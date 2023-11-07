Предвыборные инициативы правительства делают бюджет будущего года особенно социально ориентированным. Однако эксперты задаются при этом вопросом об источниках этих средств, особенно на фоне изменчивой геополитической ситуации и неясных перспективах экономического развития.

Госбюджет на 2024 год запланирован исходя из прогноза экономического роста в 5,2%, что, по мнению экспертов, выглядит довольно скромно в свете заявлений правительства о взрывном росте экономики, наблюдавшемся в предыдущие годы. В бюджете 2024 года увеличены как доходная, так и расходная части при дефиците в 2,7% ВВП (2,3 миллиарда лари). Доходы предполагаются на уровне рекордных 23,9 миллиардов лари (больше на 1,7 миллиардов лари) при прогнозируемом уровне годовой инфляции в 3%.

Больше всего увеличивается бюджет двух министерств: Минздрава – на 627 млн лари, что составит треть бюджета (7,7 миллиардов лари), и Министерства образования – на 262 миллионов лари (2,3 миллиарда лари). При этом обращает на себя внимание скромный бюджет Министерства обороны, который увеличивается всего на 7%. Половина из этих средств пойдет на повышение зарплат военнослужащих. К примеру, бюджет Службы госбезопасности будет увеличен на 12%.

В оппозиции считают, что бюджет 2024 года является предвыборным, когда правительство широкими жестами пытается завоевать сердца избирателей. При этом не исключено, что до окончательного утверждения бюджета появятся новые расходные статьи.

По мнению доктора экономических наук Рамаза Герлиани, высокие социальные издержки говорят о тяжелом социальном фоне.

«Пенсионные расходы планируется увеличить на 446 миллионов лари – до 4 миллиардов лари. Сумма, выделяемая на социальную помощь целевым группам населения, увеличивается на 124 миллиона лари. То есть граждане не могут стать самодостаточными, малообеспеченные семьи остаются зависимыми от бюджетных средств. Власти могут с легкостью этим манипулировать в предвыборном году», – заявил экономист.

В свою очередь, по мнению основателя и вице-президента «Новой экономической школы – Грузия» Гии Джандиери, рост социальных выплат ляжет дополнительным бременем на экономику следующих лет, так как, исходя из геополитической ситуации, трудно рассчитать, каковыми окажутся доходы государства в будущем:

«Нас ждет год выборов и, без сомнения, безудержный рост социальных расходов, в том числе и увеличение зарплат учителям, что носит предвыборный характер. Этим власти демонстрируют, что они рядом с народом, однако не стоит забывать, что беспрецедентный рост экономики последних двух лет основан на внешних факторах, а не на росте реального сектора. Никто не предлагает заглянуть чуть дальше и сказать, что будет с экономикой через два года на фоне сильно возросших социальных расходов. Одноразовый эффект, связанный с массовым наплывом россиян и связанных с этим ростом переводов из-за рубежа, может сойти на нет, и чем тогда обеспечивать резко возросшие социальные выплаты? Это тема, которую никто не сможет отыграть назад, но она дорого может обойтись государству».

Специалисты обращают внимание на еще одну статью бюджета, которая постепенно рискует превратиться в «черную дыру». Речь о внештатных сотрудниках министерств и ведомств, на содержание которых, по приблизительным данным Минфина, только в этом году планируется выплатить 450 миллионов лари.

В государственном секторе Грузии занято в общей сложности 300 тысяч человек, включая государственных служащих, а также внештатных работников. Впрочем, в госбюджете значатся лишь зарплаты тех, кто работает в министерствах и крупных организациях госсектора – около 113 тысяч человек.

При этом правительство берет обязательство повышать зарплаты госслужащим на 10% ежегодно до 2026 года, притом что в пессимистическом сценарии правительства прогнозируется рост экономики на 2,4% в 2024 году.

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