Исламский мир объединяется против Израиля. Пока дипломатически

Международные гуманитарные организации призывают Израиль прекратить боевые действия в районах больниц в Секторе Газа. Даже если на их территории могут укрываться террористы. А лидеры мусульманского мира на объединенном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества единым фронтом выступили против Израиля, ни словом не осудив ХАМАС. На этом фоне в мире усиливаются пропалестинские движения – в крупных городах прошли массовые митинги в поддержку палестинцев. И даже союзники Израиля призвали власти страны свернуть боевые действия. Но Израиль отвечает: операция не будет прекращена, пока не ХАМАС не будет уничтожен, и если понадобится, ЦАХАЛ готов воевать на несколько фронтов.

Израильские войска действуют в лагере беженцев Шати в прибрежном районе Газы. Согласно сообщениям ЦАХАЛа, военные занимались эвакуацией гражданских, однако попали под обстрел боевиков ХАМАСа. Как сообщают в Армии обороны, для защиты маршрута эвакуации солдаты открыли ответный огонь, в том числе с использованием танков, уничтожив нападавших.

Что касается крупнейшей в городе больницы «Аль-Шифа», под которой, по данным израильского командования, находится укрепленный командный пункт ХАМАСа, то военные пока воздерживаются от штурма подземного комплекса, открыв коридор для эвакуации из медицинского учреждения гражданских лиц. Об этом сообщил представитель Армии обороны Даниэль Хагари:

«Восточное крыло больницы открыто для безопасного прохода мирных жителей, желающих покинуть территорию госпиталя. Мы регулярно и напрямую общаемся с представителями больницы. Персонал попросил, чтобы мы помогли младенцам из педиатрического отделения попасть в более безопасную больницу. Мы окажем необходимую помощь».

При этом сообщается, что полностью прекратила работу вторая по величине больница в Газе «Аль-Кудс». Закрытие госпиталя в Палестинском обществе Красного Полумесяца связывают с истощением запасов топлива и отключением электроэнергии.

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал недопустимыми боевые действия на территории больниц, переполненных мирными жителями:

«Больничные коридоры забиты ранеными, больными, умирающими, морги переполнены, операции проводятся без анестезии. Десятки тысяч перемещенных лиц укрываются в больницах, школы переполнены людьми, отчаянно нуждающимися в еде и воде. Почти 70% убитых женщины и дети. В среднем в Секторе Газа каждые 10 минут погибает ребенок, 1,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и ищут убежища везде, где только могут его найти, но нигде нет безопасного места».

Израиль упреки со стороны международных гуманитарных организаций отвергает. Постпред еврейского государства при ООН Гилад Эрдан напомнил членам Совета безопасности о том, что именно ХАМАС дискредитирует гуманитарные объекты, устраивая под ними целые подземные города. А что касается больных и раненых, то именно Израиль помогает развертывать полевые госпитали на юге анклава, куда ЦАХАЛ призывает переместиться гражданское население:

«Израиль ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, Международным комитетом Красного Креста и европейскими странами относительно создания полевых и плавучих госпиталей. Израиль содействовал доставке иорданской медицинской помощи по воздуху в больницы на севере Сектора Газа – оборудование и материалы уже поступили в Газу. К сожалению, Израиль делает гораздо больше для благополучия жителей Газы, чем ВОЗ или любой другой орган ООН. ХАМАС же цинично и жестоко использует палестинских гражданских лиц в качестве живого щита, размещая свое оружие и боеприпасы внутри или под теми самыми больницами, о которых мы говорим сегодня».

Тем не менее, жесткая позиция Израиля и резкая критика его действий со стороны международных гуманитарных организаций, по мнению аналитиков, усиливают дипломатические позиции пропалестински настроенных сил. В столице Саудовской Аравии прошел объединенный саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Первоначально предполагалось провести встречу представителей арабских стран в первый день саммита, а на следующий день должны были собраться лидеры ОИС. Но в итоге Эр-Рияд объединил мероприятия, чтобы подчеркнуть единство мусульман в вопросе кризиса в Газе. Даже таких непримиримых соперников, как Саудовская Аравия и Иран.

Выступление наследного принца Мухаммеда бин Салмана показало, что вопрос нормализации отношений между Израилем и Эр-Риядом вряд ли скоро вернется в повестку дня:

«Мы возлагаем на оккупационные власти ответственность за преступления, совершенные против палестинского народа. Мы уверены, что единственный способ гарантировать безопасность, мир и стабильность в регионе – это положить конец оккупации, блокаде и поселениям».

Прибытие президента Ирана Ибрахима Раиси на саммит стало его первым визитом в Саудовскую Аравию с момента достигнутой весной договоренности нормализовать отношения между странами после семи лет полного разлада. И политический лидер Исламской республики не преминул воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться спровоцировать не только антиизраильские, но и антиамериканские настроения в арабском мире:

«Америка – вот кто блокирует прекращение огня. Америка – вот из-за кого разгорается эта война. Источник всех разрушений – Америка. Если преступления, которые вершит сегодня в Газе сионистский режим, не являются преступлениями против человечности, то что же тогда называть преступлениями против человечности?»

