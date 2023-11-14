Обзор грузинской прессы

Одна из причин, по которой Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз, – это нежелание Запада предоставлять партии власти повод полностью перейти на российскую орбиту, заявляет политолог Гия Хухашвили. Более того, выгоду в этом видят даже в Москве, потому не планируют какие-либо действия для подрыва европейского пути Грузии, считает эксперт:

«Я не думаю, что Россия против предоставления Грузии статуса кандидата, ведь РФ может использовать это в своих целях. Вы посмотрите, как они используют Венгрию: в лице этого государства у них есть «троянский конь» по Украине. Почему их не должны устраивать два таких «троянских коня»?! Я не уверен, что, если Грузия продолжит лояльную политику по отношению к России, Москва не воспользуется этим и не будет использовать нас как собственный плацдарм в Евросоюзе», – цитирует Гию Хухашвили информационное интернет-агентство Interpressnews.

До сих пор правящая команда проводила выгодную для России политику, гарантий того, что они изменят позицию, быть не может, продолжает политолог:

«Грузинская мечта» так разогнала пропагандистскую машину, что они не намерены останавливаться

«Риторика «Грузинской мечты» на каком-то уровне изменилась и кажется, будто заявления отдельных лиц носят относительно прозападный характер, но это не является системным. Я считаю, что «Грузинская мечта» так разогнала пропагандистскую машину, что они не намерены останавливаться. Я сомневаюсь, что лидеры «Грузинской мечты» перестанут говорить, что Запад втягивает нас в войну и желает открытия второго фронта в Грузии. Да и Запад не сможет остановить их», – заявил респондент издания.

«Разделит ли закон «о манифестациях» участь закона «об иностранных агентах?» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ подготовило доклад на основании обращения Народного защитника, в котором призвало парламент Грузии отказаться от окончательного принятия законопроекта. С таким призывом к властям обращаются и многие международные партнеры и организации, что, в принципе, и удерживает «Грузинскую мечту» от окончательного принятия законопроекта, говорит политолог Заал Анджапаридзе:

Было бы неразумно выносить (вновь) на обсуждение этот вопрос, когда мы ждем окончательного заключения Европейского совета

«С законом об агентах иностранного влияния произошла схожая ситуация, реакция международного сообщества была известна заранее, но все равно этот законопроект был принят в парламенте. В итоге он был отозван в результате международноого давления, а не после акций 7-8 марта. Сейчас власти не спешат преодолевать вето президента, и неслучайно. Они, вероятно, знают, какую реакцию со стороны международных партнеров вызовет этот закон. Было бы неразумно выносить (вновь) на обсуждение этот вопрос, когда мы ждем окончательного заключения Европейского совета (по предоставлению статуса кандидата в ЕС)», – сказал Анджапаридзе.

Парламент Грузии одобрил т.н. палаточный закон в трех чтениях 6 октября. Согласно поправкам, участникам собрания и демонстрации запрещается возводить временные сооружения. Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на т.н. палаточный закон. После этого Народный защитник попросил ОБСЕ оценить поправки, в организации же заявили:

«В некоторых случаях конкретная форма и вид протеста, например, временные палаточные городки, могут носить символическое значение».

Схожее утверждение делает и политолог Вахтанг Хмаладзе:

«Палатки могут быть использованы для хранения продуктов и других вещей, необходимых для проведения митинга или просто для отдыха... Любые ограничения, устанавливаемые законом, должны быть разумными, соразмерными и служить цели защиты прав, а не быть бессмысленными ограничениями», – заявил Хмаладзе в интервью изданию.

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Грузинские танцоры – пара Ака Модебадзе и Гванца Цихелашвили победили на чемпионате мира, прошедшем 11 ноября в Дрездене. Турнир World Championship Show Dance был организован Всемирной федерацией танца. За звание чемпионов грузинской паре пришлось состязаться с парами из Германии, США, Чехии и Болгарии.

Я упал на колени от радости, несколько секунд ничего не понимал. Это то, ради чего мы действительно тренируемся день и ночь

«В течение четырех минут вы одни исполняете на сцене пять латиноамериканских танцевальных миксов с элементами шоу. Выступление оценивали 10 судей из разных стран… Никто такого не мог предвидеть. В истории Грузии еще не было чемпиона мира по этим танцам. Мы пять раз становились финалистами, каждый все ближе приближались к победе, и сейчас очень хорошо танцевали. То, что у нас большие шансы на победу, мы почувствовали в полуфинале... Я упал на колени от радости, несколько секунд ничего не понимал. Гванца вышла к зрителям и прыгала от радости. Это то, ради чего мы действительно тренируемся день и ночь», – сказал в интервью газете «Квирис палитра» Ака Модебадзе.

После турнира его с Гванцей Цихелашвили пригласили на шоу Dance Gala SUPERSTARS, которое откроется в Дюссельдорфе через месяц, здесь выступят лучшие пары планеты, сообщил изданию Модебадзе.

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