Израиль продолжает сжимать кольцо в Газе – военные готовятся к штурму подземной инфраструктуры в районе крупнейшей в анклаве больницы Аль-Шифа. ООН резко критикует действия ЦАХАЛа, заявляя о неприкосновенности гуманитарных учреждений. При этом поддержка Соединенными Штатами операции Израиля может стоить Вашингтону поддержки арабских стран региона. Американские дипломаты предупреждают Белый дом, что многие государства Ближнего Востока считают США ответственными за соучастие в том, что они называют «военными преступлениями».

Израильская армия, несмотря на введение ежедневных гуманитарных пауз, не намерена прекращать боевые действия в Секторе Газа. Более того, командование ЦАХАЛа отвергло призывы международных организаций обеспечить неприкосновенность больниц и других учреждений, где могут укрываться мирные жители. Министр обороны Йоав Галант подчеркнул, что военные полны решимости уничтожить как инфраструктуру ХАМАСа на территории самой крупной больницы в анклаве Аль-Шифа, так и самих террористов, которые, по утверждению Галанта, укрываются в тоннелях под госпиталем:

«Наши силы находятся в центре города Газа, недалеко от больницы Аль-Шифа. Те террористы, которые сегодня находятся в подвалах под Шифой, могут слышать грохот танковых гусениц, звуки работы бульдозеров, они слышат это, сидя под землей. Они слышат это и дрожат от страха. ЦАХАЛ начал применять новые методы против тех, кто прячется в тоннелях, разрушать эти тоннели. Наши инженеры работают над поиском уникального решения поставленных задач, и добиваются успеха. Мы доберемся до каждого, кто действовал против граждан Израиля, до каждого, кто похищал и причинял вред женщинам и детям. Мы доберемся до всех, займет ли это неделю, месяц, год, а при необходимости – даже многие годы. Мы уничтожим их всех. Им нет места под солнцем. Не будет никакого компромисса с теми, кто причинил вред нашим гражданам».

Принципиальность позиции Израиля, декларирующего выполнение поставленной цели уничтожения ХАМАСа любыми средствами, все более резко критикуют в ООН. Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк обвинил Израиль в масштабных нарушениях гуманитарных положений международного права:

«После четырех недель бомбардировок и обстрелов со стороны израильских сил в Газе неизбирательное применение оружия в густонаселенном районе стало очевидным. Израиль должен немедленно прекратить использование таких методов и средств ведения войны, а все атаки должны быть расследованы. Я призываю израильские власти в срочном порядке принять немедленные меры по обеспечению защиты палестинцев и на Западном Берегу, которые ежедневно подвергаются насилию со стороны израильских сил и поселенцев, жестокому обращению, арестам, выселению, запугиванию и унижению. Перемещение проживающих там общин может быть приравнено к насильственному перемещению населения, что является серьезным нарушением Женевской конвенции. Безнаказанность неприемлема, опасна и является явным нарушением обязательств Израиля в соответствии с международным правом».

Жесткая критика Израиля со стороны ООН и других международных организаций усиливает позицию арабских стран региона. По мнению аналитиков, правительство Биньямина Нетаньяху сегодня рискует потерять все дипломатические приобретения последних лет. Курс на нормализацию отношений с арабскими соседями, провозглашенный израильским премьером, частью которого стали «Соглашения Авраама», и который должен был привести к установлению дипотношений с одним из главных игроков арабского мира – Саудовской Аравией, уже кажется недостижимой целью. Наследный принц королевства Мохаммед бин Салман, на созванном Эр-Риядом экстренном саммите Лиги арабских государств, жестко осудил действия Израиля, потребовав немедленного прекращения огня:

«Мы осуждаем то, с чем сталкивается Сектор Газа в результате военных нападений, нападений на мирных жителей и нарушений международного права со стороны израильских оккупационных властей. Мы подчеркиваем необходимость остановить эту войну и насильственное перемещение палестинцев и подготовиться к восстановлению стабильности и мира».

При этом жесткие действия Израиля в Секторе Газа могут нанести ущерб и позициям США в регионе. По данным телеканала CNN, работающие на Ближнем Востоке американские дипломаты предупреждают Вашингтон о том, что поддержка израильской военной кампании в Газе может обернуться серьезным недовольством Соединенными Штатами в арабском мире, что чревато потерей поддержки Вашингтона со стороны целого ряда стран региона. В попавшей журналистам дипломатической депеше утверждается, что поддержка Белым домом действий Израиля в арабском мире рассматривается в контексте материальной и моральной ответственности за возможные военные преступления. О том, что в США серьезно воспринимают подобную перспективу, может говорить комментарий госсекретаря Энтони Блинкена, призвавшего Израиль сделать больше, чтобы минимизировать вред гражданскому населению Газы:

«Слишком много палестинцев было убито. Слишком многие пострадали за последние недели. Мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить вред и максимизировать помощь, которую получают мирные жители. Мы продолжим обсуждение с Израилем конкретных шагов, которые необходимо предпринять для достижения этих целей. Ежедневные гуманитарные паузы и два гуманитарных коридора это хорошо, но можно и нужно сделать больше».

Реагировать пришлось и премьер-министру Израиля. Биньямин Нетаньяху, в отличие от своего министра обороны, постарался акцентировать внимание на том, что ЦАХАЛ предпринимает все возможные меры, чтобы мирное население могло покинуть зону боевых действий. При этом израильский премьер подчеркнул, что ни о какой поствоенной оккупации Газы речи не идет:

«Боевые действия против ХАМАСа продолжаются как на земле, так и под землей, но только в определенных местах, в течение определенного периода времени – несколько часов здесь, несколько часов там. Мы делаем все, чтобы уменьшить число жертв среди гражданского населения, мы хотим обеспечить безопасный проход гражданских лиц из зоны боевых действий, и призываем их уйти, даже несмотря на то, что ХАМАС пытается удержать их в качестве «живого щита». Мы не хотим управлять Газой. Мы не стремимся оккупировать Газу, но стремимся дать ей и нам лучшее будущее на всем Ближнем Востоке. А для этого необходимо победить ХАМАС. Я поставил цели, но не график, потому что это может занять время».

Тем временем американские СМИ раскрыли первые подробности переговоров по вопросу освобождения заложников. Для этого в Катар, где проживают некоторые высшие руководители ХАМАСа, прибыли директор ЦРУ Уильям Бернс и глава Моссада Давид Барнеа. Израиль требует освобождения всех своих граждан, террористы пока готовы говорить о двоих. Группировка «Исламский джихад» распространила видео, на котором ее представитель выдвигает условием передачи 77-летней женщины и 12-летнего мальчика остановку боевых действий:

«Мы готовы освободить Анну Кацир по гуманитарным и медицинским соображениям, поскольку оказать ей медицинскую помощь невозможно из-за отсутствия лекарств, топлива и электричества. Мы также готовы освободить подростка Ягеля Якова по гуманитарным соображениям. Предложение об освобождении заложников будет реализовано, как только будут приняты соответствующие меры с точки зрения безопасности для палестинского народа на местах».

В Израиле видеоролик назвали частью психологической войны и заверили граждан, что правительство, спецслужбы и армия делают все возможное для установления местонахождения всех заложников и их освобождения. Всего ХАМАС и другие группировки удерживают в Газе около 250 человек, среди них порядка 20 детей.

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