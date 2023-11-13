Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь попала под огонь критики парламентского большинства. И если претензии правительства касались ее интервью французскому СМИ, то в парламенте партию власти тревожит возможная перспектива помилования бывшего президента Михаила Саакашвили, о которой высказался ее брат.

Как сегодня отмечали представители «Грузинской мечты», заявления Саломе Зурабишвили не соответствуют интересам Грузии и противоречат ее внешней политике. Именно по этой причине в прошлом месяце им пришлось запустить процедуру импичмента и обратиться в Конституционный суд. Импичмент не прошел, однако, похоже, власть рассматривает все заявления президента более пристально, чем когда-либо.

Причиной новых нападок стало субботнее интервью президента французскому телеканалу LCI, где журналист задал вопрос, надеется ли она, что Путин и президент Китая Си Цзиньпин когда-нибудь предстанут перед судом?

«Дело Си Цзиньпина видится в далекой перспективе – за геноцид уйгуров. Владимира Путина обвиняют не только в военных преступлениях, но и в преступлениях против человечности. Есть у вас желание, чтобы этих двоих судили? Путина, конечно, в первую очередь, потому что это больше касается вас».

Президент ответила:

«По моему внутреннему убеждению, я считаю, это будет исторический результат, который поставит определенные вещи на свои места. Вы спрашиваете меня, реалистично ли это? Нет».

В связи с этим высказыванием премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел специальную встречу с послом КНР Чжоу Цзяном, где он извинился за слова грузинского президента о возможности суда над президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Там же он подчеркнул, что это «не первый случай, когда президент Грузии в нарушение Конституции и в ущерб государственным интересам осуществляет определенную деятельность и дает собственные, не соответствующие позиции правительства оценки по международным вопросам, что ставит международный имидж Грузии в невыгодное положение», – говорится в сообщении администрации правительства.

Тему подхватил министр образования Георгий Амилахвари.

«Это неприемлемо и противоречит внешней политике правительства Грузии. Однако это официальное заявление не имеет и не может иметь никакого политического или иного юридического значения, оно не выражает внешнюю политику грузинского правительства. Мы надеемся, и я скажу прямо, что это бесстыдное заявление не навредит отношениям, тому правильному пути, который формируется между Грузией и Китаем», – сказал Амилахвари.

Еще дальше пошли в парламентском большинстве, где депутат Ираклий Чиковани выразил сомнения в легитимности президента, назвав его «так называемым».

Другая часть власти осуждала сегодня интервью брата президента и председателя грузинской общины во Франции Отара Зурабишвили, который в интервью Palitranews назвал нынешнее правительство Грузии «пророссийским». Однако особое раздражение властной команды вызвала та часть интервью, где он оценил перспективы помилования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Как вспоминал Отар Зурабишвили, изначально у него и Саломе Зурабишвили были разные мнения относительно Саакашвили.

«Очень сложно сказать, что юридически значит его помилование, но нужно... он идет на поправку, он должен выздороветь... и сложно для страны, когда бывший президент находится в тюрьме. Я знаю, она искала выход, но это может осложнить политическую ситуацию, сложный вопрос. Для части общества это может стать неприемлемым», – заявил брат Саломе Зурабишвили.

Возмущению депутатов «Грузинской мечты» не было предела. Пожалуй, наиболее примечательным стали откровения члена парламентского большинства Ираклия Заркуа, который прямо заявил, что не сможет удержать своих сторонников в случае освобождения Саакашвили.

«Брат президента – новый феномен в нашей политике. Как я понимаю, госпожа Саломе находится во Франции, и он за нее выступает в телеэфире. Во-первых, какое его дело, во-вторых, все должны хорошо понимать, и брат, и сестра, что как только Саакашвили будет помилован, они будут соучастниками насилия, рэкета, расстрелов молодежи, которые имели место в стране, если будет подписано помилование заключенного. Я не рекомендую этого делать, потому что мы не сможем остановить народ, эту волну. Мы уже привыкли к тому вреду, который она причиняет стране, и поэтому ограничили ее зарубежные визиты. К сожалению, мы допустили ошибку, призвав грузинский народ проголосовать за Саломе (на президентских выборах 2018 года), мы не додумали», – признал Заркуа.

Последним по этому поводу выступил спикер парламента Шалва Папуашвили. Он подверг резкой критике интервью президента французским СМИ, затронув тему с помилованием Саакашвили.

«Виновному президенту нетрудно находиться в тюрьме, трудно быть преступным президентом в течение девяти лет. Он отбывает наказание за все те беды, которые обрушились на народ в годы его правления, и, конечно, он должен отбыть срок до конца», – заявил Папуашвили.

Сама президент пока находится за пределами Грузии, и, по всей видимости, ответные заявления последуют позднее. Следует отметить, что Саломе Зурабишвили не раз заявляла, что никогда не помилует экс-президента, так как это углубит процесс деполяризации в стране.

Подписывайтесь на нас в соцсетях