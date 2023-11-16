В Абхазии не исключили начало жестких веерных отключений

В ближайшее время Абхазию могут ожидать жесткие веерные отключения, если власти самопровозглашенной республики не смогут договориться в Россией о новых поставках электроэнергии.

«Если не будет никакого перетока, у нас график будет 50/50 – 12 часов свет будет, 12 часов света не будет. На большее вырабатываемой Ингур ГЭС электроэнергии не хватит», – заявил в интервью «Аиашара» генеральный директор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в разговоре с «Апсныпресс» прокомментировала «непростую ситуацию» в энергетической отрасли, которая, по её словам, формируется в Абхазии уже не первый год.

«С 2016 года ежегодно мы вынуждены обеспечивать поставки электроэнергии из России для покрытия дефицита. В период с 2020 года по первый квартал 2023 года уже были осуществлены поставки общей стоимостью порядка 6 млрд рублей. Это были социальные поставки и Республика Абхазия за них не платила», – сказала она.

По информации Кристины Озган, объем потребления электроэнергии за прошедшие месяцы 2023 года на 200 млн кВт/ч меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Данное сокращение потребления само по себе является неплохим результатом, но, к сожалению, далеким от того, к чему стремятся в отрасли. Несмотря на достигнутые результаты, в четвертом квартале текущего года мы вновь столкнулись с дефицитом электроэнергии и в суммарном эквиваленте это будет порядка 900 млн рублей», – уточнила Озган.

По её словам, с начала ноября 2023 года поставка электроэнергии в Абхазия осуществляется на коммерческой основе, в рамках контракта у российской «Интер РАО» закуплено 30 млн кВт/ч суммарной стоимостью в 135 млн рублей. Также сформировано дополнительное соглашение к договору поставки на 50 млн кВт/ч суммарной стоимостью в 200 млн рублей. Окончательная сумма поставки сформируется по итогам актов сверок между «Интер РАО» и «Черноморэнерго», добавила она.

«Надо отметить, что вопрос покрытия энергодефицита в декабре еще предстоит решить. Процесс переговоров с Российской Федерацией пока не завершен и соответствующие решения будут приняты позже», – сказала Озган.

Относительно энергодефицита в первом квартала 2024 года, Кристина Озган заявила: «Часть объема предусмотрена в согласованном плане мероприятий, она также будет социальной. А вопрос поставки дополнительных объемов будет решаться путем переговоров с российской стороной. Самое главное, что нужно отметить, это то, что энергосистему Абхазии никто не будет содержать, кроме нас самих. Мы должны понимать, что электроэнергия – это товар, за который надо платить. Бесконечно решать вопрос только за счет социальной помощи из России не получится».

Уровень воды в Джварском водохранилище, по информации абхазской стороны, в данный момент стабилен, за счет коммерческих поставок сократился объем потребления электроэнергии, вырабатываемой «Ингури ГЭС». Энергообеспечение Абхазии осуществляется из двух источников: 50% – из «Ингури ГЭС» и 50% – из Российской Федерации.

«В целях экономии основную часть поставки из Российской Федерации мы осуществляем в ночное время, так как стоимость электроэнергии в ночное время отличается от стоимости в дневное время суток. За счет этого удается избежать кризисов, возникавших в прошлые годы. К началу поставок электроэнергии из России в Абхазию уровень воды в Джварском водохранилище был на отметке 418 метров. На данный момент пройдена отметка 423 метра. К сожалению, погодные условия в текущем году, с точки зрения выработки электроэнергии, неблагоприятные. Уровень притока, по получаемым данным, за август – октябрь текущего года в два-три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, из-за чего переток электроэнергии из России пришлось начать с первых чисел ноября», – сказала Кристина Озган.

