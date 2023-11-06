В Эргнети прошла техническая встреча в рамках МПРИ

В селе Эргнети, расположенном на линии де-факто грузино-югоосетинской границе, прошла техническая встреча в рамках МПРИ

«Без комментариев», - сказал информагентству «Рес» руководитель югоосетинской делегации Егор Кочиев, комментируя итоги встречи.

Встреча была посвящена инциденту, произошедшему у разделительной линии в селе Кирбали Горийского муниципалитета. Российские военные при попытке задержания смертельно ранили гражданина Грузии. Им оказался Тамаз Гинтури – брат члена сакребуло Горийского муниципалитета от «Нацдвижения» Николоза Гинтури.

По горячей линии грузинская сторона запросила техническую встречу по данному вопросу.

В МВД Грузии сообщили, что возбудили уголовное дело по двум статьям - убийство и незаконное лишении свободы. В ведомстве заявили, что по данному факту правоохранители проводят следственные действия.

Миссия наблюдателей ЕС в своем заявлении строго осудила применение силы в любой форме и выразила крайнюю обеспокоенность инцидентом со стрельбой, который повлек смерть человека.

Миссия опубликовала заявление, в котором говорится, что «для сохранения мира, безопасности и стабильности в регионе необходимо пресекать подобные инциденты». Миссия призывает все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации.