В Грузии после рекомендации Брюсселя предоставить стране статус кандидата в ЕС начался новый этап полемики о евроинтеграции. Тбилиси предстоит за четыре недели продемонстрировать Брюсселю свою готовность выполнить новые задания Еврокомиссии. Но уже сегодня оппозиция обвинила правящую «Грузинскую мечту» в намерении их саботировать.

«Мы имеем дело с правящей силой, которая оказалась кидалой», – возмущался с утра оппозиционный депутат, лидер «Мокалаке» («Гражданин») Алеко Элисашвили, узнав о том, что «Грузинская мечта» не собирается на предстоящих парламентских выборах снижать проходной избирательный барьер. Как лично пообещал председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе 7 июля 2022 года, – тогда в «Грузинской мечте» готовы были к парламентским выборам 2024 года снизить проходной барьер с пяти до двух процентов после получения статуса кандидата в ЕС. Об этом и напомнили в оппозиции после того, как 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии этот статус. Но с девятью оговорками, в одной из которых сказано о справедливом проведении выборов с отреферированной избирательной системой.

Партия Алеко Элисашвили в нынешнем парламенте представлена двумя депутатами. Сам он попал в парламент в 2020-м благодаря одноразовому снижению проходного барьера с пяти процентов до одного, что стало результатом посредничества главы Европейского совета Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса. Без низкого барьера у таких маленьких партий шансы попасть в парламент снижаются в разы. Элисашвили знает, почему партия власти уходит в отказ:

«"Грузинская мечта" хочет, чтобы в следующем парламенте ее оппонентом было только «Национальное движение». Потому что оно для нее идеальный визави. За что бы «Нацдвижение» ни критиковало «Мечту», она всегда может вывернуться и напомнить, какие гадости те творили в течение девяти лет правления, а они действительно очень много гадостей натворили. А мне такого они не смогут сказать. Мне и действия Саакашвили не нравились, и эти власти не нравятся. Потому они не хотят видеть в парламенте таких людей, как мы. Которые будут с «Мечтой» говорить о деле, критиковать, и у которых нет такого тяжелого прошлого, как у "Национального движения"».

Возмущены отказом «Мечты» и в оппозиционном «Лело». Однако там уверены, что смогут преодолеть пятипроцентный барьер, говорит партийный лидер Бадри Джапаридзе:

«Грузинская мечта» показывает свое лицо. Конечно, это не первый случай, когда она нарушает свое же обещание, не держит слово. Это их стиль, но из-за этого наши планы не меняются. Наша цель – убедительная победа над «Грузинской мечтой» и в условиях пятипроцентного барьера, в результате которой у страны будет проевропейское коалиционное правительство».

В «Лело», как и в большинстве других оппозиционных партий, убеждены, что ни до конца года, когда Евросовет должен дать окончательный ответ по статусу кандидата, ни в следующем году «Грузинская мечта» не будет выполнять новые задания Брюсселя. Поэтому депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе не видит смысла в сотрудничестве с партией власти до выборов, тем более что и «Грузинская мечта» не рвется к этому, чему доказательство сегодняшний отказ:

«Во всех вопросах, связанных с тем, чтобы поступиться частью власти, «Грузинская мечта» сказала нет. То, что мы получили рекомендацию Еврокомиссии, – это не результат выполнении заданий, это – заслуга грузинского народа и добрая воля ЕС. Так мы должны понимать этот процесс. Если мы будет питать иллюзии о том, что «Грузинская мечта» использует это время, чтобы приблизиться к ЕС, – это будет самообманом, друзья! Потому что на самом деле это сближение напрямую связано с проведением справедливых выборов», – что, по словам оппозиционера Манджгаладзе, правящую силу не устраивает.

В партии экс премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» не понравилось то, что «Грузинская мечта» не держит слово. Депутат Анна Бучукури уверяет, что ее команда свободно преодолеет пятипроцентный избирательный барьер. Ее беспокоит другое – то, что власть и часть оппозиции не стремятся консолидироваться для выполнения девяти рекомендаций, а значит, осуществления реальных реформ:

«Важно, чтобы радикальная власть и радикальная часть оппозиции осмыслили свои обязательства для выполнения этих условий, которые нужны стране для того, чтобы стать в будущем полноценным членом ЕС. От того, поймут они это или нет, станет понятно: кто европеец, а кто – нет. Если не смогут, результата не будет – 2024 год очень скоро настанет».

В правящей партии пояснили, что обещание о снижении избирательного барьера касалось того конкретного времени. Но тогда, в прошлом июле, Грузия не получила статус кандидата, потому вопрос закрыт. Что же касается недовольства оппозиции, для главы юридического комитета Анри Оханашвили это показатель:

«Настолько беспомощная ситуация в ряде оппозиционных групп, что у них нет ресурса даже для преодоления пятипроцентного барьера. Это не обсуждается, мы не собираемся рассматривать вопрос об изменении избирательного барьера. Пусть изволят все политические партии подготовиться к выборам, пусть обеспечат мобилизацию своих ресурсов, чтобы в равных, конкурентных, справедливых условиях выйти к избирателям».

Но равным и конкурентоспособным условиям на предыдущих выборах мешали злоупотребление административным ресурсом властями, частая смена правил игры, кампании дискредитации оппонентов, часто оборачивавшиеся насилием или подкупом избирателей. Судя по словам генсека партии власти, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, есть в этих неснижаемых его партией процентах и другое значение:

«Если бы тогда дали нам статус, конечно же, «Грузинская мечта» приняла бы такое решение. Теперь мы это не пересмотрим. У них (оппозиции) же есть претензии, они же говорят, что они сильные политики, имеют сильные политические партии. Пожалуйста, вот пятипроцентный барьер, и пусть преодолеют. Если не можешь преодолеть барьер, какие у тебя могут быть претензии на участие в политике?»

Сегодня представители власти заверяли общество, что только с «Грузинской мечтой» возможны реформы, сближение и даже вхождение в ЕС. Представители гражданского сектора скептически смотрят на новые обещания «Грузинской мечты» с учетом ее антизападной риторики, частых отказов от реформ или их проведения в устраивавшем только правящую силу ключе. Глава НПО «Восточноевропейский центр многопартийной демократии – EECMD» Леван Цуцкиридзе говорит о роли гражданского сектора в этом процессе:

«Мы должны быть начеку, чтобы заставить власть сделать то, что нужно сделать, или хотя бы сильно не испортить дело. Мы должны помнить, что, безусловно, эта положительная рекомендация – очень важное достижение, но мы остаемся аутсайдерами в регионе в вопросе евроинтеграции, хотя были лидерами. Мы должны вернуть это лидерство политической, гражданской организованностью и эффективным контролем, давлением на власть, мы не должны уставать, чтобы защитить демократию».

Решение Евросовета по предоставлению статуса кандидата Грузии станет известно 14-15 декабря.

Подписывайтесь на нас в соцсетях