Пока иранский президент призывал к всемусульманскому единству против Израиля и США, лидер спонсируемой Тегераном «Хезболлы» Хасан Насралла выступил с уже второй по счету с начала войны пространной речью, приуроченной ко Дню мученика, обвинив Израиль в попытке «сломить все народы региона и заставить их отказаться от своих законных прав». Правда, как и в прошлый раз, объявлять об открытии второго фронта Насралла не стал:

«В этом году День мучеников происходит одновременно с великими событиями в нашем регионе, в Газе. То, что происходит, беспрецедентно в нашем регионе и во всем мире. Огромное количество раненых и людей, изгнанных из своих домов – все это происходит на глазах мира. Эти великие преступления свидетельствуют о стремлении Израиля к мести. Жестокой мести, не имеющей моральных, гуманитарных или других ограничений».

О зверствах, совершенных ХАМАСом 7 октября, Насралла упомянул в позитивном ключе и выразил удовлетворение тем, что «изменения в мировом общественном мнении» – не в пользу Израиля. Лидер «Хезболлы» при этом озвучил реальную цель террористической атаки ХАМАСа – срыв нормализации отношений между Израилем и арабскими странами:

«Культура сопротивления росла из поколения в поколение, пока не достигла огромной операции бригад «Аль-Кассама» 7 октября. К сожалению, есть арабские СМИ и арабские репортеры, которые намеренно или непреднамеренно помогают Израилю. Но изменения в мировом общественном мнении, особенно в западном, как это происходит в Соединенных Штатах и Европе, важны. Израиль находится в цейтноте и не имеет никакой поддержки, кроме США и Великобритании. Нормализации отношений между Израилем и арабскими странами нанесен смертельный удар».

В ответ министр обороны Израиля Йоав Галант предостерег лидера «Хезболлы» от вмешательства в боевые действия, дав понять, что в таком случает Бейрут повторит судьбу Газы:

«Хезболла» втягивает Ливан в войну, которая может произойти. Она совершает ошибки, и… прежде всего за них заплатят граждане Ливана. То, что мы делаем в Газе, мы можем сделать и в Бейруте».

Примечательно, что ни один из лидеров мусульманского мира, собравшихся в Эр-Рияде, ни словом не осудил ХАМАС, акцентировав внимание лишь на действиях Израиля:

«Израиль пытается отомстить за теракты 7 октября, которые, возможно, некоторые из нас не одобряют, убивая невинных людей, детей и женщин. Необходимо постоянное прекращение огня, а не временное. Кроме того, Международное агентство по атомной энергии должно расследовать вопрос обладания Израилем ядерным оружием», – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Подобные высказывания, причем на фоне демонстративного единства мусульман, которое обеспечил совместный саммит ЛАГ и ОИС, провоцируют усиление волны пропалестинских акций по всему миру. Выступающие против Израиля устроили массовый погром в Нью-Йорке. Полиции пришлось взять под охрану магазины и объекты общепита, а также центральный городской вокзал. Столкновения между пропалестинскими и произраильскими протестующими произошли в Мельбурне.

В Лондоне состоялся масштабный митинг в поддержку палестинцев. До 300 тысяч человек прошли маршем по улицам британской столицы. Примечательно, что пропалестинские активисты решили устроить шествие в отмечаемый в Великобритании 11 ноября День памяти павших – всех погибших в войнах, в которых участвовало Соединенное королевство.

Некоторые наблюдатели считают, что уверенно побеждая на передовой в самой Газе, Израиль последовательно проигрывает информационную войну на международной арене. Даже многочисленные фото- и видеодоказательства того, что ХАМАС использует гражданское население Газы в качестве «живого щита», не убеждают мировую общественность в целесообразности действий ЦАХАЛа. Даже страны, поддерживающие Израиль, считают, что Израиль применяет силу несоразмерно. Так президент Франции Эммануэль Макрон призвал израильское руководство «прекратить убивать малышей, женщин и стариков».

«Мы четко осудили теракт и эту террористическую группу и признали право Израиля защищать себя и реагировать. Но реакция и борьба с терроризмом должны соответствовать международным правилам. День за днем мы видим постоянные бомбардировки гражданского населения в Секторе Газа. И, я думаю, что единственное решение, которое у нас есть, это прекращение огня. Потому что нельзя заявлять: «Мы хотим бороться с терроризмом, убивая невинных людей». Де-факто сегодня бомбят мирных жителей. Де-факто младенцев, женщин, стариков разбомбили и убили. Для этого нет никаких оснований и никакой легитимности».

Ответ Израиля не заставил долго ждать. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху посоветовал президенту Франции и всему международному сообществу, наконец, осознать, что осуждать сегодня нужно ХАМАС, а не Израиль. И что именно на ХАМАСе сегодня лежит ответственность за все смерти среди гражданского населения Газы. И только Израиль сможет обеспечить лучшее будущее для мирных палестинцев – уничтожив тех, кому эти люди нужны лишь в качестве «живого щита»:

«Мы не остановимся, пока миссия не будет завершена. Война против ХАМАСа идет полным ходом и имеет одну цель – победу. Что будет после… Я повторю, что мы хотим обеспечить контроль безопасности в Секторе Газа с возможностью входить в него в любое время, когда будет необходимо, чтобы уничтожить террористов, которые могут проникнуть на территорию государства Израиль. Я могу вам сказать, чего не будет, когда мы закончим. Не будет ХАМАСа».

Премьера поддержал и президент. Ицхаг Герцог подчеркнул, что руководство страны, безусловно, прислушивается к мнению союзников, однако будет действовать исходя из интересов граждан Израиля.

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