразующего ООО «Самшитовая роща» маленькая арендная плата и намекнули, что у них есть проблемы с уплатой налогов, и правительство, оказывается, недовольно этим. «Любой предприниматель, эксплуатирующий принадлежащий государству объект на условиях аренды, должен оплачивать ее актуальную рыночную стоимость, а не наслаждаться исключительной льготной расценкой для извлечения сверхприбылей в собственный карман. Государство должно получать максимум прибыли со всех сданных в аренду частным лицам объектов». Фраза выглядит поэтично и абстрактно (вроде как адресована всем предпринимателям и никому конкретно), но не скажу, что умно. И не только потому, что в это же время президент Аслан Бжания заявляет о беспрецедентных льготах иностранным бизнесменам, направляет в парламент поправки к законам, освобождающие иностранных олигархов от уплаты арендной платы, налогов, придумывает для них льготы при оплате за коммунальные услуги и так далее. А прежде всего, потому что правительство устанавливает размер арендной платы, и только у него есть инструменты, позволяющие обязать налогоплательщиков к соблюдению финансовой дисциплины. Поэтому самый главный вопрос: зачем же передавать чекистам курортный объект, если надо поменять систему начисления арендной платы, расчет стоимости объектов, который, кстати, существует с приснопамятных времен и давно не отвечает существующим реалиям, не только в ООО «Самшитовая роща», но и в тех объектах, которые переданы в аренду или приватизированы сторонниками президента. Или тогда давайте огласите принципы справедливости по шкале Бжания: отдельные условия для арендаторов и налогоплательщиков, которые голосовали за Аслана Бжания, отдельные для тех, кто голосовал против, и для тех, кто не выполнил свой гражданский долг у избирательной урны. Такой «ход конем», особенно перед выборами, может поднять упавший до нулевой отметки рейтинг Аслана Бжания и подтянуть к нему электорат.

Но если без сарказма, то вернемся к дешифровке и зафиксируем, что, когда Беслан Кубрава говорил о «ведомственной принадлежности объекта в период Абхазской АССР», он, оказывается, имел в виду арендную плату и налоговые поступления. Поэтому спор о принадлежности уже неактуален. Актуален размер аренды. Самое время похлопать в ладоши чудесному правительству, которое думает о пополнении дефицитного бюджета. Но тут логическая нить опять рвется в клочья прямо-таки на глазах, потому что повышение стоимости арендной платы, которая будет поступать не в бюджет, а в фонд СГБ (оказывается, есть такой), уменьшит налоговые поступления в бюджет страны. Так в чем же тогда интерес правительства, государства? Может, нам где-то арендовать дешифровальщиков для президентских дешифровальщиков, которые дадут разъяснения теперь еще и по поводу их заявлений?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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